Damiem Marchand De Campos

Strategy No1 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 52%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
303
盈利交易:
257 (84.81%)
亏损交易:
46 (15.18%)
最好交易:
19.61 USD
最差交易:
-28.45 USD
毛利:
1 329.91 USD (85 980 pips)
毛利亏损:
-1 071.11 USD (58 144 pips)
最大连续赢利:
30 (146.53 USD)
最大连续盈利:
146.53 USD (30)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
90.34%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.12
长期交易:
144 (47.52%)
短期交易:
159 (52.48%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
5.17 USD
平均损失:
-23.29 USD
最大连续失误:
4 (-90.63 USD)
最大连续亏损:
-90.63 USD (4)
每月增长:
3.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.13 USD
最大值:
230.26 USD (28.41%)
相对跌幅:
结余:
28.31% (229.49 USD)
净值:
27.58% (177.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 15
CADJPY 15
AUDJPY 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
EURNZD 14
GBPNZD 14
AUDCHF 13
GBPCAD 12
EURCAD 12
GBPJPY 12
USDCHF 12
GBPUSD 11
GBPCHF 11
EURAUD 11
CADCHF 11
NZDUSD 10
EURUSD 10
CHFJPY 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
NZDCHF 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDNZD 6
EURCHF 4
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 46
CADJPY 22
AUDJPY 12
NZDJPY 17
EURJPY -9
EURNZD 51
GBPNZD 12
AUDCHF 34
GBPCAD 15
EURCAD 67
GBPJPY -35
USDCHF -25
GBPUSD -11
GBPCHF 18
EURAUD 62
CADCHF -86
NZDUSD -29
EURUSD 55
CHFJPY -9
AUDUSD 16
GBPAUD -19
NZDCHF 38
NZDCAD 15
USDCAD -12
EURGBP 9
AUDCAD 33
AUDNZD 3
EURCHF -10
USDSGD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 4K
CADJPY 1.4K
AUDJPY 838
NZDJPY 1.1K
EURJPY -505
EURNZD 4.7K
GBPNZD 2.4K
AUDCHF 1.1K
GBPCAD 1K
EURCAD 4.9K
GBPJPY -1.4K
USDCHF -537
GBPUSD 323
GBPCHF 1.6K
EURAUD 5K
CADCHF -2.1K
NZDUSD -722
EURUSD 2.9K
CHFJPY -514
AUDUSD 656
GBPAUD -499
NZDCHF 1K
NZDCAD 872
USDCAD -675
EURGBP 442
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 299
EURCHF -247
USDSGD -967
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.61 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +146.53 USD
最大连续亏损: -90.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS
没有评论
2025.12.10 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 02:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 20:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Strategy No1 All BOTS
每月999 USD
52%
0
0
USD
509
USD
13
100%
303
84%
100%
1.24
0.85
USD
28%
1:500
复制

