Diskussion zum Artikel "Wie man Handelssignale abonniert" - Seite 115
Hey..it's to complicated for me to buy or own copy Trade in here.. the sistem run so hard for Me to understand..please Help
Stellen Sie sicher, dass Sie alles wie hier beschrieben gemacht haben:
Wie man ein MT4/MT5 Signal abonniert
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Hallo Jungs, funktioniert es auf mt4 mobile oder muss ich es auf PC die ganze Zeit zu halten? Wenn ja, tut es autotrade auf mt4 mobile?
Nein, es ist nicht möglich, Signale auf der MetaTrader Mobile App zu abonnieren. Es muss auf der Desktop-MetaTrader-Anwendung laufen, entweder lokal auf Ihrem Computer oder per Fernzugriff über einen VPS-Service.
Außerdem gibt es in der MetaTrader-Mobilanwendung auch keinen automatischen Handel. Auf dem mobilen Terminal können keine eigenen Programme ausgeführt werden.
jemand kann zeigen, Artikel "Regeln werden Signal Trader auf mql5? danke im Voraus
https://www.mql5.com/de/signals/rules
Neuer Artikel How to Subscribe to Trading Signals ist veröffentlicht:
Autor: MetaQuotes
Nach Unterabschnitt
Wenn Sie MQL5 VPS verwenden, können Sie Ihren PC schließen.
wurde der Wert belastet und erscheint in Zahlungen, aber nicht zulassen, dass ich das Signal zu abonnieren
Gibt die Option zu abonnieren, aber wenn ich versuche, sagt es diese (Bild unten)
wenn Sie mir helfen können, danke schon !
Es hängt davon ab, wann Sie bezahlt haben:
Sie können diesen Link für das Abonnement überprüfen: https://www.mql5.com/de/signals/subscriptions
Und wenn Sie Ihr Abonnement auf diesem Link sehen, so verwenden Sie die Prozedur/Anleitung in diesem Beitrag #1148 über HowTo.