Diskussion zum Artikel "Neues Verfahren zur Veröffentlichung von Beiträgen in der MQL5.community" - Seite 8
Es gibt einen Befehl namens "Zur Prüfung vorlegen".
Ist das die Schaltfläche, die Sie meinen, verstehe ich das richtig?
[Ich glaube, ich verstehe das richtig. Es ist nur so, dass sich Ihre Verwaltungsoberfläche ein wenig von der normalen Benutzeroberfläche unterscheidet.
Bevor Sie einen Artikel schreiben, führen Sie eine Website-Suche zu diesem Thema durch. Artikel wie diesen finden Sie zum Beispiel hier.
Dies wird Ihnen ein Verständnis für :
Ja, das ist richtig.
Ich habe eine andere Schnittstelle
Ich habe einen neuen Artikel erstellt und in der Dokumentation steht folgendes:
Dann, während ich einen Artikel erstelle, erhalte ich auch folgendes.
Ich habe einen Plan erstellt und klicke auf Zur Überprüfung senden. Es heißt, dass das Artikelvolumen von 0,4 Seiten zu gering ist und ich ihn nicht zur Überprüfung senden kann. Ich habe immer wieder weitere Informationen in meinen Plan eingefügt, aber er beschwert sich immer noch über das zu geringe Seitenvolumen. Ich habe an verschiedenen Stellen nachgeschaut und gesehen, dass die Anzahl der Zeichen ohne Leerzeichen größer als 2000 sein sollte. Das habe ich auch gemacht, aber ich bekomme immer noch folgende Fehlermeldung.
Nur für die Überprüfung des Plans muss ich 5 Seiten schreiben? 5 Seiten zu schreiben bedeutet, dass mein Artikel fast fertig ist, nicht nur der Plan.
Wo kann ich die Anforderungen für die Einsendung meiner Pläne zur Überprüfung des Artikels durch den Moderator finden? Ich denke, die Informationen sollten in diesem Artikel selbst zu finden sein, oder nicht?
Ich denke, dass mit Plan ein Entwurf Ihres Artikels gemeint ist, also senden Sie Ihren gesamten Artikel für diese Überprüfung.
Ich habe mir Ihren Entwurf angesehen
https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article
Es geht um Python und Google Sheets, ich sehe nichts für Händler.
Ich denke, mit "Plan" ist ein Entwurf Ihres Artikels gemeint, also schicken Sie Ihren gesamten Artikel für diese Überprüfung ein.
Ich habe es verstanden. Danke Eleni
Großartig, ich werde das auch hinzufügen. Danke Rashid.
Ich habe meinen Artikel eingereicht und wollte nur fragen, wie lange es dauert, bis er geprüft/zur Prüfung angenommen wird
