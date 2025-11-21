- 成長
トレード:
237
利益トレード:
138 (58.22%)
損失トレード:
99 (41.77%)
ベストトレード:
46.52 USD
最悪のトレード:
-45.75 USD
総利益:
1 403.86 USD (46 349 pips)
総損失:
-1 097.50 USD (33 969 pips)
最大連続の勝ち:
14 (130.44 USD)
最大連続利益:
153.36 USD (8)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
1.67%
最大入金額:
2.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
158 (66.67%)
短いトレード:
79 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
1.29 USD
平均利益:
10.17 USD
平均損失:
-11.09 USD
最大連続の負け:
9 (-94.92 USD)
最大連続損失:
-111.78 USD (3)
月間成長:
32.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
66.33 USD
最大の:
154.74 USD (18.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.10% (154.74 USD)
エクイティによる:
6.80% (61.92 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IntlMitraFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
pair xauusd
scalping
timeframe m5
