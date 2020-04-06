Herodot Assistant

Expert Forex Marktanalyse mit der Elliott-Wellen-Theorie

Einführung

Die Analyse des Devisenmarktes mit Hilfe der Elliott-Wellen-Theorie bietet neue Möglichkeiten zur genauen Vorhersage der Bewegungen von Währungspaaren. Herodotus, ein Experte für technische Analyse, wendet diese Methode an, um die Dynamik der wichtigsten Währungspaare zu untersuchen:

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

AUD/USD

USD/CHF

EUR/GBP

EUR/JPY

NZD/USD

USD/CAD

EUR/CHF

AUD/JPY

CAD/JPY

Elliott-Wellen-Theorie

Diese Methode der technischen Analyse beschreibt Kursschwankungen als wiederkehrende Wellenstrukturen, die die Verhaltensmuster der Marktteilnehmer widerspiegeln.

Ralph Nelson Elliott identifizierte die wichtigsten Wellentypen:

Fünf Impulswellen (1, 2, 3, 4, 5): Trendfolgende Wellen, wobei die Wellen 1, 3 und 5 impulsiv sind, während die Wellen 2 und 4 korrigierend wirken.

Drei Korrekturwellen (A, B, C): Sie bilden die Retracement-Phase und vervollständigen den Marktzyklus.

Grundlegende Prinzipien der Analyse:

Welle 2 fällt nicht unter den Beginn von Welle 1.

Welle 3 kann nicht die kürzeste unter den Impulswellen sein.

Welle 4 dringt nicht in die Preiszone von Welle 1 ein.

Impulsbewegungen bestehen aus fünf Wellen, während Korrekturbewegungen aus drei Wellen bestehen.

Das Verständnis dieser Muster hilft Händlern, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Automatisierte Strategien und ihre Parameter

Die moderne Technologie ermöglicht es Händlern, die Elliott-Wellen-Theorie in algorithmische Strategien zu integrieren, die in Trading-Bots implementiert sind. Diese Tools analysieren die Marktzyklen und automatisieren den Handelsprozess.

Wichtige Bot-Parameter:

Handelseinstellungen:

Fix Lot - Feste Losgröße.

Money Management - Automatische Anpassung der Losgröße.

Lot Decimal - Lot-Rundung.

r Stop-Loss - Echter Stop-Loss.

r Take-Profit - Realer Take-Profit.

v Stop-Loss - Virtueller Stop-Loss.

v Take-Profit - Virtueller Take-Profit.

Magic Number - Eindeutige Handelskennung.

Maximal zulässiger Spread - Zulässiges Spread-Niveau.

Betriebsbedingungen:

Unterstützte Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF.

Zeitrahmen: H1.

Maximaler Spread: 20 Pips.

Strategieoptimierung mit einem Drawdown von bis zu 30%.

Empfohlene Einlage: ab 10.000 $.

Fazit

Die Kombination der Elliott-Wellen-Analyse mit automatisierten Handelsstrategien ermöglicht es Händlern, tiefere Markteinblicke zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit präzisen Analysen und bewährten Algorithmen lässt sich die Effizienz des Devisenhandels erheblich steigern. Die konsequente Anwendung von Strategien und die Berücksichtigung von Marktmustern sind unerlässlich, um stabile Ergebnisse zu erzielen.







