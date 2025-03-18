- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DIEM: Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Der Wechselkurs von DIEM hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.04 bis zu einem Hoch von 32.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIEM News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Meta Not Done With Crypto—Stablecoin Strategy Back On The Table
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DIEM heute?
Die Aktie von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) notiert heute bei 32.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.01 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von DIEM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DIEM Dividenden?
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF wird derzeit mit 32.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIEM zu verfolgen.
Wie kaufe ich DIEM-Aktien?
Sie können Aktien von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) zum aktuellen Kurs von 32.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.04 oder 32.34 platziert, während 3 und -0.68% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIEM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DIEM-Aktien?
Bei einer Investition in Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF müssen die jährliche Spanne 24.18 - 32.66 und der aktuelle Kurs 32.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.89% und 17.62%, bevor sie Orders zu 32.04 oder 32.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIEM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?
Der höchste Kurs von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) im vergangenen Jahr lag bei 32.66. Innerhalb von 24.18 - 32.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) im Laufe des Jahres betrug 24.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.04 und der Spanne 24.18 - 32.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIEM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DIEM statt?
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.01 und 12.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.01
- Eröffnung
- 32.26
- Bid
- 32.04
- Ask
- 32.34
- Tief
- 32.04
- Hoch
- 32.26
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 3.89%
- 6-Monatsänderung
- 17.62%
- Jahresänderung
- 12.86%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8