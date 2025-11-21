- Прирост
Всего трейдов:
216
Прибыльных трейдов:
131 (60.64%)
Убыточных трейдов:
85 (39.35%)
Лучший трейд:
46.52 USD
Худший трейд:
-45.75 USD
Общая прибыль:
1 357.16 USD (44 906 pips)
Общий убыток:
-929.18 USD (29 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (130.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.36 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
1.67%
Макс. загрузка депозита:
2.88%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
146 (67.59%)
Коротких трейдов:
70 (32.41%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
1.98 USD
Средняя прибыль:
10.36 USD
Средний убыток:
-10.93 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-94.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.78 USD (3)
Прирост в месяц:
45.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
66.33 USD
Максимальная:
154.74 USD (18.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.10% (154.74 USD)
По эквити:
6.80% (61.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.h
|428
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.h
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.52 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +130.44 USD
Макс. убыток в серии: -94.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
pair xauusd
scalping
timeframe m5
