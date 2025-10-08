- 成长
交易:
303
盈利交易:
257 (84.81%)
亏损交易:
46 (15.18%)
最好交易:
19.61 USD
最差交易:
-28.45 USD
毛利:
1 329.91 USD (85 980 pips)
毛利亏损:
-1 071.11 USD (58 144 pips)
最大连续赢利:
30 (146.53 USD)
最大连续盈利:
146.53 USD (30)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
90.34%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.12
长期交易:
144 (47.52%)
短期交易:
159 (52.48%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
5.17 USD
平均损失:
-23.29 USD
最大连续失误:
4 (-90.63 USD)
最大连续亏损:
-90.63 USD (4)
每月增长:
3.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.13 USD
最大值:
230.26 USD (28.41%)
相对跌幅:
结余:
28.31% (229.49 USD)
净值:
27.58% (177.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|CADJPY
|15
|AUDJPY
|15
|NZDJPY
|14
|EURJPY
|14
|EURNZD
|14
|GBPNZD
|14
|AUDCHF
|13
|GBPCAD
|12
|EURCAD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|11
|GBPCHF
|11
|EURAUD
|11
|CADCHF
|11
|NZDUSD
|10
|EURUSD
|10
|CHFJPY
|9
|AUDUSD
|9
|GBPAUD
|9
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|8
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|4
|USDSGD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|46
|CADJPY
|22
|AUDJPY
|12
|NZDJPY
|17
|EURJPY
|-9
|EURNZD
|51
|GBPNZD
|12
|AUDCHF
|34
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|67
|GBPJPY
|-35
|USDCHF
|-25
|GBPUSD
|-11
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|62
|CADCHF
|-86
|NZDUSD
|-29
|EURUSD
|55
|CHFJPY
|-9
|AUDUSD
|16
|GBPAUD
|-19
|NZDCHF
|38
|NZDCAD
|15
|USDCAD
|-12
|EURGBP
|9
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|3
|EURCHF
|-10
|USDSGD
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|4K
|CADJPY
|1.4K
|AUDJPY
|838
|NZDJPY
|1.1K
|EURJPY
|-505
|EURNZD
|4.7K
|GBPNZD
|2.4K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPCAD
|1K
|EURCAD
|4.9K
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCHF
|-537
|GBPUSD
|323
|GBPCHF
|1.6K
|EURAUD
|5K
|CADCHF
|-2.1K
|NZDUSD
|-722
|EURUSD
|2.9K
|CHFJPY
|-514
|AUDUSD
|656
|GBPAUD
|-499
|NZDCHF
|1K
|NZDCAD
|872
|USDCAD
|-675
|EURGBP
|442
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|299
|EURCHF
|-247
|USDSGD
|-967
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.61 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +146.53 USD
最大连续亏损: -90.63 USD
NEW Strategy All BOTS
没有评论
