Discusión sobre el artículo "MQL5.community - Memoria para el usuario" - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No confunda la "cuenta de Trading" con la "cuenta de la Comunidad MQL5".
Asumiré que estás hablando de una "cuenta de trading", entonces contacta con tu broker. Sólo ellos pueden proporcionarle detalles sobre la retirada de sus fondos.
aunque he cambiado mi contraseña, pero aún no inicio de sesión "login incorrecto / contraseña"
Su nombre de usuario es"moazzamiqbal", no"Moazzam Iqbal".
¡Buenas tardes amigos!
Soy locamente estúpido, así que no me tiréis tomates a la primera.
¿Cuál es el propósito de esta cosa, en general? Si no es un secreto, por supuesto.
¡Gracias a todos!
¡Buenas tardes Amigos!
Estoy locamente estúpido, así que no tirar tomates a la vez.
¿Cuál es el propósito de esta cosa, en general? Si no es un secreto, por supuesto.
¡Gracias a todos!
Debido a que hay un montón de preguntas elementales y crear 100 hilos para la respuesta, que las respuestas están en este artículo.
Por ejemplo, todos los días se crean temas "¿cómo ponerse en contacto con la Administración?", pero aquí están las respuestas y hay muchos temas de este tipo.
https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
¡Buenas tardes Amigos!
Estoy locamente estúpido, así que no tirar tomates a la vez.
¿Por qué esta cosa, en general, es necesario? Si no es un secreto, por supuesto.
¡Gracias a todos!
¿Alguien sabe cómo arreglar y qué se arregla? ¿Por qué no tengo tal opción en el menú contextual?
Mientras buscaba una foto el post dejó de editarse.
Ugh, ¡por fin hice la pregunta! ¡Yay mates!