Herodot Assistant

Expert Forex Marktanalyse mit der Elliott-Wellen-Theorie

Einführung

Die Analyse des Devisenmarktes mit Hilfe der Elliott-Wellen-Theorie bietet neue Möglichkeiten zur genauen Vorhersage der Bewegungen von Währungspaaren. Herodotus, ein Experte für technische Analyse, wendet diese Methode an, um die Dynamik der wichtigsten Währungspaare zu untersuchen:

  • EUR/USD

  • GBP/USD

  • USD/JPY

  • AUD/USD

  • USD/CHF

  • EUR/GBP

  • EUR/JPY

  • NZD/USD

  • USD/CAD

  • EUR/CHF

  • AUD/JPY

  • CAD/JPY

Elliott-Wellen-Theorie

Diese Methode der technischen Analyse beschreibt Kursschwankungen als wiederkehrende Wellenstrukturen, die die Verhaltensmuster der Marktteilnehmer widerspiegeln.

Ralph Nelson Elliott identifizierte die wichtigsten Wellentypen:

  • Fünf Impulswellen (1, 2, 3, 4, 5): Trendfolgende Wellen, wobei die Wellen 1, 3 und 5 impulsiv sind, während die Wellen 2 und 4 korrigierend wirken.

  • Drei Korrekturwellen (A, B, C): Sie bilden die Retracement-Phase und vervollständigen den Marktzyklus.

Grundlegende Prinzipien der Analyse:

  • Welle 2 fällt nicht unter den Beginn von Welle 1.

  • Welle 3 kann nicht die kürzeste unter den Impulswellen sein.

  • Welle 4 dringt nicht in die Preiszone von Welle 1 ein.

  • Impulsbewegungen bestehen aus fünf Wellen, während Korrekturbewegungen aus drei Wellen bestehen.

Das Verständnis dieser Muster hilft Händlern, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Automatisierte Strategien und ihre Parameter

Die moderne Technologie ermöglicht es Händlern, die Elliott-Wellen-Theorie in algorithmische Strategien zu integrieren, die in Trading-Bots implementiert sind. Diese Tools analysieren die Marktzyklen und automatisieren den Handelsprozess.

Wichtige Bot-Parameter:

Handelseinstellungen:

  • Fix Lot - Feste Losgröße.

  • Money Management - Automatische Anpassung der Losgröße.

  • Lot Decimal - Lot-Rundung.

  • r Stop-Loss - Echter Stop-Loss.

  • r Take-Profit - Realer Take-Profit.

  • v Stop-Loss - Virtueller Stop-Loss.

  • v Take-Profit - Virtueller Take-Profit.

  • Magic Number - Eindeutige Handelskennung.

  • Maximal zulässiger Spread - Zulässiges Spread-Niveau.

Betriebsbedingungen:

  • Unterstützte Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF.

  • Zeitrahmen: H1.

  • Maximaler Spread: 20 Pips.

  • Strategieoptimierung mit einem Drawdown von bis zu 30%.

  • Empfohlene Einlage: ab 10.000 $.

Fazit

Die Kombination der Elliott-Wellen-Analyse mit automatisierten Handelsstrategien ermöglicht es Händlern, tiefere Markteinblicke zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit präzisen Analysen und bewährten Algorithmen lässt sich die Effizienz des Devisenhandels erheblich steigern. Die konsequente Anwendung von Strategien und die Berücksichtigung von Marktmustern sind unerlässlich, um stabile Ergebnisse zu erzielen.




