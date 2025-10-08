- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
19 (95.00%)
Loss Trade:
1 (5.00%)
Best Trade:
19.61 USD
Worst Trade:
-17.91 USD
Profitto lordo:
109.46 USD (7 058 pips)
Perdita lorda:
-20.24 USD (588 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (109.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.46 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.58%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.85
Long Trade:
13 (65.00%)
Short Trade:
7 (35.00%)
Fattore di profitto:
5.41
Profitto previsto:
4.46 USD
Profitto medio:
5.76 USD
Perdita media:
-20.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.91 USD (1)
Crescita mensile:
18.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.13 USD
Massimale:
18.38 USD (3.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.96% (18.02 USD)
Per equità:
3.00% (17.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|-14
|USDJPY
|5
|GBPCHF
|3
|NZDJPY
|4
|CHFJPY
|6
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|3
|AUDUSD
|5
|EURJPY
|6
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|20
|EURCAD
|6
|EURAUD
|6
|NZDCHF
|7
|NZDCAD
|9
|EURNZD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1K
|NZDUSD
|-440
|USDJPY
|379
|GBPCHF
|265
|NZDJPY
|213
|CHFJPY
|461
|EURGBP
|217
|GBPCAD
|472
|AUDUSD
|165
|EURJPY
|431
|CADJPY
|262
|AUDJPY
|956
|EURCAD
|407
|EURAUD
|442
|NZDCHF
|226
|NZDCAD
|465
|EURNZD
|537
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.61 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +109.46 USD
Massima perdita consecutiva: -17.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 1
ALL BOTS
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
18%
0
0
USD
USD
589
USD
USD
1
100%
20
95%
100%
5.40
4.46
USD
USD
3%
1:100