Herodot Assistant
- Experten
- Nadiya Mirosh
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Expert Forex Marktanalyse mit der Elliott-Wellen-Theorie
Einführung
Die Analyse des Devisenmarktes mit Hilfe der Elliott-Wellen-Theorie bietet neue Möglichkeiten zur genauen Vorhersage der Bewegungen von Währungspaaren. Herodotus, ein Experte für technische Analyse, wendet diese Methode an, um die Dynamik der wichtigsten Währungspaare zu untersuchen:
-
EUR/USD
-
GBP/USD
-
USD/JPY
-
AUD/USD
-
USD/CHF
-
EUR/GBP
-
EUR/JPY
-
NZD/USD
-
USD/CAD
-
EUR/CHF
-
AUD/JPY
-
CAD/JPY
Elliott-Wellen-Theorie
Diese Methode der technischen Analyse beschreibt Kursschwankungen als wiederkehrende Wellenstrukturen, die die Verhaltensmuster der Marktteilnehmer widerspiegeln.
Ralph Nelson Elliott identifizierte die wichtigsten Wellentypen:
-
Fünf Impulswellen (1, 2, 3, 4, 5): Trendfolgende Wellen, wobei die Wellen 1, 3 und 5 impulsiv sind, während die Wellen 2 und 4 korrigierend wirken.
-
Drei Korrekturwellen (A, B, C): Sie bilden die Retracement-Phase und vervollständigen den Marktzyklus.
Grundlegende Prinzipien der Analyse:
-
Welle 2 fällt nicht unter den Beginn von Welle 1.
-
Welle 3 kann nicht die kürzeste unter den Impulswellen sein.
-
Welle 4 dringt nicht in die Preiszone von Welle 1 ein.
-
Impulsbewegungen bestehen aus fünf Wellen, während Korrekturbewegungen aus drei Wellen bestehen.
Das Verständnis dieser Muster hilft Händlern, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
Automatisierte Strategien und ihre Parameter
Die moderne Technologie ermöglicht es Händlern, die Elliott-Wellen-Theorie in algorithmische Strategien zu integrieren, die in Trading-Bots implementiert sind. Diese Tools analysieren die Marktzyklen und automatisieren den Handelsprozess.
Wichtige Bot-Parameter:
Handelseinstellungen:
-
Fix Lot - Feste Losgröße.
-
Money Management - Automatische Anpassung der Losgröße.
-
Lot Decimal - Lot-Rundung.
-
r Stop-Loss - Echter Stop-Loss.
-
r Take-Profit - Realer Take-Profit.
-
v Stop-Loss - Virtueller Stop-Loss.
-
v Take-Profit - Virtueller Take-Profit.
-
Magic Number - Eindeutige Handelskennung.
-
Maximal zulässiger Spread - Zulässiges Spread-Niveau.
Betriebsbedingungen:
-
Unterstützte Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF.
-
Zeitrahmen: H1.
-
Maximaler Spread: 20 Pips.
-
Strategieoptimierung mit einem Drawdown von bis zu 30%.
-
Empfohlene Einlage: ab 10.000 $.
Fazit
Die Kombination der Elliott-Wellen-Analyse mit automatisierten Handelsstrategien ermöglicht es Händlern, tiefere Markteinblicke zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit präzisen Analysen und bewährten Algorithmen lässt sich die Effizienz des Devisenhandels erheblich steigern. Die konsequente Anwendung von Strategien und die Berücksichtigung von Marktmustern sind unerlässlich, um stabile Ergebnisse zu erzielen.