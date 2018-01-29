Algoritmos y sistemas de trading basados ​​en estrategias de fútbol

El fútbol es rico en tácticas y estrategias, y tal vez el deporte más globalizado en el planeta. 

Así, que tal discutir aquí algunas de las tácticas y estrategias del fútbol, que pueden ser modelados en algoritmos y sistemas de negociación.

Por ejemplo, algunos dicen que el equipo que está ganando no se cambia. 

Pero, ¿qué piensa usted en comparación con las estrategias de negociación y que algoritmos podemos extraer de estas ideas?

 

Tácticas ofensivas y defensivas en el fútbol

Como la mayoría de los juegos, hay tácticas ofensivas y defensivas.  

 

En el área de los sistemas de trading, también podemos ver las dos cosas.

Este modelo forma parte de la gestión de riesgos y financiera.

Pero, ¿que otras tácticas y estrategias en el fútbol podría aplicarse en los sistemas de trading?

 
La verdad es que nunca lo había pensado... 
Creo que algunas personas usan la física.

 https://www.youtube.com/watch?v=a3pVqMT9DXA

Minuto 26 del vídeo. 

hola amigo, esta super interesante este hilo, gracias por la información. 
 

Así como en el fútbol, debes planear tu estrategia para el mercado. A que hora vas a empezar a comprar y vender. Cuanto tiempo dejaras tu dinero en juego y todas esas cosas.  Para todo hay que tener una estrategia! 

 
Esto sí que es educativo y gráfico. Genera interés por la manera en la que se presenta.
 
Esto es en serio ??-
