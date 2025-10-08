- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
305
Transacciones Rentables:
259 (84.91%)
Transacciones Irrentables:
46 (15.08%)
Mejor transacción:
19.61 USD
Peor transacción:
-28.45 USD
Beneficio Bruto:
1 339.31 USD (87 075 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 071.18 USD (58 144 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (146.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
146.53 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
90.34%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.16
Transacciones Largas:
145 (47.54%)
Transacciones Cortas:
160 (52.46%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
5.17 USD
Pérdidas medias:
-23.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-90.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.63 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.13 USD
Máxima:
230.26 USD (28.41%)
Reducción relativa:
De balance:
28.31% (229.49 USD)
De fondos:
27.58% (177.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|CADJPY
|15
|AUDJPY
|15
|EURNZD
|15
|GBPNZD
|15
|NZDJPY
|14
|EURJPY
|14
|AUDCHF
|13
|GBPCAD
|12
|EURCAD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|11
|GBPCHF
|11
|EURAUD
|11
|CADCHF
|11
|NZDUSD
|10
|EURUSD
|10
|CHFJPY
|9
|AUDUSD
|9
|GBPAUD
|9
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|8
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|4
|USDSGD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|46
|CADJPY
|22
|AUDJPY
|12
|EURNZD
|57
|GBPNZD
|15
|NZDJPY
|17
|EURJPY
|-9
|AUDCHF
|34
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|67
|GBPJPY
|-35
|USDCHF
|-25
|GBPUSD
|-11
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|62
|CADCHF
|-86
|NZDUSD
|-29
|EURUSD
|55
|CHFJPY
|-9
|AUDUSD
|16
|GBPAUD
|-19
|NZDCHF
|38
|NZDCAD
|15
|USDCAD
|-12
|EURGBP
|9
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|3
|EURCHF
|-10
|USDSGD
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|4K
|CADJPY
|1.4K
|AUDJPY
|838
|EURNZD
|5.2K
|GBPNZD
|3K
|NZDJPY
|1.1K
|EURJPY
|-505
|AUDCHF
|1.1K
|GBPCAD
|1K
|EURCAD
|4.9K
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCHF
|-537
|GBPUSD
|323
|GBPCHF
|1.6K
|EURAUD
|5K
|CADCHF
|-2.1K
|NZDUSD
|-722
|EURUSD
|2.9K
|CHFJPY
|-514
|AUDUSD
|656
|GBPAUD
|-499
|NZDCHF
|1K
|NZDCAD
|872
|USDCAD
|-675
|EURGBP
|442
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|299
|EURCHF
|-247
|USDSGD
|-967
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19.61 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +146.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -90.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
55%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
13
100%
305
84%
100%
1.25
0.88
USD
USD
28%
1:500