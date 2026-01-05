EVERGREEN XAUUSD - Multistrategisches Goldhandelssystem

Ein systematischer Ansatz für den Goldhandel.

Evergreen wurde entwickelt, um die üblichen Probleme von Goldhändlern zu lösen: emotionale Entscheidungsfindung, Gap-Exposition am Wochenende und übermäßiges Leveraging. Das System automatisiert das Positionsmanagement über mehrere Zeitrahmen hinweg mithilfe einer vorkonfigurierten Logik.

WAS DIESES SYSTEM LEISTET

Evergreen führt 5 Strategien gleichzeitig über mehrere Zeitrahmen hinweg aus. Es verwaltet die Positionen während der Woche und schließt alle Trades vor dem Wochenende.

WIE ES FUNKTIONIERT

Multi-Strategien-Logik: Fünf Strategien arbeiten zusammen. Einige folgen Trends, andere handeln Umkehrungen. Diese Diversifizierung soll die Aktienkurve glätten. Adaptives Raster: Das System verwendet eine Rasterpositionierung mit volatilitätsbasierten Abständen. Wenn die Volatilität zunimmt, wird der Rasterabstand automatisch vergrößert. Exposure-Kontrolle: Eine fest kodierte Exposure-Obergrenze verhindert, dass das System neue Geschäfte eröffnet, wenn das Risiko einen bestimmten Schwellenwert erreicht. Wochenend-Protokoll: Alle Positionen werden freitags um 20:00 Uhr GMT (Greenwich Mean Time) geschlossen. Das System hält keine Positionen über Wochenenden.

Die fünf Strategien:

QUANTUM CORE - Trenderkennung

- Trenderkennung KINETIC WAVE - Momentum-Handel

- Momentum-Handel FLUX VECTOR - Volatilitätsausbrüche

- Volatilitätsausbrüche ORBITAL FLOW - Swing-Handel

- Swing-Handel STELLAR DRIFT - Trendfortsetzung

Alle fünf Strategien sind gleich:

Volatilitätsadaptive Gitterabstände

Exposure-Obergrenze (maximale Risikoobergrenze)

Teilweise Gewinnmitnahmen bei definierten Levels

Freitagsschluss-Protokoll

EINFÜHRUNGSPREIS - $97

Der Preis steigt, wenn mehr Exemplare verkauft werden:

Aktueller Preis $97 Nach 50 Exemplaren $297 Nach 150 Exemplaren $597 Endpreis $997

Preiserhöhungen ohne vorherige Ankündigung.

Alle Käufe beinhalten lebenslange Updates ohne zusätzliche Kosten.

HISTORISCHE BACKTEST-ERGEBNISSE

Wichtig: Die folgenden Ergebnisse beziehen sich nur auf historische Backtests. Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Backtests haben inhärente Beschränkungen und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Handelsbedingungen wider.

MEDIUM-Profil (9-Jahres-Backtest, $10.000 Startguthaben):

Metrik Backtest-Ergebnis Netto-Rendite +1,710% Gewinn-Faktor 1.75 Gewinnrate 91.6% Maximaler Drawdown 25% Sharpe-Ratio 3.46

Das HIGH-Profil verwendet größere Positionsgrößen und nimmt höhere Drawdowns in Kauf. Verwenden Sie MEDIUM, es sei denn, Sie sind sich über das erhöhte Risiko im Klaren.

FÜR WEN IST DIESES SYSTEM NICHT GEEIGNET

Dieses System ist möglicherweise nicht für Händler geeignet, die:

Keine Verluste erwarten: Das System nimmt Verluste als Teil des normalen Betriebs in Kauf. Kein Handelssystem gewinnt jeden Handel.

Das System nimmt Verluste als Teil des normalen Betriebs in Kauf. Kein Handelssystem gewinnt jeden Handel. Manuelle Kontrolle wünschen: Das System ist so konzipiert, dass es selbstständig arbeitet. Manuelle Eingriffe können die Logik beeinträchtigen.

Das System ist so konzipiert, dass es selbstständig arbeitet. Manuelle Eingriffe können die Logik beeinträchtigen. Sie bevorzugen Positionen am Wochenende: Alle Positionen werden am Freitag geschlossen. Wenn Sie es vorziehen, Positionen am Wochenende zu halten, ist dieses System nicht geeignet.

Alle Positionen werden am Freitag geschlossen. Wenn Sie es vorziehen, Positionen am Wochenende zu halten, ist dieses System nicht geeignet. Sie wünschen einstellbare Parameter: Die Grundeinstellungen sind gesperrt. Nur die Auswahl des Risikoprofils ist möglich.

TESTEN VOR DEM KAUF

Wir empfehlen, das System vor dem Kauf zu testen:

Laden Sie die kostenlose Demo von dieser Seite herunter Öffnen Sie den Strategy Tester in MetaTrader 5 Führen Sie Tests für XAUUSD über verschiedene Zeiträume durch Beurteilen Sie, wie das System mit verschiedenen Marktbedingungen umgeht.

Die Demo funktioniert nur im Strategy Tester und kann nicht mit Live-Charts verbunden werden.

VORAUSSETZUNGEN

Symbol: Nur XAUUSD oder GOLD (andere Symbole werden abgelehnt)

Nur XAUUSD oder GOLD (andere Symbole werden abgelehnt) Mindestguthaben: $100 (MITTEL) / $500 (HOCH)

$100 (MITTEL) / $500 (HOCH) Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen

1:100 oder höher empfohlen Makler: Makler mit niedrigem Spread (unter 30 Punkten bei Gold)

Makler mit niedrigem Spread (unter 30 Punkten bei Gold) Plattform: MetaTrader 5

RISIKO-OFFENLEGUNG

Der Handel mit Gold birgt ein erhebliches Risiko. Dieses System verwendet Raster- und Mittelwertbildungstechniken. Schwankende Drawdowns sind ein normaler Bestandteil des Betriebs. Das System ist so konzipiert, dass es sich von Drawdowns erholt, aber eine Erholung ist nicht garantiert. Handeln Sie nicht mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Die Backtest-Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.