Empfohlene Produkte
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Experten
Reversal Overlap Bot ist eine automatisierte Handelsstrategie. Bei der Arbeit werden keine technischen Indikatoren verwendet. Zu Beginn des Handels wird die erste Order in eine bestimmte Richtung platziert (nach Ihrer Wahl). Wenn Sie eine neue Kerze öffnen, wird diese Order geschlossen, wenn sie im Gewinn ist. Andernfalls wird die nächste Order in der entgegengesetzten Richtung eröffnet. Die Aufträge werden geschlossen, wenn der Gewinn erreicht ist. Wenn es unrentable Orders auf dem Chart gibt,
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Experten
BreakBot : Dieser Expert Advisor wurde speziell für Händler entwickelt, die nach intelligenten und sicheren Lösungen suchen, um kleines Kapital in beträchtliche Gewinne zu verwandeln, die bis zu 100.000 $ oder mehr erreichen können. Er verwendet professionelle Strategien und präzises Risikomanagement, um ein stetiges und sicheres Wachstum zu erzielen. Hauptmerkmale des Expert Advisors ️ Intelligentes Kapitalmanagement: Nutzt sorgfältig berechnete Risikoprozentsätze, um Gewinne zu maximieren und
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Experten
Forex Workstation ist ein leistungsfähiger und effizienter Forex-Handels-Bot, der für die Nutzung von Mustern, Preis-Hold-Levels, Volatilitätsanalysen und Marktskalierung entwickelt wurde. Dieser Bot bietet einzigartige Möglichkeiten für den automatisierten Handel und die Optimierung von Strategien für verschiedene Währungspaare. Werfen wir einen Blick auf die Hauptfunktionen und Einstellungen von Forex Workstation: Hauptfunktionen: - Mehrwährung: Forex Workstation unterstützt eine breite Palett
Vision Fx v
Samuel Nancwat Isaac
Experten
Wir stellen Ihnen den Vision fx EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter, der entwickelt wurde, um das dynamische Zusammenspiel von kurzfristigen und langfristigen Umkehrmustern auf dem Forex-Markt zu nutzen. Im Gegensatz zu anderen Robotern vermeidet dieser EA Raster- oder Arbitrage-Strategien, was eine sichere und kalkulierte Handelserfahrung gewährleistet. Der vision fx EA eignet sich perfekt für Trader aller Erfahrungsstufen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, und ist für alle Fä
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experten
Dieser EA verwendet Indikatoren, um die Level-Linie zu bewegen, die Regeln sind, wenn der Preis unterhalb der Level-Linie, dann ist es ein Kaufsignal, und wenn der Preis oberhalb der Ebene dann ein Verkaufssignal, Trailing-Stop ist, um den Stop-Loss zu ändern, oder um einen Stop-Loss zu bringen, wenn zuvor sl = 0, dieser EA kann manuelle Aufträge über Android oder zu Hause PC akzeptieren. wenn die Bedingung schwimmend ist, können Sie diese ea mit manuellen Aufträgen helfen, die Sie denken, sind
Currency Curator Ex4
Oleksii Ferbei
Experten
Währungskurator: Ein moderner Multi-Währungs-Forex-Handelsbot Einführung Currency Curator ist ein innovativer Multi-Währungs-Handels-Bot, der speziell entwickelt wurde, um Ihren Devisenhandel zu automatisieren und zu verbessern. Durch den Einsatz modernster Algorithmen führt dieser Expert Advisor eine gründliche Analyse der Marktbedingungen durch und führt Trades mit hoher Effizienz aus. Sein primäres Ziel ist es, den Nutzern zuverlässige Werkzeuge für den erfolgreichen Handel an die Hand zu geb
Smart Lot EA
Leon Andreas Gleisberg
Experten
Der Stable Profit Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4. Er handelt Candle Flip Signale (Trendwechsel zwischen bullischen und bärischen Kerzen) und kombiniert diese mit dynamischem Money-Management . Der Bot ist für Trader entwickelt, die eine stabile, risikooptimierte Strategie suchen, ohne selbst ständig vor dem Bildschirm zu sitzen. Dank Trailing Stop , Break-Even Schutz und Verlustkontrolle arbeitet der EA zuverlässig auch in volatilen Marktphasen. Keine ko
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - M1-D1 Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M1-D1-Strategien Close by Money Profit - Close Total Open Profit, Close Total Open Profit Short, Close Total Open Profit Long, Close Profit/Loss Today MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Positionen des Chart
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experten
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money ist ein Experte, der hilft, leicht und mit sehr geringem Risiko Geld zu verdienen, da es einen maximalen Gewinn bei einem geringen Risiko von nur 2 % des Geldes bietet. Die Einstellungen
