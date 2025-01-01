DocumentaciónSecciones
B (Método Get)

Retorna el primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso.

double  B()

Valor devuelto

Primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso.

B (Método Set)

Establece el primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso.

void  B(
   const double  b      // valor del primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso 
   )

Parámetros

b

[in]  Primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso.

