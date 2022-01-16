Suche Trader zum Austausch über Handelsstrategien - Seite 2
Hallo,
kein Problem mit Deiner Verzögerung! Aber es gibt einen Fehler.
1 ) Deine 50p sind 5 Pips oder 50 Points (bei normalen Brokern)!
2) Ich arbeite nur mit mt4 nicht mit mt5, da kann ich nicht helfen.
3) Aber ich habe mir einmal Deine Idee auf mt4 nach gezeichnet:
In der Tat gibt es zwei Gewinner in der Stunde 15:00 (mein Broker hat GMT). Aber der erste BuyStop um 16:00 konnte nicht 'seinen' Sell-Limit ausgelöst wie, wann zu welchem Preis schließt Du denn den jetzt?
Danach käme dann allerdings wieder ein Sell-Winner.
Ganz anders schaut es aber aus, wenn ich mir die Stunden-Pivots einzeichne:
Der Sell-Trade wäre um 15:15 eröffnet worden und immer noch offen oder (wann, wo wie) mit Verlust geschlossen worden?
Der Buy-Trade um 15:00 (GMT) geöffnet und erst um 15:45 mit Gewinn geschlossen und um 16:00 GMT gäbe es keinen Trade.
Du scheinst ja das System selber zu handeln? Was nimmst Du denn jetzt? Die Stunden-Pivots oder den Stunden-Schlusskurs?
4) Es mag schon sein, dass SL auf den ersten Blick nicht passen - aber dadurch ist eine klare Strategie zu erkennen, wenn es nicht geklappt hat und man, wenn auch mit Verlust aussteigt.
Wenn Du keinen SL magst - ok - aber welchen klare Ausstiegsstrategie hast Du? OHNE GEHT's NICHT!!
5) Nicht eingerechnet in die Bilder sind der Spread: entweder klein dann mit Kommission oder groß (inkl. Kommission). Wenn ich jetzt einmal mit 1Pip rechne für Kommission und Spread braucht Deine Idee mindestens 6 Pip. Auf dem Chart sieht man nur die Bid - als die Kurse zu denen Du verkaufst. Damit musst Du im Durchschnitt pro Trade 2 Pip oder mehr erhalten. Wenn der Gewinn (wie üblich beim Scalpen) klein ist zB. 5 Pip aber ein Verlust groß zB. 20 Pip brauchst Du 4 Gewinner um bei einem Verlierer mit Null aus zusteigen. Leider sehen viele nur die Gewinner ... :( Deine zwei Stunden 15:00 und 16:00 (GMT) bringen 3 Gewinner und einen Looser - also zusammen wohl ein Verlust.
Calli
Hallo Calli,
ich habe inzwischen einen Indikator und EA gefunden, der einfach super ist. Womöglich kennst Du das Tool bereits.
Ich denke, ein vollautomatisiertes System ist für meine Strategie, die ich im manuellen Trading erfolgreiche angewendet habe, wohl schwer umzusetzen.
Derzeit benutze ich in erster Linie den Daily Pivot als "Achse" für meine Pending-Orders. Dabei ist mir das folgende Tool äusserst hilfreich:
https://www.mql5.com/de/code/13839
Falls Du das noch nicht kennst, solltest Du mal reinschauen. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
LG
Peter
Ich freue mich für Dich und Deine Lösung! Im Prinzip ist das dann aber eine Daily Breakout-System? So etwas gibt es wohl schon?
Ich hab's mir mal angeschaut, für 'manuelles Trading' ist das wohl ganz ok.
Aber manuelles trading beinhaltet oft 'Bauchentscheidungen' die dann begründet werden mit einem: "Das sieht man doch" die aber kaum algorithmisch umsetzbar sind.
Oder sie sind so komplex, dass man durch eine Optimierung schnell in der 'Überoptimierungsfalle' landet!
....sorry, meine Nachricht wurde frühzeitig gesendet bevor ich überhaupt den Satz zu Ende schreiben konnte. Also, was ist eine "magic number" im EA und welche Funktion hat sie.
Vielen Dank
Peter
Die Magic-Number ist die Referenz für die Trades von einem (Deinem) Trading Programm. Anders als der Comment, kann das der Broker nicht ändern.
Verschiede Trading-Programm können so ihre eigene Trades erkennen.
danke für diese kurze und prägnante Erklärung. Wie wird diese Magic Number vergeben oder generiert?
In der Regel vergeben.
Entweder fest einprogrammiert (schlecht) oder als Eingabe-Variable.
Wie sieht eigentlich Deine Handelsstrategie aus? Dieses Forum nennt sich "Suche Trader zum Austausch von Handelsstrategien".
Wo bleibt denn dieser Austausch? Ist dieses Forum eine Todgeburt? Wo bleiben denn Eure Vorschläge mit Handelsstrategien????
2) Wo bleibt denn dieser Austausch? Ist dieses Forum eine Todgeburt? Wo bleiben denn Eure Vorschläge mit Handelsstrategien????
1) Ich handele nicht manuell, und das, was ich programmiere, will ich uU. später verkaufen, verleasen ,...
2) Jemand, der eine erfolgreiche Strategie hat, kommt wohl nicht hier ins Forum, etwas zu suchen, was er schon hat. Außerdem so jemand hat sich seine Ideen mit vile Zeit und einigen Verlusten erarbeitet - wieso teilen?
So gesehen ist die Thread-Frage wohl schon eine Totgeburt.
Aber es gibt viele Seiten, die Handelsideen anbieten, man muss halt viel selber suchen!