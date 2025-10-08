SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Strategy No1 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No1 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 55%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
305
Negociações com lucro:
259 (84.91%)
Negociações com perda:
46 (15.08%)
Melhor negociação:
19.61 USD
Pior negociação:
-28.45 USD
Lucro bruto:
1 339.31 USD (87 075 pips)
Perda bruta:
-1 071.18 USD (58 144 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (146.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
146.53 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
90.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.16
Negociações longas:
145 (47.54%)
Negociações curtas:
160 (52.46%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
5.17 USD
Perda média:
-23.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-90.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-90.63 USD (4)
Crescimento mensal:
2.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.13 USD
Máximo:
230.26 USD (28.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.31% (229.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.58% (177.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 15
CADJPY 15
AUDJPY 15
EURNZD 15
GBPNZD 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
AUDCHF 13
GBPCAD 12
EURCAD 12
GBPJPY 12
USDCHF 12
GBPUSD 11
GBPCHF 11
EURAUD 11
CADCHF 11
NZDUSD 10
EURUSD 10
CHFJPY 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
NZDCHF 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDNZD 6
EURCHF 4
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 46
CADJPY 22
AUDJPY 12
EURNZD 57
GBPNZD 15
NZDJPY 17
EURJPY -9
AUDCHF 34
GBPCAD 15
EURCAD 67
GBPJPY -35
USDCHF -25
GBPUSD -11
GBPCHF 18
EURAUD 62
CADCHF -86
NZDUSD -29
EURUSD 55
CHFJPY -9
AUDUSD 16
GBPAUD -19
NZDCHF 38
NZDCAD 15
USDCAD -12
EURGBP 9
AUDCAD 33
AUDNZD 3
EURCHF -10
USDSGD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 4K
CADJPY 1.4K
AUDJPY 838
EURNZD 5.2K
GBPNZD 3K
NZDJPY 1.1K
EURJPY -505
AUDCHF 1.1K
GBPCAD 1K
EURCAD 4.9K
GBPJPY -1.4K
USDCHF -537
GBPUSD 323
GBPCHF 1.6K
EURAUD 5K
CADCHF -2.1K
NZDUSD -722
EURUSD 2.9K
CHFJPY -514
AUDUSD 656
GBPAUD -499
NZDCHF 1K
NZDCAD 872
USDCAD -675
EURGBP 442
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 299
EURCHF -247
USDSGD -967
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.61 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +146.53 USD
Máxima perda consecutiva: -90.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS
Sem comentários
2025.12.10 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 02:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 20:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
