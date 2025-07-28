Währungen / WVE
WVE: Wave Life Sciences Ltd
6.91 USD 0.05 (0.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WVE hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.81 bis zu einem Hoch von 7.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wave Life Sciences Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.81 7.08
Jahresspanne
5.28 16.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.96
- Eröffnung
- 6.99
- Bid
- 6.91
- Ask
- 7.21
- Tief
- 6.81
- Hoch
- 7.08
- Volumen
- 441
- Tagesänderung
- -0.72%
- Monatsänderung
- -27.11%
- 6-Monatsänderung
- -12.64%
- Jahresänderung
- -15.53%
