シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Strategy No1 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No1 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 55%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
305
利益トレード:
259 (84.91%)
損失トレード:
46 (15.08%)
ベストトレード:
19.61 USD
最悪のトレード:
-28.45 USD
総利益:
1 339.31 USD (87 075 pips)
総損失:
-1 071.18 USD (58 144 pips)
最大連続の勝ち:
30 (146.53 USD)
最大連続利益:
146.53 USD (30)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
90.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.16
長いトレード:
145 (47.54%)
短いトレード:
160 (52.46%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
5.17 USD
平均損失:
-23.29 USD
最大連続の負け:
4 (-90.63 USD)
最大連続損失:
-90.63 USD (4)
月間成長:
2.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.13 USD
最大の:
230.26 USD (28.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.31% (229.49 USD)
エクイティによる:
27.58% (177.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 15
CADJPY 15
AUDJPY 15
EURNZD 15
GBPNZD 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
AUDCHF 13
GBPCAD 12
EURCAD 12
GBPJPY 12
USDCHF 12
GBPUSD 11
GBPCHF 11
EURAUD 11
CADCHF 11
NZDUSD 10
EURUSD 10
CHFJPY 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
NZDCHF 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDNZD 6
EURCHF 4
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 46
CADJPY 22
AUDJPY 12
EURNZD 57
GBPNZD 15
NZDJPY 17
EURJPY -9
AUDCHF 34
GBPCAD 15
EURCAD 67
GBPJPY -35
USDCHF -25
GBPUSD -11
GBPCHF 18
EURAUD 62
CADCHF -86
NZDUSD -29
EURUSD 55
CHFJPY -9
AUDUSD 16
GBPAUD -19
NZDCHF 38
NZDCAD 15
USDCAD -12
EURGBP 9
AUDCAD 33
AUDNZD 3
EURCHF -10
USDSGD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 4K
CADJPY 1.4K
AUDJPY 838
EURNZD 5.2K
GBPNZD 3K
NZDJPY 1.1K
EURJPY -505
AUDCHF 1.1K
GBPCAD 1K
EURCAD 4.9K
GBPJPY -1.4K
USDCHF -537
GBPUSD 323
GBPCHF 1.6K
EURAUD 5K
CADCHF -2.1K
NZDUSD -722
EURUSD 2.9K
CHFJPY -514
AUDUSD 656
GBPAUD -499
NZDCHF 1K
NZDCAD 872
USDCAD -675
EURGBP 442
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 299
EURCHF -247
USDSGD -967
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.61 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +146.53 USD
最大連続損失: -90.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS
レビューなし
2025.12.10 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 02:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 20:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください