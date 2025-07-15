- 成長
トレード:
155
利益トレード:
143 (92.25%)
損失トレード:
12 (7.74%)
ベストトレード:
7.18 USD
最悪のトレード:
-10.03 USD
総利益:
125.63 USD (13 067 pips)
総損失:
-99.19 USD (9 240 pips)
最大連続の勝ち:
30 (23.77 USD)
最大連続利益:
26.50 USD (29)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
0.34%
最大入金額:
24.41%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
85 (54.84%)
短いトレード:
70 (45.16%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.88 USD
平均損失:
-8.27 USD
最大連続の負け:
2 (-16.41 USD)
最大連続損失:
-16.41 USD (2)
月間成長:
3.67%
年間予想:
44.58%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
36.03 USD (49.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.68% (35.99 USD)
エクイティによる:
12.84% (4.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.18 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +23.77 USD
最大連続損失: -16.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
63 より多く...
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
100%
0
0
USD
USD
194
USD
USD
26
100%
155
92%
0%
1.26
0.17
USD
USD
27%
1:500