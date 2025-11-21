- 成长
交易:
216
盈利交易:
131 (60.64%)
亏损交易:
85 (39.35%)
最好交易:
46.52 USD
最差交易:
-45.75 USD
毛利:
1 357.16 USD (44 906 pips)
毛利亏损:
-929.18 USD (29 864 pips)
最大连续赢利:
14 (130.44 USD)
最大连续盈利:
153.36 USD (8)
夏普比率:
0.16
交易活动:
1.67%
最大入金加载:
2.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
2.77
长期交易:
146 (67.59%)
短期交易:
70 (32.41%)
利润因子:
1.46
预期回报:
1.98 USD
平均利润:
10.36 USD
平均损失:
-10.93 USD
最大连续失误:
9 (-94.92 USD)
最大连续亏损:
-111.78 USD (3)
每月增长:
45.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
66.33 USD
最大值:
154.74 USD (18.25%)
相对跌幅:
结余:
19.10% (154.74 USD)
净值:
6.80% (61.92 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IntlMitraFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
