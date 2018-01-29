Algoritmos y sistemas de trading basados en estrategias de fútbol
Tácticas ofensivas y defensivas en el fútbol
Como la mayoría de los juegos, hay tácticas ofensivas y defensivas.
En el área de los sistemas de trading, también podemos ver las dos cosas.
Este modelo forma parte de la gestión de riesgos y financiera.
Pero, ¿que otras tácticas y estrategias en el fútbol podría aplicarse en los sistemas de trading?
Creo que algunas personas usan la física.
https://www.youtube.com/watch?v=a3pVqMT9DXA
Minuto 26 del vídeo.
- www.youtube.com
Así como en el fútbol, debes planear tu estrategia para el mercado. A que hora vas a empezar a comprar y vender. Cuanto tiempo dejaras tu dinero en juego y todas esas cosas. Para todo hay que tener una estrategia!
Así, que tal discutir aquí algunas de las tácticas y estrategias del fútbol, que pueden ser modelados en algoritmos y sistemas de negociación.
Por ejemplo, algunos dicen que el equipo que está ganando no se cambia.
Pero, ¿qué piensa usted en comparación con las estrategias de negociación y que algoritmos podemos extraer de estas ideas?
