- 자본
- 축소
트레이드:
256
이익 거래:
153 (59.76%)
손실 거래:
103 (40.23%)
최고의 거래:
46.52 USD
최악의 거래:
-45.75 USD
총 수익:
1 559.18 USD (50 332 pips)
총 손실:
-1 186.70 USD (36 170 pips)
연속 최대 이익:
14 (130.44 USD)
연속 최대 이익:
153.36 USD (8)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
1.67%
최대 입금량:
2.88%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
2.41
롱(주식매수):
170 (66.41%)
숏(주식차입매도):
86 (33.59%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
1.46 USD
평균 이익:
10.19 USD
평균 손실:
-11.52 USD
연속 최대 손실:
9 (-94.92 USD)
연속 최대 손실:
-111.78 USD (3)
월별 성장률:
15.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
66.33 USD
최대한의:
154.74 USD (18.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.10% (154.74 USD)
자본금별:
6.80% (61.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.h
|372
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.h
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.52 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +130.44 USD
연속 최대 손실: -94.92 USD
pair xauusd
scalping
timeframe m5
