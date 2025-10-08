- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
305
利益トレード:
259 (84.91%)
損失トレード:
46 (15.08%)
ベストトレード:
19.61 USD
最悪のトレード:
-28.45 USD
総利益:
1 339.31 USD (87 075 pips)
総損失:
-1 071.18 USD (58 144 pips)
最大連続の勝ち:
30 (146.53 USD)
最大連続利益:
146.53 USD (30)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
90.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.16
長いトレード:
145 (47.54%)
短いトレード:
160 (52.46%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
5.17 USD
平均損失:
-23.29 USD
最大連続の負け:
4 (-90.63 USD)
最大連続損失:
-90.63 USD (4)
月間成長:
2.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.13 USD
最大の:
230.26 USD (28.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.31% (229.49 USD)
エクイティによる:
27.58% (177.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|CADJPY
|15
|AUDJPY
|15
|EURNZD
|15
|GBPNZD
|15
|NZDJPY
|14
|EURJPY
|14
|AUDCHF
|13
|GBPCAD
|12
|EURCAD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|11
|GBPCHF
|11
|EURAUD
|11
|CADCHF
|11
|NZDUSD
|10
|EURUSD
|10
|CHFJPY
|9
|AUDUSD
|9
|GBPAUD
|9
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|8
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|4
|USDSGD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|46
|CADJPY
|22
|AUDJPY
|12
|EURNZD
|57
|GBPNZD
|15
|NZDJPY
|17
|EURJPY
|-9
|AUDCHF
|34
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|67
|GBPJPY
|-35
|USDCHF
|-25
|GBPUSD
|-11
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|62
|CADCHF
|-86
|NZDUSD
|-29
|EURUSD
|55
|CHFJPY
|-9
|AUDUSD
|16
|GBPAUD
|-19
|NZDCHF
|38
|NZDCAD
|15
|USDCAD
|-12
|EURGBP
|9
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|3
|EURCHF
|-10
|USDSGD
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|4K
|CADJPY
|1.4K
|AUDJPY
|838
|EURNZD
|5.2K
|GBPNZD
|3K
|NZDJPY
|1.1K
|EURJPY
|-505
|AUDCHF
|1.1K
|GBPCAD
|1K
|EURCAD
|4.9K
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCHF
|-537
|GBPUSD
|323
|GBPCHF
|1.6K
|EURAUD
|5K
|CADCHF
|-2.1K
|NZDUSD
|-722
|EURUSD
|2.9K
|CHFJPY
|-514
|AUDUSD
|656
|GBPAUD
|-499
|NZDCHF
|1K
|NZDCAD
|872
|USDCAD
|-675
|EURGBP
|442
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|299
|EURCHF
|-247
|USDSGD
|-967
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.61 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +146.53 USD
最大連続損失: -90.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
