Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCS_ShapedMembershipFunctionB ABGetValue B (Método Get) Retorna el primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso. double B() Valor devuelto Primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso. B (Método Set) Establece el primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso. void B( const double b // valor del primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso ) Parámetros b [in] Primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso. A GetValue