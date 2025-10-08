SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Strategy No1 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No1 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 55%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
305
Transacciones Rentables:
259 (84.91%)
Transacciones Irrentables:
46 (15.08%)
Mejor transacción:
19.61 USD
Peor transacción:
-28.45 USD
Beneficio Bruto:
1 339.31 USD (87 075 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 071.18 USD (58 144 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (146.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
146.53 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
90.34%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.16
Transacciones Largas:
145 (47.54%)
Transacciones Cortas:
160 (52.46%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
5.17 USD
Pérdidas medias:
-23.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-90.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.63 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.13 USD
Máxima:
230.26 USD (28.41%)
Reducción relativa:
De balance:
28.31% (229.49 USD)
De fondos:
27.58% (177.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 15
CADJPY 15
AUDJPY 15
EURNZD 15
GBPNZD 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
AUDCHF 13
GBPCAD 12
EURCAD 12
GBPJPY 12
USDCHF 12
GBPUSD 11
GBPCHF 11
EURAUD 11
CADCHF 11
NZDUSD 10
EURUSD 10
CHFJPY 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
NZDCHF 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDNZD 6
EURCHF 4
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 46
CADJPY 22
AUDJPY 12
EURNZD 57
GBPNZD 15
NZDJPY 17
EURJPY -9
AUDCHF 34
GBPCAD 15
EURCAD 67
GBPJPY -35
USDCHF -25
GBPUSD -11
GBPCHF 18
EURAUD 62
CADCHF -86
NZDUSD -29
EURUSD 55
CHFJPY -9
AUDUSD 16
GBPAUD -19
NZDCHF 38
NZDCAD 15
USDCAD -12
EURGBP 9
AUDCAD 33
AUDNZD 3
EURCHF -10
USDSGD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 4K
CADJPY 1.4K
AUDJPY 838
EURNZD 5.2K
GBPNZD 3K
NZDJPY 1.1K
EURJPY -505
AUDCHF 1.1K
GBPCAD 1K
EURCAD 4.9K
GBPJPY -1.4K
USDCHF -537
GBPUSD 323
GBPCHF 1.6K
EURAUD 5K
CADCHF -2.1K
NZDUSD -722
EURUSD 2.9K
CHFJPY -514
AUDUSD 656
GBPAUD -499
NZDCHF 1K
NZDCAD 872
USDCAD -675
EURGBP 442
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 299
EURCHF -247
USDSGD -967
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.61 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +146.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -90.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
NEW Strategy All BOTS
No hay comentarios
2025.12.10 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 02:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 20:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Strategy No1 All BOTS
999 USD al mes
55%
0
0
USD
518
USD
13
100%
305
84%
100%
1.25
0.88
USD
28%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.