- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
155
Negociações com lucro:
143 (92.25%)
Negociações com perda:
12 (7.74%)
Melhor negociação:
7.18 USD
Pior negociação:
-10.03 USD
Lucro bruto:
125.63 USD (13 067 pips)
Perda bruta:
-99.19 USD (9 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (23.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.50 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
0.34%
Depósito máximo carregado:
24.41%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
85 (54.84%)
Negociações curtas:
70 (45.16%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.88 USD
Perda média:
-8.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-16.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.41 USD (2)
Crescimento mensal:
3.67%
Previsão anual:
44.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
36.03 USD (49.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.68% (35.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.84% (4.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.18 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23.77 USD
Máxima perda consecutiva: -16.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
100%
0
0
USD
USD
194
USD
USD
26
100%
155
92%
0%
1.26
0.17
USD
USD
27%
1:500