Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
143 (92.25%)
Убыточных трейдов:
12 (7.74%)
Лучший трейд:
7.18 USD
Худший трейд:
-10.03 USD
Общая прибыль:
125.63 USD (13 067 pips)
Общий убыток:
-99.19 USD (9 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (23.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.50 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.34%
Макс. загрузка депозита:
24.41%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
85 (54.84%)
Коротких трейдов:
70 (45.16%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.88 USD
Средний убыток:
-8.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.41 USD (2)
Прирост в месяц:
3.67%
Годовой прогноз:
44.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
36.03 USD (49.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.68% (35.99 USD)
По эквити:
12.84% (4.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.18 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.77 USD
Макс. убыток в серии: -16.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
