Es macht also keinen Sinn, an dem Signal herumzufummeln - es sei denn, man kann ein cooles Marketing aufziehen. Zumal es mindestens ein Jahr dauern wird, bis das Signal seine Wirkung entfaltet. Hat es einen Sinn, wenn die Perspektive von Anfang an klar ist? Die Grundidee ist, einen PAMM zu verwenden oder selbst zu handeln.
Es gibt keine einfachen Wege. Aber irgendjemand wird sich von einer Erfolgsgeschichte inspirieren lassen, und eine Welle der Wahrscheinlichkeit wird einen neuen Anführer hervorbringen.
Wenn Sie den Thread aufmerksam gelesen haben, ist Taras darin aufgetaucht und hat einige lustige Phrasen eingeworfen - eine davon ist diese:
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
1200 Abonnenten!!!
Taras Gonchar, 2017.01.16 20:27Oder man könnte sagen: "Warum ein komplettes Konto anlegen, wenn man schon eines hat und es keine Abonnenten gibt".
Ich bin mir nicht sicher, ob der Anbieter das Ergebnis wiederholen würde, wenn es sich nicht um ein Cent-Konto handeln würde... die Emotionen gehen hoch
Ich weiß nicht, warum er von sich selbst in der dritten Person spricht - und ob Taras und der Anbieter ein und dieselbe Person sind - darum geht es nicht -, aber es werden hier zwei Punkte angesprochen:
-- Es wird nicht einfach sein, den neuen Marktführer "auszuschalten", wenn Marketing im Spiel ist.
-- Wenn das Signal mit so vielen Teilnehmern ausfällt, wird es auch nicht einfach sein, den neuen Anführer "auszuschalten", da es nicht genügend Teilnehmer gibt, die bereit sind, dem "ausgeschalteten" Anführer zu folgen.
Ich habe ein paar Gedanken zu diesem Thema.
1 - Taras' Erfolg, mit dem Cent-Kontosignal mehrere Größenordnungen mehr als den Einzahlungsbetrag zu verdienen - dies kann als "Margin-Trading" mit hoher Hebelwirkung, etwa 1:1000000000000, betrachtet werden. Sie haben es auf diese Weise geschafft - gut gemacht, Sie haben mit Ihrem Kopf verdient, nicht gestohlen. 2 - Wenn du ein Model (mehr oder weniger Top) mit null IQ bist, bekommst du für ein Fotoshooting viel mehr Geld und niemand ist schockiert.
2- Was die Chancengleichheit (nicht zu verwechseln mit der Gleichstellung) der Teilnehmer des Signaldienstes betrifft, so hatte ich folgende Idee - sollte man nicht ähnlich wie beim Eiskunstlauf oder Turnen, wo die Athleten nach zwei Indikatoren wie "Leistungstechnik" und "Ausdruck oder Artistik" bewertet werden, zwei Arten der Bewertung mit Signalen einführen: eine "technische" Bewertung, die auf der Grundlage der gesamten technischen Indikatoren berechnet wird, und eine "Verbraucher"-Bewertung, die auf der Anzahl der Abonnenten und der Summe der Einlagen der Abonnenten basiert Vielleicht wäre es besser? Denn ich halte es nicht für fair, vorzuschlagen, dass die Zahl der Abonnenten bei der Berechnung der Bewertung nicht berücksichtigt werden sollte.
...was eine Kröte mit Menschen macht...und würgt...und würgt...
Nun, das gilt für die Unqualifizierten. Und die Geschickten und Erfahrenen sollten die Zahl der "Teilnehmergelder" von 5 Millionen USD im Auge behalten, die jemand erhält, nachdem eine solche riskante und verwirrende Strategie endet und das meiste Geld der Abonnenten abzieht.
Und einer dieser "Jemand" müssen Sie sein. Sie sind auf dem Markt und verdienen Geld, nicht wahr? Wem gehört also das Geld? Die kleinkarierten Geizhälse, die mit "50 % im Monat" irgendwo vorne liegen?
Das ist die Art von Anti-Kröte, die es sein sollte.