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT5-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experten
Hallo Händler! EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 3,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Liveauftritt Die MT4-Version finden Sie hier Ich präsentiere die "Cleopatra EA"-Strategie, Cleopatra, ein schönes und intelligentes Design, mit einer Wiederherstellungsform, die sich ständig anpasst, wo ihre Kraft Vielseitigkeit ist Seine Hauptstrategie besteht darin, den Markt in seiner Elastizität zu lesen, wir werden in der Lage sein, den Einstiegsbereich auf unterschiedliche Weise zu anal
AutoSmartPro MT4
Alexandru Chirila
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader5 Version | Auto Smart Pro MT4 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt | So installieren Sie das MT4 Produkt Skal
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Experten
Hallo an alle Anleger. Die meisten von euch wissen nicht, wie man auf diesem Finanzmarkt handelt. Soweit ich weiß, werden 95% der Marktteilnehmer verlieren. Heute möchte ich Ihnen einen EA vorstellen, der nach den Prinzipien des Kapitalmanagements und des Preisausgleichs arbeitet. Der EA handelt mit mehreren Währungspaaren gleichzeitig, um die Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Kontorisiko zu reduzieren. Der EA arbeitet und gibt rund um die Uhr Aufträge, damit Sie keine Gelegenheit verpasse
Matematik Logik Reversal
Aleksandr Matrosov
Experten
Matematik Logik Reversal 1.23 MLR v 1.23 ist ein mathematischer, automatischer Konstrukteur zur Erstellung mehrerer Handelstaktiken für jedes beliebige Instrument des Devisenmarktes, abhängig vom Verhalten des Preises in diesem oder jenem Zeitraum. Der erste Experte, der für immer Ihr automatischer Assistent im Forex-Handel sein wird! Die wichtigsten Vorteile Mit den Einstellungen dieses Expert Advisors werden Sie immer in der Lage sein, : - Ihren Handel an jede Marktveränderung und an absolut
Stable Investment EA2
Denis Messias Rodrigues Dos Santos
Experten
•UNSER EA IST AUF DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK UND FÜHRT OPERATIONEN AUF UNTERSTÜTZUNGS- UND WIDERSTANDSSTUFEN DURCH, WO SICH DIE GROSSEN SPIELER BEFINDEN. •WIR VERWENDEN INDIKATOREN WIE: BOLLINGER-BÄNDER, RSI, ATR, ANGEBOT UND NACHFRAGE UNTER ANDEREM ALS FILTER. •ES IST EIN EA, DER AUF STABILES EINKOMMEN KONZENTRIERT IST, OHNE ZU VIEL RISIKO EINZUGEHEN. EMPFEHLUNGEN: •PAAR: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD •ZEITRAHMEN DES DIAGRAMMS: M15 •EMPFOHLENE EINZAHLUNG: 1000 USD •HEBELWIRKUNG: 1:200 ODER
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
Experten
Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für wichtige Details! Roboter-Übersicht: Ein statistischer Ansatz für den algorithmischen Handel Dieses Angebot ist nicht nur ein Expert Advisor; es ist der Erwerb einer bewährten Methodik für den langfristig erfolgreichen automatisierten Handel. Dieses umfassende System wurde entwickelt, um Ihnen einen robusten Rahmen für konsistente Rentabilität an den Finanzmärkten zu bieten. Die Kernphilosophie dieses Handelsroboters ist einfach und doch tiefgründig: Der M
MagicIshimoku
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Handelsroboter arbeitet auf der Grundlage der Bestimmung von Preiskonsolidierungszonen aufgrund von drei sich überschneidenden Ishimoku-Indikatorwerten mit unterschiedlichen Einstellungen entsprechend der Zahl des Goldenen Schnitts. Diese Analysemethode ermöglicht es Ihnen, die Preisbewegung mit hoher Genauigkeit vorherzusagen. Jede Position hat einen Stop Loss und einen Take Profit. Jede Position wird durch einen kurzen Trailing-Stop kontrolliert. Empfohlene Handelsinstrumente, 5m: EURUSD
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
Experten
Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst.   Synapse Trader   ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales
Golden Monk Pro
Juan Chacon
Experten
Golden Monk Pro ist eine Kombination von Indikatoren wie Bollinger Bändern, gleitenden Durchschnitten, Rsi, Momentum und Winkeln, die zusammen die Kursrichtung durch Impulse in Bereichen wichtiger Divergenzen suchen. Matrix Golden Monk Pro kapselt viele Werkzeuge und Ressourcen in einer 5*4-Matrix, um das Erfolgsniveau bei jedem Einstieg mit maximal 4 gleichzeitigen Operationen zu verbessern und das Kapitalmanagement zu optimieren. Diese Matrix kann auf der linken Seite Ihres Bildschirms angezei
Tug
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Algorithmus des Advisors errechnet die wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Als Nächstes berechnet der Expert Advisor die Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung "zu" oder "weg" von diesem Kursniveau. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Wird eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Kursbewegung in die gewünschte Richtung ermittelt, eröffnet der Advisor ein Geschäft. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss abgesichert. Gefährliche Handelsmethoden werden nicht verwe
Sur Ron
Dmitry Shutov
Experten
Allgemeine Informationen Eine kleine Einzahlung reicht aus, um mit dem Handel zu beginnen. Geeignet für den Handel mit mehreren Währungen. Nicht abhängig von der Verbindungsqualität und den Handelsbedingungen. Überwachung meiner Konten: https: //www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Funktionsprinzip Der Expert Advisor eröffnet Orders entsprechend dem eingebauten Indikator. Wenn der Gewinn der Order größer ist als der Wert des Parameters Profit in Punkten des Charts. Dieser Auftrag wird geschlo
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Experten
Ihr Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen von HFT Prop Firm Sind Sie bereit, die Welt des Hochfrequenzhandels (HFT ) zu erschließen und sich den Herausforderungen der Eigenhandelsfirmen zu stellen? Dann sind Sie bei PropFirmFastPass genau richtig, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihnen hilft, unbegrenzte HFT-Prop-Firm-Herausforderungen mühelos zu bestehen . Unbegrenzte Herausforderungen, einmalige Gebühr Besiegen Sie die Bewertungen von über 13 unterstützten Prop-Firmen, ei
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
KiniTrade
I Putu Gede Waisnawa Pratama Putra
Experten
K-Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. K-bot is based on KiniTrade MT4  indicator, these Trades can be manage with some strategies.  Die grundlegende Strategie beginnt mit Market um in Trend nach, aber Sie können es ändern, in anderen Strategien gegen den Trend. Parameter : K-Bot adv Einstellungen Magic Number: ID-Nummer der Aufträge. Max Spread: maximaler Spread für den Handel. Mon
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experten
Der Smart Prospector E.A. ist eine nahtlose Kombination aus dem weithin bekannten "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" und dem neuen "Fibo Reversals_TEMA Indicator" und ist damit der realistischste Multi-Strategy Expert Advisor, den Sie je finden werden. Ausreichend getestet in der GbpUsd Währungspaar mit über 25 Jahren Geschichte Daten, ist diese E.A sicher, dass Sie Ihren eigenen Anteil der Gewinne in den Devisenmärkten. Für beste Performances, set: 'Max_Orders' = 'Null'. Max_Facto
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experten
Einführung Mit über 18 Jahren Handelserfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es naiv ist, einfach einen "Black Box"-EA zu kaufen und zu erwarten, ohne jegliches Grundlagenwissen reich zu werden. Wahrer Erfolg kommt aus dem Verständnis des Marktes. Dieser EA wurde für ernsthafte Investoren entwickelt, die wie Profis handeln wollen. Er dient als leistungsfähiges Hybrid-Tool: Er ermöglicht minimale, aber effektive Eingriffe und überbrückt die Lücke zwischen manueller Intuition und automatisierter Prä
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Experten
Diese Strategie zeichnet sich durch Einfachheit und Grobheit aus. Einfache Dinge, sie ist weithin anwendbar, langlebig, starke Stabilität. Das ist ein Vorteil, wenn man eine gewisse Menge an Geld hat, denn die Nachfrage nach großem Geld ist stabil. Das Bedürfnis nach kleinem Kapital ist Effizienz. Effizienz erfordert eine intensive Landwirtschaft. Es gibt eine Menge Dinge, die man verfeinern kann, um die Effizienz zu steigern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich eine ausgeklügelte EA-Geldmasch
Tradonator nextGen
Wolfgang Kuebel
4 (2)
Experten
Der Tradonator nextGen! handelt nicht primär nach Indikatoren oder Preisen, sondern zu jedem Beginn einer neuen Kerze (Timeframe gesteuert). bestimmt seine jeweilige Handelsrichtung aufgrund des integrierten Indikators, der den Trend und die Volatilität misst. bildet jeweils einen Sell- und Buy Pool und verwaltet diese dann getrennt voneinander. berechnet mit jedem Trade und für jeden Pool ein zuvor definiertes Profitziel neu und schließt den Pool immer mit einem Gesamtprofit, sobald dieses Zie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 2/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experten
Der Meat EA ist ein vollautomatisches, 24-Stunden-Handelssystem. Es handelt auf der Grundlage der Analyse der Marktbewegung auf der Basis eines eingebauten Indikators und des Trendindikators Gleitender Durchschnitt. Das System ist für die Arbeit mit dem Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M30 optimiert. Es wird empfohlen, einen ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread, niedriger Kommission und schneller Ausführung zu verwenden. Signal-Überwachung Arbeitendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD M30. V
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
PointerX
Vasja Vrunc
Experten
PointerX basiert auf einem eigenen Oszillator und integrierten Indikatoren (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) und arbeitet unabhängig. Mit PointerX können Sie Ihre eigenen Strategien erstellen. Theoretisch sind alle indikatorbasierten Strategien möglich, nicht aber Martingale, Arbitrage, Grid, Neuronale Netze oder News. PointerX umfasst 2 Indikator-Sets Alle Indikator-Kontrollen Einstellbarer Oszillator Take Profit-Steuerung Stop-Loss-Steuerung Kontrollen für Trades Margin-Steuerungen Timer-Steue
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW HEDGE V1.12 EA ist in erster Linie eine Hedging-Strategie. Expert Unterstützung ist es, jede Gelegenheit in jede Richtung zu ergreifen. Er eröffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines Experten mit einem Paar von hoher Volatilität für die Währung, wie z. B. GBPAUD, AUDCAD Beim Testen des Experten im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 09.12.2016 verdoppelte si
Forebot
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter verwendet einen benutzerdefinierten versteckten oszillierenden Indikator und analysiert auch die Reaktion des Marktes. Er handelte meist zu Zeiten höherer Volatilität. Er arbeitet mit mehreren schwebenden Aufträgen mit unterschiedlicher Größe des Volumens und ihre Position aktiv ändert. Er verwendet ein fortschrittliches Geldmanagement. Die TradingMode-Einstellung kann auch die Bedingungen FIFO erfüllen. Er ist auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Experten
EA ist in erster Linie eine Absicherungs- und Multiples-Strategie. Es unterstützt, um jede Gelegenheit in jeder Richtung als MILCH COW MIX, aber mit mehreren Gewinn Ergebnisse ohne Erhöhung des Risikos zu ergreifen. Der Milchkuh-Mix EA öffnet die Absicherung nur auf der ersten Ebene, aber der EA öffnet die Absicherung auf jeder Ebene. Er öffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen d
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW Turbo EA ist in erster Linie eine Mehrwährungsstrategie. Er unterstützt 9 oder 10 Paare als Sammlung von Währungen (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). Wenn Sie Trade_Calc = false wählen, wird nur ein Paar aktiviert. Der EA hängt von einem speziellen Indikator ab, um Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop und Sell Limit Orders zu setzen. Hinweis: Wenn Pendingorders = false aktiviert ist, verwendet der EA die auf dem Chart angezeigten Preise für Live-Orders
Weitere Produkte dieses Autors
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experten
Der Milioron-Roboter , der für den Forex-Markt entwickelt wurde, ist sehr flexibel und bietet zahlreiche Mechanismen zur Verwaltung einer Reihe von Aufträgen. Er ermöglicht es Händlern, ihren Handel zu automatisieren und zu optimieren, indem sie integrierte Strategien und Risikomanagement-Ansätze verwenden. Einige der wichtigsten Merkmale und Fähigkeiten des Milioron-Roboters sind : 1. **Flexibilität der Einstellungen**: Der Roboter bietet Händlern eine breite Palette von Parametern und Einst
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Modern bot
Nadiya Mirosh
Experten
Der Forex Trading Advisor Modern Bot ist ein automatisches Scalping-System, das mithilfe eines speziellen, im Code programmierten Tick-Analyse-Algorithmus ohne menschliches Zutun Geschäfte eröffnet und schließt. Die Hauptaufgabe des Egos besteht darin, sofort ein Geschäft abzuschließen, während der Mensch Zeit für die Analyse und Entscheidungsfindung verliert. Sie automatisieren auch den Handel, nehmen dem Menschen die emotionale Last ab und ermöglichen es, Zeit zu sparen. Scalping ist eine der
