Signale / MetaTrader 5 / Strategy No1 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No1 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 49%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
307
Gewinntrades:
260 (84.69%)
Verlusttrades:
47 (15.31%)
Bester Trade:
19.61 USD
Schlechtester Trade:
-28.45 USD
Bruttoprofit:
1 342.67 USD (87 302 pips)
Bruttoverlust:
-1 095.91 USD (59 908 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (146.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.53 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
90.34%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
146 (47.56%)
Short-Positionen:
161 (52.44%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-90.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-90.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-4.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.13 USD
Maximaler:
230.26 USD (28.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.31% (229.49 USD)
Kapital:
27.58% (177.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 15
NZDJPY 15
CADJPY 15
AUDJPY 15
EURNZD 15
GBPNZD 15
EURJPY 14
AUDCHF 13
GBPCAD 12
EURCAD 12
EURAUD 12
GBPJPY 12
USDCHF 12
GBPUSD 11
GBPCHF 11
CADCHF 11
NZDUSD 10
EURUSD 10
CHFJPY 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
NZDCHF 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDNZD 6
EURCHF 4
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 46
NZDJPY 20
CADJPY 22
AUDJPY 12
EURNZD 57
GBPNZD 15
EURJPY -9
AUDCHF 34
GBPCAD 15
EURCAD 67
EURAUD 37
GBPJPY -35
USDCHF -25
GBPUSD -11
GBPCHF 18
CADCHF -86
NZDUSD -29
EURUSD 55
CHFJPY -9
AUDUSD 16
GBPAUD -19
NZDCHF 38
NZDCAD 15
USDCAD -12
EURGBP 9
AUDCAD 33
AUDNZD 3
EURCHF -10
USDSGD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 4K
NZDJPY 1.3K
CADJPY 1.4K
AUDJPY 838
EURNZD 5.2K
GBPNZD 3K
EURJPY -505
AUDCHF 1.1K
GBPCAD 1K
EURCAD 4.9K
EURAUD 3.2K
GBPJPY -1.4K
USDCHF -537
GBPUSD 323
GBPCHF 1.6K
CADCHF -2.1K
NZDUSD -722
EURUSD 2.9K
CHFJPY -514
AUDUSD 656
GBPAUD -499
NZDCHF 1K
NZDCAD 872
USDCAD -675
EURGBP 442
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 299
EURCHF -247
USDSGD -967
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.61 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -90.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS
Keine Bewertungen
2025.12.10 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 02:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 20:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.