M M #: s retirar mis fondos y cerrar mi cuenta pero no veo nada que lo permita. Soy una ubicación aquí leí sólo dinero ganado puede ser retirado pero seguramente ese no es el caso. Esta empresa está reteniendo mis 11.500 dólares y no está proporcionando un proceso paso a paso para retirar todos mis fondos y cerrar el caso. Cuando llego tan lejos, ¡me muestra que no tengo dinero en mi cuenta!

No confunda la "cuenta de Trading" con la "cuenta de la Comunidad MQL5".

Asumiré que estás hablando de una "cuenta de trading", entonces contacta con tu broker. Sólo ellos pueden proporcionarle detalles sobre la retirada de sus fondos.

 
Los comentarios que no guardan relación con este tema se han trasladado a "Mensajes fuera de tema".
 
Yo no soy capaz de iniciar sesión en MQL.Community en MT5, quiero instalar indicadores.
aunque he cambiado mi contraseña, pero aún no inicio de sesión "login incorrecto / contraseña"
@Moazzam Iqbal #: No soy capaz de iniciar sesión en MQL.Community en MT5, quiero instalar Indicadores. aunque he cambiado mi contraseña, pero todavía login falló "login / contraseña incorrecta".

Su nombre de usuario es"moazzamiqbal", no"Moazzam Iqbal".

 

¡Buenas tardes amigos!

Soy locamente estúpido, así que no me tiréis tomates a la primera.

¿Cuál es el propósito de esta cosa, en general? Si no es un secreto, por supuesto.

¡Gracias a todos!

 
Debido a que hay un montón de preguntas elementales y crear 100 hilos para la respuesta, que las respuestas están en este artículo.

 

Por ejemplo, todos los días se crean temas "¿cómo ponerse en contacto con la Administración?", pero aquí están las respuestas y hay muchos temas de este tipo.

https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk

¿Alguien sabe cómo arreglar y qué se arregla? ¿Por qué no tengo tal opción en el menú contextual?

Mientras buscaba una foto el post dejó de editarse.

Ugh, ¡por fin hice la pregunta! ¡Yay mates!

