- 자본
- 축소
트레이드:
155
이익 거래:
143 (92.25%)
손실 거래:
12 (7.74%)
최고의 거래:
7.18 USD
최악의 거래:
-10.03 USD
총 수익:
125.63 USD (13 067 pips)
총 손실:
-99.19 USD (9 240 pips)
연속 최대 이익:
30 (23.77 USD)
연속 최대 이익:
26.50 USD (29)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
0.34%
최대 입금량:
24.41%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
0.73
롱(주식매수):
85 (54.84%)
숏(주식차입매도):
70 (45.16%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
0.17 USD
평균 이익:
0.88 USD
평균 손실:
-8.27 USD
연속 최대 손실:
2 (-16.41 USD)
연속 최대 손실:
-16.41 USD (2)
월별 성장률:
3.67%
연간 예측:
44.58%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
36.03 USD (49.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.68% (35.99 USD)
자본금별:
12.84% (4.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.18 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +23.77 USD
연속 최대 손실: -16.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
100%
0
0
USD
USD
194
USD
USD
26
100%
155
92%
0%
1.26
0.17
USD
USD
27%
1:500