M Alfi Krisdianto

Gain

M Alfi Krisdianto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 56%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
240
Gewinntrades:
141 (58.75%)
Verlusttrades:
99 (41.25%)
Bester Trade:
46.52 USD
Schlechtester Trade:
-45.75 USD
Bruttoprofit:
1 443.26 USD (47 354 pips)
Bruttoverlust:
-1 097.50 USD (33 969 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (130.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.36 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
1.67%
Max deposit load:
2.88%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
2.23
Long-Positionen:
159 (66.25%)
Short-Positionen:
81 (33.75%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
1.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-94.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-111.78 USD (3)
Wachstum pro Monat :
35.32%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
66.33 USD
Maximaler:
154.74 USD (18.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.10% (154.74 USD)
Kapital:
6.80% (61.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.h 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.h 346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.h 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.52 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +130.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -94.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IntlMitraFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

pair xauusd 
scalping 
timeframe m5
Keine Bewertungen
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
