Damiem Marchand De Campos

NEW Strategy All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 18%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
19 (95.00%)
Loss Trade:
1 (5.00%)
Best Trade:
19.61 USD
Worst Trade:
-17.91 USD
Profitto lordo:
109.46 USD (7 058 pips)
Perdita lorda:
-20.24 USD (588 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (109.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.46 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.58%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.85
Long Trade:
13 (65.00%)
Short Trade:
7 (35.00%)
Fattore di profitto:
5.41
Profitto previsto:
4.46 USD
Profitto medio:
5.76 USD
Perdita media:
-20.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.91 USD (1)
Crescita mensile:
18.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.13 USD
Massimale:
18.38 USD (3.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.96% (18.02 USD)
Per equità:
3.00% (17.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 3
NZDUSD 2
USDJPY 1
GBPCHF 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURNZD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 10
NZDUSD -14
USDJPY 5
GBPCHF 3
NZDJPY 4
CHFJPY 6
EURGBP 5
GBPCAD 3
AUDUSD 5
EURJPY 6
CADJPY 5
AUDJPY 20
EURCAD 6
EURAUD 6
NZDCHF 7
NZDCAD 9
EURNZD 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1K
NZDUSD -440
USDJPY 379
GBPCHF 265
NZDJPY 213
CHFJPY 461
EURGBP 217
GBPCAD 472
AUDUSD 165
EURJPY 431
CADJPY 262
AUDJPY 956
EURCAD 407
EURAUD 442
NZDCHF 226
NZDCAD 465
EURNZD 537
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.61 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +109.46 USD
Massima perdita consecutiva: -17.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 1
ALL BOTS
Non ci sono recensioni
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
