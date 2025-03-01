KurseKategorien
Währungen / ERTH
Zurück zum Aktien

ERTH: Invesco MSCI Sustainable Future ETF

47.47 USD 0.18 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ERTH hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.35 bis zu einem Hoch von 47.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco MSCI Sustainable Future ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ERTH News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ERTH heute?

Die Aktie von Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) notiert heute bei 47.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.29 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von ERTH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ERTH Dividenden?

Invesco MSCI Sustainable Future ETF wird derzeit mit 47.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ERTH zu verfolgen.

Wie kaufe ich ERTH-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) zum aktuellen Kurs von 47.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.47 oder 47.77 platziert, während 9 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ERTH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ERTH-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco MSCI Sustainable Future ETF müssen die jährliche Spanne 34.18 - 47.49 und der aktuelle Kurs 47.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.79% und 22.82%, bevor sie Orders zu 47.47 oder 47.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ERTH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco MSCI Sustainable Future ETF?

Der höchste Kurs von Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) im vergangenen Jahr lag bei 47.49. Innerhalb von 34.18 - 47.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco MSCI Sustainable Future ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco MSCI Sustainable Future ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) im Laufe des Jahres betrug 34.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.47 und der Spanne 34.18 - 47.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ERTH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ERTH statt?

Invesco MSCI Sustainable Future ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.29 und 5.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
47.35 47.54
Jahresspanne
34.18 47.54
Vorheriger Schlusskurs
47.29
Eröffnung
47.49
Bid
47.47
Ask
47.77
Tief
47.35
Hoch
47.54
Volumen
9
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
6.79%
6-Monatsänderung
22.82%
Jahresänderung
5.75%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8