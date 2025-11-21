- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
42 (60.00%)
Loss Trade:
28 (40.00%)
Best Trade:
28.32 USD
Worst Trade:
-45.75 USD
Profitto lordo:
458.76 USD (15 567 pips)
Perdita lorda:
-403.26 USD (13 235 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (93.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.36 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
49 (70.00%)
Short Trade:
21 (30.00%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
10.92 USD
Perdita media:
-14.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-60.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.78 USD (3)
Crescita mensile:
7.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.33 USD
Massimale:
149.31 USD (17.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.h
|55
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.h
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.32 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +93.18 USD
Massima perdita consecutiva: -60.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
pair xauusd
scalping
timeframe m5
Non ci sono recensioni