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experten
Doctor Winston Bot Beschreibung Allgemeine Eigenschaften : Name: Doktor Winston Typ: Hochmoderner Forex-Handels-Bot Werkzeuge: Unterstützt die meisten Währungspaare und Handelsinstrumente Zeitrahmen: Kann auf jedem Zeitrahmen arbeiten Bot-Einstellungen : Geld-Management : MMOn: Geldmanagement aktivieren/deaktivieren (true/false) VorgabeVolumen: Standard Handelsvolumen (0.01) MMCalc: Grundbetrag für Geldmanagement (1000) Indikatoren : ALänge, BLänge, CLänge, DLänge, ELänge: Parameter für versc
Smoking
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Ich schlage vor, dass jeder, der sich für den Smoking-Indikator interessiert, versucht, damit zu handeln. Smoking ist ein technisches Analysewerkzeug, das mathematische Berechnungen verwendet, um verschiedene Aspekte der Preisbewegung zu bestimmen, und das auf historischen Daten basiert. Smoking deckt besondere Aspekte der Preisbewegung auf und ermöglicht es den Händlern, die richtige Entscheidung zu treffen. Alle Handelsindikatoren analysieren den Preis aus verschiedenen Blickwinkeln auf der
Fracture
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Fracture-Indikator verwendet viele gleitende Durchschnitte, die eine bestimmte Längenstufe haben. Als Ergebnis der Arbeit werden die resultierenden Linien gebildet, die auf dem Preisdiagramm als blaue und rote Linien angezeigt werden. Der einfachste Anwendungsfall für den Indikator besteht darin, einen Handel in Richtung eines bestehenden Trends zu eröffnen. Das beste Ergebnis erhält man, wenn man den Indikator mit fundamentalen Nachrichten kombiniert; er kann als Nachrichtenfilter fungieren
ProsecutionA
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Sie suchen einen hochwertigen Pivot-Punkt-Indikator? Dann ist Prosecution genau das Richtige für Sie! Um Pivot-Punkte zu identifizieren, analysiert der Prosecution-Indikator viele Bedingungen, da die aggregierte Analyse ein genaueres Bild der Marktsituation liefert. Was sind Pivot-Punkte? Die Analyse von Pivot-Punkten wird oft in Verbindung mit der Berechnung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet, wie dies auch bei der Trendlinienanalyse der Fall ist. Bei der Analyse von Pivot-P
Before
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Before-Indikator sagt auf der Grundlage komplexer mathematischer Berechnungen die wahrscheinlichste kurzfristige Kursbewegung voraus. Die meisten Standardindikatoren, die üblicherweise in Handelsstrategien verwendet werden, basieren auf recht einfachen Berechnungen. Das bedeutet nicht, dass es zur Zeit ihrer Entwicklung keine herausragenden Mathematiker auf der Welt gab. Es ist nur so, dass es damals noch keine Computer gab oder ihre Leistung nicht für die sequentielle Durchführung komplex
AnalizatorMTF
Nadiya Mirosh
Indikatoren
AnalizatorMTF ist ein Oszillator-Indikator, eine fortschrittlichere Version des Indikators, mit einfacher Anpassung und Benutzerfreundlichkeit. Die folgenden Ebenen werden verwendet, um Signale zu identifizieren: 0; 0,75 / -0,75; 0,9 / -0,9, sowie die Konfiguration der Indikatorkurve selbst. Der Unterschied zu anderen ähnlichen Indikatoren besteht darin, dass die Einstiegspunkte in Form von Pfeilen der entsprechenden Richtung und Farbe angezeigt werden und die Möglichkeit besteht, höhere Zeitra
AnalizatorSSRC
Nadiya Mirosh
Indikatoren
AnalizatorSSRC ist ein Oszillator-Indikator, der leicht einzurichten und einfach zu benutzen ist. Die folgenden Ebenen werden zur Identifizierung von Signalen verwendet: 0; 0,75 / -0,75; 0,9 / -0,9, sowie die Konfiguration der Indikatorkurve selbst. Der Hauptunterschied ist das Fehlen einer Signallinie und von Signalen, die mit den Kreuzungspunkten verbunden sind. Der Indikator kann im Rahmen verschiedener Strategien eingesetzt werden. Wie andere Oszillatoren zeigt er Trend- und Flachzonen sow
Hubbles Correlator
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Korrelationskoeffizient spiegelt die Beziehung zwischen zwei Werten wider. Er zeigt die Abhängigkeit der Veränderungen eines Wertes von den Veränderungen eines anderen Wertes. Zum Beispiel, von Änderungen im Preis von EURUSD und EURNZD. Der Korrelationskoeffizient in den Handels- und Währungsbeziehungen ändert sich ständig. Spezielle Korrelationsindikatoren helfen, ihn zu definieren, Veränderungen zu verfolgen und korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen. Einer von ihnen ist der Hubbles Correl
