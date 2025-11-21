СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gain
M Alfi Krisdianto

Gain

M Alfi Krisdianto
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 69%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
216
Прибыльных трейдов:
131 (60.64%)
Убыточных трейдов:
85 (39.35%)
Лучший трейд:
46.52 USD
Худший трейд:
-45.75 USD
Общая прибыль:
1 357.16 USD (44 906 pips)
Общий убыток:
-929.18 USD (29 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (130.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.36 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
1.67%
Макс. загрузка депозита:
2.88%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
146 (67.59%)
Коротких трейдов:
70 (32.41%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
1.98 USD
Средняя прибыль:
10.36 USD
Средний убыток:
-10.93 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-94.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.78 USD (3)
Прирост в месяц:
45.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
66.33 USD
Максимальная:
154.74 USD (18.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.10% (154.74 USD)
По эквити:
6.80% (61.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.h 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.h 428
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.h 15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.52 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +130.44 USD
Макс. убыток в серии: -94.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

pair xauusd 
scalping 
timeframe m5
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
