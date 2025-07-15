いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real2 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 Exness-MT5Real11 0.00 × 2 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 VantageInternational-Live 4 0.50 × 2 ExclusiveMarkets-Live 0.94 × 33 OxSecurities-Live 1.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.83 × 5968 GOMarketsMU-Live 1.85 × 111 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 2.60 × 98 Exness-MT5Real7 3.02 × 98 ICMarketsSC-MT5 3.08 × 197 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.13 × 82 ICTrading-MT5-4 3.64 × 69 RoboForex-ECN 3.88 × 110 Pepperstone-MT5-Live01 4.12 × 835 Exness-MT5Real8 4.19 × 21 63 より多く...