Step Success
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Trendindikator, eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Trendtool-Funktionen in einem einzigen Tool! Der Step Success Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts einzurichten, alles ist mit der Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und eines Trends.
Analytical cover MT4
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Analytical Cover Trendindikator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Analytical Cover Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Trendindikator Analytical cover ist ein Instrument für die t
Point Implant
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Was sind "Pivot-Punkte"? Die Pivot-Point-Analyse wird häufig in Verbindung mit der Berechnung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet, wie dies auch bei der Trendlinienanalyse der Fall ist. Bei der Pivot-Point-Analyse werden die ersten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand der Breite der Handelsspanne zwischen dem Pivot-Punkt und dem Höchst- oder Tiefstkurs des Vortags berechnet. Die zweiten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden anhand der gesamten Breite zwischen d
Trend Live
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Trend Live Indikator ist eine Entwicklung für den Trendhandel. Trendindikatoren ermöglichen es, die Richtung der Kursbewegung zu klassifizieren, indem sie deren Stärke bestimmen. Die Lösung dieses Problems hilft Anlegern, rechtzeitig in den Markt einzusteigen und eine gute Rendite zu erzielen. Der Trend-Live-Indikator hilft bei der Analyse des Marktes in dem gewählten Zeitintervall. Sie definieren den Mainstream. Er ist einfach einzurichten und funktioniert für alle Paare und alle Zeitrahmen
Impulses Enter
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Mit Hilfe des Algorithmus des Impulses Enter forex indicator können Sie schnell erkennen, welche Art von Trend sich gerade auf dem Markt entwickelt. Der Elephant-Indikator begleitet lange Trends und kann ohne Beschränkung auf Instrumente oder Zeitrahmen verwendet werden. Mit diesem Indikator können Sie versuchen, zukünftige Werte vorherzusagen. Die Hauptanwendung des Indikators besteht jedoch darin, Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der Indikator verfolgt den Markttrend und ignoriert star
Trend Oracle
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Trend Oracle Trendindikator, zeigt Einstiegssignale an. Zeigt sowohl Einstiegspunkte als auch den Trend selbst an. Zeigt statistisch berechnete Einstiegszeitpunkte mit Pfeilen an. Bei Verwendung des Indikators ist es möglich, den Risikokoeffizienten optimal zu verteilen. Der Indikator kann sowohl für kurzfristiges Pipsing als auch für langfristigen Handel verwendet werden. Verwendet nur einen Parameter für die Einstellungen. Länge - die Anzahl der Balken zur Berechnung des Indikators. Bei der Wa
Trend Alternative
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Mit dem Algorithmus des Trend-Alternativ-Indikators können Sie schnell erkennen, welche Art von Trend sich gerade auf dem Markt entwickelt. Der Trend Alternate Indicator begleitet Längen, kann ohne Instrumente oder Timframes verwendet werden. Mit diesem Indikator können Sie versuchen, zukünftige Werte vorherzusagen. Aber die Hauptanwendung des Indikators ist es, Signale für den Kauf und Verkauf zu generieren. Der Indikator überwacht den Markttrend und ignoriert dabei die starken Schwankungen des
Bot Speed
Nadiya Mirosh
Experten
Bot Speed Forex Trading Advisor ist ein automatisches Scalping-System, das mithilfe eines speziellen, im Code programmierten Tick-Analyse-Algorithmus ohne menschliches Eingreifen Geschäfte eröffnet und schließt. Die Hauptaufgabe des Egos besteht darin, sofort ein Geschäft abzuschließen, bei dem der Mensch Zeit für die Analyse und Entscheidungsfindung verliert. Sie automatisieren auch den Handel, nehmen dem Menschen die emotionale Last ab und ermöglichen es, Zeit zu sparen. Scalping ist eine der
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Fine Market
