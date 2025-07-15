SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Trendlock EA XAUUSD Set1
Gerry Anggriawan

Trendlock EA XAUUSD Set1

Gerry Anggriawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 100%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
155
Gewinntrades:
143 (92.25%)
Verlusttrades:
12 (7.74%)
Bester Trade:
7.18 USD
Schlechtester Trade:
-10.03 USD
Bruttoprofit:
125.63 USD (13 067 pips)
Bruttoverlust:
-99.19 USD (9 240 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (23.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26.50 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
0.34%
Max deposit load:
24.41%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
85 (54.84%)
Short-Positionen:
70 (45.16%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-16.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.41 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.67%
Jahresprognose:
44.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
36.03 USD (49.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.68% (35.99 USD)
Kapital:
12.84% (4.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.18 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5968
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 835
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
noch 63 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 16:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 15:05
Share of trading days is too low
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.15 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.15 14:05
Share of trading days is too low
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.15 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trendlock EA XAUUSD Set1
30 USD pro Monat
100%
0
0
USD
194
USD
26
100%
155
92%
0%
1.26
0.17
USD
27%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.