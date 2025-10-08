- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
302
Прибыльных трейдов:
257 (85.09%)
Убыточных трейдов:
45 (14.90%)
Лучший трейд:
19.61 USD
Худший трейд:
-28.45 USD
Общая прибыль:
1 329.91 USD (85 980 pips)
Общий убыток:
-1 049.83 USD (57 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (146.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.53 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
90.34%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
144 (47.68%)
Коротких трейдов:
158 (52.32%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
5.17 USD
Средний убыток:
-23.33 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-90.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.63 USD (4)
Прирост в месяц:
15.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.13 USD
Максимальная:
230.26 USD (28.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.31% (229.49 USD)
По эквити:
27.58% (177.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|CADJPY
|15
|NZDJPY
|14
|EURJPY
|14
|AUDJPY
|14
|EURNZD
|14
|GBPNZD
|14
|AUDCHF
|13
|GBPCAD
|12
|EURCAD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|11
|GBPCHF
|11
|EURAUD
|11
|CADCHF
|11
|NZDUSD
|10
|EURUSD
|10
|CHFJPY
|9
|AUDUSD
|9
|GBPAUD
|9
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|8
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|EURCHF
|4
|USDSGD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|46
|CADJPY
|22
|NZDJPY
|17
|EURJPY
|-9
|AUDJPY
|33
|EURNZD
|51
|GBPNZD
|12
|AUDCHF
|34
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|67
|GBPJPY
|-35
|USDCHF
|-25
|GBPUSD
|-11
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|62
|CADCHF
|-86
|NZDUSD
|-29
|EURUSD
|55
|CHFJPY
|-9
|AUDUSD
|16
|GBPAUD
|-19
|NZDCHF
|38
|NZDCAD
|15
|USDCAD
|-12
|EURGBP
|9
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|3
|EURCHF
|-10
|USDSGD
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|4K
|CADJPY
|1.4K
|NZDJPY
|1.1K
|EURJPY
|-505
|AUDJPY
|1.9K
|EURNZD
|4.7K
|GBPNZD
|2.4K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPCAD
|1K
|EURCAD
|4.9K
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCHF
|-537
|GBPUSD
|323
|GBPCHF
|1.6K
|EURAUD
|5K
|CADCHF
|-2.1K
|NZDUSD
|-722
|EURUSD
|2.9K
|CHFJPY
|-514
|AUDUSD
|656
|GBPAUD
|-499
|NZDCHF
|1K
|NZDCAD
|872
|USDCAD
|-675
|EURGBP
|442
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|299
|EURCHF
|-247
|USDSGD
|-967
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.61 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +146.53 USD
Макс. убыток в серии: -90.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
59%
0
0
USD
USD
530
USD
USD
12
100%
302
85%
100%
1.26
0.93
USD
USD
28%
1:500