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Mit Hilfe des Algorithmus des Fine Market Forex-Indikators können Sie schnell erkennen, welche Art von Trend sich derzeit auf dem Markt entwickelt. Fine Market ist ein kombinierter Indikator, der auf mehreren Instrumenten basiert. Fine Market basiert auf den klassischen technischen Basisindikatoren - MA, RSI, MACD, Bollinger Bands, Stochastic. Der Händler muss nicht mehrere Linien auf den Forex-Charts platzieren und jeden Indikator einzeln einrichten. Fine Market ist bereits erfolgreich kombini
Channel Mirosh
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Es ist kein Geheimnis, dass sich die Bewegungen der Währungspaare während eines bestimmten Zeitraums in einem bestimmten Preiskorridor bewegen, der als Kanal bezeichnet wird. Die untere Grenze gilt als Unterstützungsniveau, die obere als Widerstand. Nicht zu verwechseln mit horizontalen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus! Der Abstand zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus eines Kanals wird als Spanne oder Kanalbreite bezeichnet. Der Hauptunterschied zwischen dem Channel Mirosh-I
Practica Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Mit Hilfe des Algorithmus des Practica Trend Forex-Indikators können Sie schnell erkennen, welche Art von Trend sich gerade auf dem Markt entwickelt. Der Practica Trend-Indikator begleitet lange Trends und kann ohne Beschränkung auf Instrumente oder Zeitrahmen verwendet werden. Mit diesem Indikator können Sie versuchen, zukünftige Werte vorherzusagen. Die Hauptanwendung des Indikators besteht jedoch darin, Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der Practical Trend-Indikator wird auf den Devi
Quest Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Die Trendanalyse ist vielleicht der wichtigste Bereich der technischen Analyse und der Schlüssel zur Bestimmung der Gesamtrichtung der Bewegung eines Instruments. Der Quest Trend Indikator bestimmt den vorherrschenden Trend. Sie helfen, den Markt in einem ausgewählten Zeitintervall zu analysieren. Trends beruhen auf dem Prinzip höherer Hochs und höherer Tiefs (für einen Aufwärtstrend) und niedrigerer Hochs und niedrigerer Tiefs (für einen Abwärtstrend). Sie können unterschiedliche Zeiträume umfa
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
NeoX
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Mit dem Algorithmus des Neo Forex-Indikators können Sie schnell erkennen, welcher Trend sich gerade auf dem Markt entwickelt. Der NeoX-Indikator begleitet lange Trends und kann ohne Beschränkung auf Instrumente oder Zeitrahmen verwendet werden. Mit diesem Indikator können Sie versuchen, zukünftige Werte vorherzusagen. Die Hauptanwendung des Indikators besteht jedoch darin, Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der Indikator verfolgt den Markttrend und ignoriert starke Marktschwankungen und da
Barry Hood
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Barry Hoods führender Trendindikator wurde entwickelt, um die Richtung des Trends auf den Finanzmärkten genauer zu bestimmen. Im Folgenden werden die wichtigsten Merkmale und Funktionsprinzipien dieses Indikators erläutert: Adaptive Four-Level Smoothing: Der Indikator verwendet einen Mechanismus, der es ihm ermöglicht, sich effektiv an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Dadurch können Sie den aktuellen Trend genauer bestimmen. Eigenschaften und Merkmale : Wird nur bei der Nullkerze neu g
Trend Seekers
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Trend Seeker-Indikator eignet sich hervorragend für die Verfolgung langfristiger Trends auf dem Devisenmarkt und kann ohne Einschränkungen hinsichtlich der Instrumente oder Zeitintervalle verwendet werden. Dieser Indikator ermöglicht den Versuch, zukünftige Werte zu prognostizieren, aber seine Hauptanwendung liegt in der Generierung von Kauf- und Verkaufssignalen. Der AlphaTrend Seeker verfolgt die Markttrends, wobei starke Schwankungen und das Rauschen um den Durchschnittspreis herum außer
Market Magnet
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Market Magnet - Dies ist nicht nur ein praktisches Tool, sondern vielmehr ein unverzichtbarer Helfer für diejenigen, die den Markt lieber anhand eines sauberen Charts analysieren. Manchmal brauchen selbst erfahrene Händler ein zusätzliches Analysewerkzeug, um wichtige Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Handel zu identifizieren. Hier kommt Market Magnet ins Spiel. Dieser Indikator ist ideal für diejenigen, die oft Schwierigkeiten haben, Trendwendepunkte zu erkennen oder Trendlinien auf eine
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension