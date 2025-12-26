Promediando usando indicadores modernos / descargar EA gratis listo

Se puede hablar con tanta negatividad sobre los sistemas de trading con promedios como se quiera, pero siguen siendo una de las principales opciones en los servicios de señales y en las presentaciones de MQL Market. Esto probablemente se deba a que la mayoría de las personas no están preparadas para operar en su forma clásica (caídas prolongadas, meses sin un nuevo máximo). Es mucho más satisfactorio ver un nuevo máximo en la cuenta cada día, independientemente del riesgo de todo el depósito. De cualquier manera, el "promedio" como estrategia de gestión de capital sigue muy vigente en 2026.





Hace un año, decidí organizar mi colección de indicadores. En el proceso, me di cuenta de que era necesario combinar muchas herramientas en un solo indicador. Así nació el indicador de media móvil dual más multifuncional y potente: Moving Average Cross Signal . La comunidad MQL nos aporta mucho, ¡y desarrollarla es nuestro objetivo común! El indicador está disponible gratuitamente: https://www.mql5.com/en/market/product/148478









Apenas he empezado a combinar el promedio y la Señal Cruzada de Media Móvil . El asesor experto aún está en sus primeras etapas y solo abre posiciones largas. Pero el potencial de esta combinación ya es evidente. He configurado los parámetros para el GBPUSD H1. Las ventajas incluyen comenzar con un depósito muy pequeño de $50 y un periodo sin un nuevo máximo de menos de una semana.









Para usar el Asesor Experto, debe descargar el indicador gratuito "Señal de Cruce de Media Móvil" de MQL Market y guardarlo en MQL Market. El archivo del indicador debe estar en la carpeta "Indicadores/Mercado". El asesor experto está configurado para la libra esterlina (GBPUSD) en el marco temporal H1 (1 hora). Sin embargo, puede usarlo en cualquier símbolo y marco temporal ajustando los parámetros usted mismo.







Nuevos enfoques prometedores para promediar



Al mismo tiempo, se desarrollaron varios modelos nuevos para aumentar el volumen de las posiciones. El parámetro "GridMode" del asesor experto es responsable de ello.

"GridMode" = 0 : el método clásico, donde cada nueva posición de una serie se abre con un volumen mayor. El multiplicador de volumen se establece mediante el parámetro "KLot" .

"GridMode" = 2 : ¡¡¡Una novedad!!! El TakeProfit para una serie de órdenes se establece en el nivel de inversión de tendencia como porcentaje. El volumen se calcula en base a esto. La distancia se establece mediante el parámetro "TP_Grid".







Conclusiones del proyecto "Señal cruzada de promedios y promedios móviles"



El proyecto presentado demuestra claramente la evolución del enfoque de negociación en red, transformándolo de un arriesgado juego de ruleta en una metodología más sistemática. Estos son los puntos clave:

Victoria psicológica sobre el trading clásico. La razón principal de la persistencia del promedio no es su superioridad matemática, sino que satisface la necesidad psicológica básica del operador: ver un crecimiento regular de la cuenta. Al prometer "un periodo sin un nuevo máximo en menos de una semana", el experto apela directamente a esto, ofreciendo una forma "legal" de lograr lo que desea, pero con una base analítica. El promedio se convierte en una herramienta, no en una estrategia. Este es el avance conceptual más importante. En lugar de abrir órdenes a ciegas a intervalos fijos, La señal principal del indicador de Señal Cruzada de Media Móvil . El promedio se ha convertido en una táctica de gestión de capital. adentro Una operación de tendencia que busca fortalecer una posición y acelerar la rentabilidad durante una corrección. Esto modifica la rentabilidad esperada del sistema. Método innovador Modo cuadrícula = 2 - promedio "inteligente". Esta no es solo una nueva opción, sino un paso hacia la gestión automatizada de riesgos. La selección algorítmica del volumen para un nivel de toma de ganancias determinado ( TP_Grid ) es un intento. Calcular el escenario de salida con antelación Para toda la red. Este enfoque es potencialmente más efectivo que el crecimiento geométrico clásico ( GridMode = 0 ), ya que busca optimizar el uso de los depósitos para condiciones específicas del mercado (retroceso esperado). Accesibilidad y sinergia. La combinación de un potente indicador gratuito y un asesor experto con un depósito mínimo de $50 crea una barrera de entrada baja. Esto permite que una amplia gama de operadores pruebe el enfoque híbrido en la práctica, lo cual es valioso para el desarrollo de la comunidad. Perspectivas y áreas de crecimiento. Se liberará un enorme potencial con: Suma lógica simétrica para ventas .

Implementación niveles dinámicos de protección (por ejemplo, apagar la red cuando la señal indicadora está en la dirección opuesta).

Extendido modos GridMode , teniendo en cuenta la volatilidad (ATR).



