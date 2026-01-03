Diskussion zum Artikel "Wie man Handelssignale abonniert" - Seite 115

Neuer Kommentar
 
Ich versuche es seit einem Jahr
 
Mazlan Mamat #:
Hey..it's to complicated for me to buy or own copy Trade in here.. the sistem run so hard for Me to understand..please Help

Stellen Sie sicher, dass Sie alles wie hier beschrieben gemacht haben:

Wie man ein MT4/MT5 Signal abonniert

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 

Hallo Jungs, funktioniert es auf mt4 mobile oder muss ich es auf PC die ganze Zeit zu halten? Wenn ja, tut es autotrade auf mt4 mobile?

 
@Giulio22 #: Hallo Jungs, funktioniert es auf mt4 mobile oder muss ich es auf PC die ganze Zeit zu halten? Wenn ja, ist es Autotrade auf mt4 mobile?

Nein, es ist nicht möglich, Signale auf der MetaTrader Mobile App zu abonnieren. Es muss auf der Desktop-MetaTrader-Anwendung laufen, entweder lokal auf Ihrem Computer oder per Fernzugriff über einen VPS-Service.

Außerdem gibt es in der MetaTrader-Mobilanwendung auch keinen automatischen Handel. Auf dem mobilen Terminal können keine eigenen Programme ausgeführt werden.

 
jemand kann zeigen, Artikel "Regeln werden Signal Trader auf mql5? danke im Voraus
 
Hendrik Budi Widagdo #:
jemand kann zeigen, Artikel "Regeln werden Signal Trader auf mql5? danke im Voraus

https://www.mql5.com/de/signals/rules

 
MetaQuotes:

Neuer Artikel How to Subscribe to Trading Signals ist veröffentlicht:

Autor: MetaQuotes

Nach Unterabschnitt
Funktioniert der Handel automatisch, ohne dass ich aktiv sein muss, indem ich einfach eine Verbindung herstelle und die Autorität

Oder sollte mein Konto aktiv sein, um die Trades zu kopieren und auszuführen?


Meine Frage auf andere Weise
Wenn ich das Signal abonniere und alles in meinem PC einrichte, (wenn ich meinen PC ausschalte, werden die Signale immer noch funktionieren und mein Konto im Broker wird unter der Signalautorität sein, oder muss der PC aktiv und live sein und mein Broker-Konto muss live und aktiv sein und sich anmelden?

Danke
 
MOHAMMED ALKHALIFAH #:
Nach Unterabschnitt
Funktioniert der Handel automatisch, ohne dass man aktiv sein muss, indem man einfach eine Verbindung herstellt und eine Vollmacht erteilt?

Oder muss mein Konto aktiv sein, um die Trades zu kopieren und auszuführen?


Meine Frage Auf andere Weise
Wenn ich das Signal abonniere und alles in meinem PC einrichte, (wenn ich meinen PC abgeschossen habe, werden die Signale immer noch funktionieren und mein Konto im Broker wird unter der Signalautorität sein, oder der PC muss aktiv und live sein, auch mein Broker-Konto muss live und aktiv sein und sich anmelden?

Danke

Wenn Sie MQL5 VPS verwenden, können Sie Ihren PC schließen.


Stellen Sie sicher, dass Sie alles wie hier beschrieben gemacht haben:

Wie man ein MT4/MT5 Signal abonniert

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 
Nach der Zahlung per Kreditkarte nicht zulassen, dass ich das Signal zu abonnieren
wurde der Wert belastet und erscheint in Zahlungen, aber nicht zulassen, dass ich das Signal zu abonnieren
Gibt die Option zu abonnieren, aber wenn ich versuche, sagt es diese (Bild unten)

wenn Sie mir helfen können, danke schon !
 
Yesica Rodriguez #:
Nach der Zahlung per Kreditkarte nicht zulassen, dass ich das Signal zu abonnieren
wurde der Wert belastet und erscheint in Zahlungen, aber nicht zulassen, dass ich das Signal zu abonnieren
Gibt die Option zu abonnieren, aber wenn ich versuche, sagt es diese (Bild unten)

wenn Sie mir helfen können, danke schon !

Es hängt davon ab, wann Sie bezahlt haben:

  • Wenn Sie mit Bankkarte bezahlt haben, kann es einige Tage oder länger dauern, da es sich sowieso um eine internationale Zahlung handelt;
  • wenn Sie mit Ihrem MQL5-Forenkonto/Guthaben bezahlt haben, dann ist es fast sofort.

Sie können diesen Link für das Abonnement überprüfen: https://www.mql5.com/de/signals/subscriptions
Und wenn Sie Ihr Abonnement auf diesem Link sehen, so verwenden Sie die Prozedur/Anleitung in diesem Beitrag über HowTo.

1...108109110111112113114115116117
Neuer Kommentar