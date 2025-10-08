СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Strategy No1 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No1 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 59%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
302
Прибыльных трейдов:
257 (85.09%)
Убыточных трейдов:
45 (14.90%)
Лучший трейд:
19.61 USD
Худший трейд:
-28.45 USD
Общая прибыль:
1 329.91 USD (85 980 pips)
Общий убыток:
-1 049.83 USD (57 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (146.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.53 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
90.34%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
144 (47.68%)
Коротких трейдов:
158 (52.32%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
5.17 USD
Средний убыток:
-23.33 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-90.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.63 USD (4)
Прирост в месяц:
15.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.13 USD
Максимальная:
230.26 USD (28.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.31% (229.49 USD)
По эквити:
27.58% (177.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 15
CADJPY 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
AUDJPY 14
EURNZD 14
GBPNZD 14
AUDCHF 13
GBPCAD 12
EURCAD 12
GBPJPY 12
USDCHF 12
GBPUSD 11
GBPCHF 11
EURAUD 11
CADCHF 11
NZDUSD 10
EURUSD 10
CHFJPY 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
NZDCHF 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDNZD 6
EURCHF 4
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 46
CADJPY 22
NZDJPY 17
EURJPY -9
AUDJPY 33
EURNZD 51
GBPNZD 12
AUDCHF 34
GBPCAD 15
EURCAD 67
GBPJPY -35
USDCHF -25
GBPUSD -11
GBPCHF 18
EURAUD 62
CADCHF -86
NZDUSD -29
EURUSD 55
CHFJPY -9
AUDUSD 16
GBPAUD -19
NZDCHF 38
NZDCAD 15
USDCAD -12
EURGBP 9
AUDCAD 33
AUDNZD 3
EURCHF -10
USDSGD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 4K
CADJPY 1.4K
NZDJPY 1.1K
EURJPY -505
AUDJPY 1.9K
EURNZD 4.7K
GBPNZD 2.4K
AUDCHF 1.1K
GBPCAD 1K
EURCAD 4.9K
GBPJPY -1.4K
USDCHF -537
GBPUSD 323
GBPCHF 1.6K
EURAUD 5K
CADCHF -2.1K
NZDUSD -722
EURUSD 2.9K
CHFJPY -514
AUDUSD 656
GBPAUD -499
NZDCHF 1K
NZDCAD 872
USDCAD -675
EURGBP 442
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 299
EURCHF -247
USDSGD -967
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.61 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +146.53 USD
Макс. убыток в серии: -90.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS
Нет отзывов
2025.12.10 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 02:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 20:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
