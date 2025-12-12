Entrada en la transacción al romper los límites del canal con confirmación adicional

Las entradas comerciales precisas son la clave para un sistema comercial exitoso.



Los puntos de entrada bien definidos no son solo una herramienta técnica; son tu proceso creativo en el mundo financiero. Cada entrada precisa es como el paso seguro de un arquitecto, sentando una base sólida y fiable para el futuro edificio: tu capital. Es el arte de transformar el ruido del mercado en una sinfonía clara de oportunidades, donde tú eres el director, no un oyente casual. Al dominar esta habilidad, cada operación se convierte en una acción consciente y enérgica, llena de claridad y confianza en el futuro. Punto de entrada + Idea de trading = Un sistema de trading completo.

Necesitarás puntos de entrada precisos, incluso si eres inversor. De lo contrario, te verás atrapado con demasiada frecuencia en la trampa de los "dagas que caen" o simplemente perderás gran parte de tus ganancias.





Te ofrezco un punto de entrada a una posición sencillo pero muy rentable.

La entrada se realiza mediante un canal de dos medias móviles. El precio toca el límite inferior del canal y cierra por encima del límite superior. A continuación, colocamos una orden stop pendiente a cierta distancia del máximo de la barra (que cerró por encima del canal).

Para filtrar las direcciones, agreguemos un indicador de tendencia. Utilice el indicador de tendencia más efectivo.

Cierre y seguimiento de posiciones: Utilizaremos stop loss, take profit y trailing stop. Todos los valores se expresan como porcentajes del precio actual del símbolo. Las órdenes pendientes se mantienen durante 1 hora.

El sistema comercial ha sido probado en XAUUSD, H1.

Parámetros del indicador. Todos los parámetros son básicos para las medias móviles y, si lo desea, puede crear un canal similar a partir de cualquier indicador de promedio.

input group "---=MA SETTING=---" input Smooth_Method MA_Method1 = MODE_T3; input int Length1 = 24 ; input Smooth_Method MA_Method2 = MODE_T3; input int Length2 = 24 ; input ARROW_MODE PaintArrow = 7 ; input Applied_price_ MA_Price1 = PRICE_HIGH_; input int Phase1 = 15 ; input int Shift1 = 1 ; input Applied_price_ MA_Price2 = PRICE_LOW_; input int Phase2 = 15 ; input int Shift2 = 1 ; input CHANNEL_WIGHT_MODE ChannelMode = 1 ; input double ChannelWidth = 1 ;

Parámetros del indicador AceTrend: conjunto integrado listo para usar para XAUUSD H1.





El sistema muestra buenas ganancias y bajas pérdidas. La captura de pantalla muestra ejemplos de operaciones con el sistema. Sin embargo, el punto de entrada de la operación es la base y puede aplicarse de diversas maneras.







