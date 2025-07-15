- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
155
盈利交易:
143 (92.25%)
亏损交易:
12 (7.74%)
最好交易:
7.18 USD
最差交易:
-10.03 USD
毛利:
125.63 USD (13 067 pips)
毛利亏损:
-99.19 USD (9 240 pips)
最大连续赢利:
30 (23.77 USD)
最大连续盈利:
26.50 USD (29)
夏普比率:
0.13
交易活动:
0.34%
最大入金加载:
24.41%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
0.73
长期交易:
85 (54.84%)
短期交易:
70 (45.16%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.88 USD
平均损失:
-8.27 USD
最大连续失误:
2 (-16.41 USD)
最大连续亏损:
-16.41 USD (2)
每月增长:
3.67%
年度预测:
44.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
36.03 USD (49.06%)
相对跌幅:
结余:
26.68% (35.99 USD)
净值:
12.84% (4.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.18 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23.77 USD
最大连续亏损: -16.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
