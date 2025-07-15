СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trendlock EA XAUUSD Set1
Gerry Anggriawan

Trendlock EA XAUUSD Set1

Gerry Anggriawan
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 100%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
143 (92.25%)
Убыточных трейдов:
12 (7.74%)
Лучший трейд:
7.18 USD
Худший трейд:
-10.03 USD
Общая прибыль:
125.63 USD (13 067 pips)
Общий убыток:
-99.19 USD (9 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (23.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.50 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.34%
Макс. загрузка депозита:
24.41%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
85 (54.84%)
Коротких трейдов:
70 (45.16%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.88 USD
Средний убыток:
-8.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.41 USD (2)
Прирост в месяц:
3.67%
Годовой прогноз:
44.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
36.03 USD (49.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.68% (35.99 USD)
По эквити:
12.84% (4.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.18 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.77 USD
Макс. убыток в серии: -16.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5968
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 835
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
еще 63...
Нет отзывов
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 16:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 15:05
Share of trading days is too low
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.15 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.15 14:05
Share of trading days is too low
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.15 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
