Hallo,
Ich versuche, eine Gliederung für einen Artikel zur Überprüfung einzureichen. Ich habe den Artikel hier gelesen: https://www.mql5.com/de/articles/408. Die Gliederung befindet sich im Editor, bereit zur Überprüfung. Ich klicke auf die Schaltfläche "Zur Überprüfung senden". Ich erhalte die Fehlermeldung "Die Artikellänge von 1,5 Seiten ist zu gering."
In der Dokumentation steht, dass ein Artikel mindestens 5 Seiten lang sein muss, aber es wird nichts über die Länge der Gliederung gesagt.

Gibt es eine andere Methode, eine Gliederung einzureichen? An welchen der Moderatoren kann ich eine private Nachricht schicken?

Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
 
Normalerweise fragen Sie hier, ob das Thema von Interesse ist, und geben einen Überblick über das Thema. Wenn der Administrator das Thema genehmigt, schreiben Sie den Artikel.

Ich kann den von der KI erstellten Text sehen. Das Thema selbst wird interessant sein, wenn es in menschlicher Sprache und für Menschen geschrieben ist

Dieser Artikel handelt von der Anwendung der digitalen Signalverarbeitung (DSP) im Handel. Er zeigt die Hauptprobleme auf, die mit dem Marktrauschen und den Beschränkungen der traditionellen technischen Analyse, wie z.B. den Lag-Filtern, verbunden sind. In dem Artikel wird DSP als ein Instrument zur Extraktion aussagekräftiger Informationen aus verrauschten Daten vorgeschlagen, das Händlern klarere Markteinblicke und bessere Handelsentscheidungen verspricht.

Interessant für Händler ist der Wechsel von der Zeitbereichsanalyse, die es schwierig macht, Zyklen und sich wiederholende Muster zu erkennen, zum Frequenzbereich, in dem Zeitreihen in Frequenzkomponenten zerlegt werden können. Das Verständnis von Wellenformen und Marktzyklen hilft dabei, Trends von wiederkehrenden Schwankungen zu unterscheiden, was genauere Analysen ermöglicht.

Darüber hinaus wird in dem Artikel auf die Gefahren von Aliasing und Verzerrungen hingewiesen, die zu falschen Signalen und ungenauen Indikatoren führen und das Risiko erhöhen. Die Schlussfolgerung lädt Händler dazu ein, DSP-Techniken weiter zu erforschen, um effektivere Handelsstrategien zu entwickeln. Diese Verbindung von Theorie und praktischen Anwendungen macht den Artikel besonders wertvoll für Händler, die ihre Strategien verbessern wollen.


 
Rashid Umarov #:

Ich kann den von der KI erstellten Text sehen. Das Thema selbst wird interessant sein, wenn es in menschlicher Sprache und für Menschen geschrieben ist

Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
Ich möchte sichergehen, dass ich den Prozess verstanden habe: Sie haben KI verwendet, um die Gliederung zu analysieren und zusammenzufassen? Ist das richtig?

Das Ziel dieses Projekts ist es, die fortgeschrittenen Konzepte der DSP verständlich und nachvollziehbar zu machen. Zu diesem Zweck wird es in einfachem Englisch geschrieben, mit Beispielen und Analogien, um die Konzepte zu vermitteln.

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

 
Kyle Young Sangster #:
Das Ziel dieses Projekts ist es, fortgeschrittene DSP-Konzepte verständlich und zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck wird es in einfachem Englisch geschrieben sein, mit Beispielen und Analogien, um die Konzepte zu vermitteln.

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

OK, schreiben Sie ihn. Mal sehen, was Sie sich ausgedacht haben

 
Ich möchte einen Artikel über Fair-Value-Gaps und den Handel mit Fair-Value-Gaps unter Verwendung von Order-Block-Breakern und Marktstrukturverschiebungen schreiben. Dieser Artikel wird verschiedene Arten von Fair-Value-Gaps beschreiben, wie sie validiert werden können und wie man Trades auf ihnen ausführt und auch, was man bei Fair-Value-Gaps erwarten kann. Ich würde mich freuen, wenn ein Moderator dieses Thema genehmigen würde, damit ich sofort beginnen kann.
 
Eugene Mmene #:
Ich möchte einen Artikel über Fair-Value-Gaps und den Handel mit Fair-Value-Gaps unter Verwendung von Order-Block-Breakern und Marktstrukturverschiebungen schreiben. Dieser Artikel wird verschiedene Arten von Fair-Value-Gaps beschreiben, wie sie validiert werden können und wie man Trades auf ihnen ausführt und auch, was man bei Fair-Value-Gaps erwarten kann. Ich würde mich freuen, wenn ein Moderator dieses Thema genehmigen würde, damit ich sofort beginnen kann.
  1. Das können wir Moderatoren nicht,
  2. Gehe zu https://www.mql5.com/en/articles
    da steht oben rechts: "Neuer Artikel" oder "Add new article".
  3. Klick drauf und dann kannst Du dort die Prozedur beginnen.
Carl Schreiber #:
  1. Wir Moderatoren können das nicht tun,
  2. Gehen Sie auf https://www.mql5.com/en/articles
    oben rechts steht: "Neuer Artikel" oder "Neuen Artikel hinzufügen".
  3. Klicken Sie darauf und dann können Sie das Verfahren dort starten.
Wir empfehlen Ihnen, den Artikel "Plan" sofort einem Moderator zur Überprüfung und Genehmigung vorzulegen." Wo kann ich das tun, weil ich nicht sehe, wo ich es genehmigen lassen kann?
 

Es gibt einen Befehl namens "Zur Prüfung vorlegen".


 
Eugene Mmene Marktstrukturverschiebungen schreiben. In diesem Artikel sollen die verschiedenen Arten von Fair-Value-Gaps beschrieben werden, wie sie bestätigt werden können und wie man mit ihnen handelt, sowie was man bei Fair-Value-Gaps erwarten kann.

Bevor Sie einen Artikel schreiben, führen Sie eine Website-Suche zu diesem Thema durch. Artikel wie diesen finden Sie zum Beispiel hier.

Dies wird Ihnen ein Verständnis dafür vermitteln, :

  • wie Artikel geschrieben werden sollten
  • welche Themen bereits behandelt wurden
