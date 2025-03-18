KurseKategorien
DIEM: Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

32.04 USD 0.03 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DIEM hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.04 bis zu einem Hoch von 32.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von DIEM heute?

Die Aktie von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) notiert heute bei 32.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.01 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von DIEM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DIEM Dividenden?

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF wird derzeit mit 32.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIEM zu verfolgen.

Wie kaufe ich DIEM-Aktien?

Sie können Aktien von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) zum aktuellen Kurs von 32.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.04 oder 32.34 platziert, während 3 und -0.68% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIEM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DIEM-Aktien?

Bei einer Investition in Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF müssen die jährliche Spanne 24.18 - 32.66 und der aktuelle Kurs 32.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.89% und 17.62%, bevor sie Orders zu 32.04 oder 32.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIEM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?

Der höchste Kurs von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) im vergangenen Jahr lag bei 32.66. Innerhalb von 24.18 - 32.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?

Der niedrigste Kurs von Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) im Laufe des Jahres betrug 24.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.04 und der Spanne 24.18 - 32.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIEM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DIEM statt?

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.01 und 12.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
32.04 32.26
Jahresspanne
24.18 32.66
Vorheriger Schlusskurs
32.01
Eröffnung
32.26
Bid
32.04
Ask
32.34
Tief
32.04
Hoch
32.26
Volumen
3
Tagesänderung
0.09%
Monatsänderung
3.89%
6-Monatsänderung
17.62%
Jahresänderung
12.86%