Eine andere Sache ist, dass einige Leute sich an der undurchsichtigen Bewertung von Signalen stören. Na und? Nehmen Sie es also und verwenden Sie "transparent", wenn Sie es anderswo finden können. Sie können Ihre Signale kostenlos im Market hosten, zusammen mit Diagrammen, Tabellen und detaillierten Berichten. All dies können Sie nutzen, um an Ihren Handelssystemen zu arbeiten und um nach LANGFRISTIGEN INVESTOREN zu SUCHEN. Und Sie klammern sich an die kleinen Dinge, und das für 20 USD im Monat. Nun, ja, zusätzliche 100-200 USD pro Monat für Signale oder Produkte auf dem Marktplatz können niemandem schaden. Aber Sie müssen hier PRIORITÄTEN setzen. Wenn Sie ein Händler werden wollen, sollte es Ihnen egal sein, wer und wie viel hier verkauft. Sie sollten sich nur um die Rentabilität Ihres Handelssystems und die Verfügbarkeit eines Berichts darüber in einem maßgeblichen Zugang kümmern. Es ist alles kostenlos.
Und hier ein Beispiel von mir: Metaquotes hat absichtlich den Download-Zähler meines EA auf dem Markt heruntergedreht (ich schätze, Renat und Metaquotes mögen mich nicht für meine Kritik, oder mein EA ist eine Bedrohung für den gesamten Forex-Markt). Ich habe dies in den letzten anderthalb Jahren an der Zahl der Downloads von meiner Website und von Market gesehen. Die Korrelation der Downloads war gleich Null oder sogar negativ. Die Korrelation muss sein, weil auch meine Seite von vielen Leuten von MQL5 besucht wurde. Ich weiß, wie man die Korrelation berechnet.
Na und? Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Warum? Denn die Vorteile (und Geldeinsparungen) durch die Verwendung der MT4-MT5 Handelsplattform und des MQL5.com Systems sind viel größer als die Summe aller Nachteile.
Ich werde also ein wenig hart, aber direkt sein:
Ihr Jungs besser die Klappe halten und arbeiten an der Rentabilität Ihres Handelssystems; schauen Sie für sich selbst reich Investoren mit MQL5.com Signale Leistung, anstatt zu zählen 100...1000 pro Monat in jemand anderes Tasche.
Das ist viel richtiger, wenn Sie wirklich zu Händlern werden wollen, die Dutzende von Millionen von Anlegergeldern verwalten, als zu kleinkarierten Gierigen mit einem Ziel von 1000 Dollar pro Monat. Nehmen Sie, was Sie haben, und beschweren Sie sich nicht.
Wenn man über Marketing spricht, muss man verstehen, dass VCs heutzutage ein großes Interesse an guten Signalgebern haben. Jetzt ist der PAMM-Service oder ein guter Signalanbieter der einzige einzigartige Vorteil, den die Maklerfirmen ihren Kunden bieten können. Alles andere, wie die Handelsbedingungen, die Instrumente und die Ausführung, wiederholt sich praktisch von einem Maklerunternehmen zum anderen.
Wenn ein Maklerunternehmen ein Qualitätssignal veröffentlicht (ganz zu schweigen von der PAMMA), zieht es viele unqualifizierte Anleger an, die die Provision als Spread bezahlen. Außerdem ist es die beste Werbung für Brokerfirmen: "Schauen Sie, welche Händler mit uns handeln", "Welche Signale wir haben", usw. Das Interesse des Maklerunternehmens ist also mehr als offensichtlich. Ein weiterer Punkt ist, dass Maklerunternehmen nicht das erste Signal, das sie sehen, inserieren werden. Zu Beginn muss sich das Signal selbst erklären und positive Ergebnisse erzielen.
Ich denke, es ist notwendig, die Bewertung zu berücksichtigen und Punkte und Drawdown stark zu gewichten, aber nicht, wenn ein Geschäft in zehn kleine unterteilt ist und eine Zahl 10000 Punkte pro Tag ergibt, die Bewertung bergauf geht und die Rendite 4-5% pro Monat beträgt. Netto-Pips Hebelwirkung 1:1 durchschnittlicher Drawdown durchschnittliche Rendite Aktivität und alles über 1 Hebelwirkung sollte nicht berücksichtigt werden.
Ich habe diesen Thread nicht erstellt, um ihn zu löschen. Es geht nun um Rückmeldungen und Anregungen, Kritik und Diskussion der Wettbewerbsprobleme des Signalgeschäfts.
Sieh mal, das sind schon zwanzig Seiten in weniger als einer Woche. Und wenn Sie sich in diesem Thread umsehen, werden Sie fundierte Argumente, Kritik und Vorschläge finden.
Wir wollen einen vernünftigen Wettbewerb, wir wollen gehört werden.
