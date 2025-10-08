- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
307
Gewinntrades:
260 (84.69%)
Verlusttrades:
47 (15.31%)
Bester Trade:
19.61 USD
Schlechtester Trade:
-28.45 USD
Bruttoprofit:
1 342.67 USD (87 302 pips)
Bruttoverlust:
-1 095.91 USD (59 908 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (146.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.53 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
90.34%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
146 (47.56%)
Short-Positionen:
161 (52.44%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-90.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-90.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-4.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.13 USD
Maximaler:
230.26 USD (28.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.31% (229.49 USD)
Kapital:
27.58% (177.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|NZDJPY
|15
|CADJPY
|15
|AUDJPY
|15
|EURNZD
|15
|GBPNZD
|15
|EURJPY
|14
|AUDCHF
|13
|GBPCAD
|12
|EURCAD
|12
|EURAUD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|11
|GBPCHF
|11
|CADCHF
|11
|NZDUSD
|10
|EURUSD
|10
|CHFJPY
|9
|AUDUSD
|9
|GBPAUD
|9
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|8
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|4
|USDSGD
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|46
|NZDJPY
|20
|CADJPY
|22
|AUDJPY
|12
|EURNZD
|57
|GBPNZD
|15
|EURJPY
|-9
|AUDCHF
|34
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|67
|EURAUD
|37
|GBPJPY
|-35
|USDCHF
|-25
|GBPUSD
|-11
|GBPCHF
|18
|CADCHF
|-86
|NZDUSD
|-29
|EURUSD
|55
|CHFJPY
|-9
|AUDUSD
|16
|GBPAUD
|-19
|NZDCHF
|38
|NZDCAD
|15
|USDCAD
|-12
|EURGBP
|9
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|3
|EURCHF
|-10
|USDSGD
|-20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|4K
|NZDJPY
|1.3K
|CADJPY
|1.4K
|AUDJPY
|838
|EURNZD
|5.2K
|GBPNZD
|3K
|EURJPY
|-505
|AUDCHF
|1.1K
|GBPCAD
|1K
|EURCAD
|4.9K
|EURAUD
|3.2K
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCHF
|-537
|GBPUSD
|323
|GBPCHF
|1.6K
|CADCHF
|-2.1K
|NZDUSD
|-722
|EURUSD
|2.9K
|CHFJPY
|-514
|AUDUSD
|656
|GBPAUD
|-499
|NZDCHF
|1K
|NZDCAD
|872
|USDCAD
|-675
|EURGBP
|442
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|299
|EURCHF
|-247
|USDSGD
|-967
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.61 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -90.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
49%
0
0
USD
USD
497
USD
USD
13
100%
307
84%
100%
1.22
0.80
USD
USD
28%
1:500