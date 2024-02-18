Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 217
Wie kann ich jetzt (b3110) eine komplexe Struktur auf Null setzen?
Konstrukteur mit Nullstellung.
Und wenn Sie während der Bearbeitung eine Nullstellung vornehmen wollen, gibt es auch eine zusätzliche Methode dafür:
Ich hätte gerne eine universelle Methode, wie sie ZeroMemory einmal erlaubt hat.
Nehmen wir an, ich habe etwas geändert - jetzt prüfe ich den 1. Term auf x[i].i == 0 (vorher war die Bedingung x[i].x == 0.0)
Ergebnis: false
Und mit ZeroMemory - wahr.
Danke, ich habe es korrigiert.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Eigenheiten von mql5, Tipps und Tricks
mktr8591, 2021.08.12 19:43
Ich habe ein Limit für ausstehende Zahlungen festgelegt. Dann ändere ich sie manuell und per Skript und ORDER_TIME_SETUP ändert sich.
Beispiel für die Änderungen.
Einstellungsprotokoll.
ORDER_TIME_SETUP wird geändert. Wanze?
Und wer wird den Puffer in der Zeichenfolge freigeben? ZeroMemory ist im Wesentlichen ein Analogon dazu.
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/legacy/aa366920(v=vs.85)
Es werden keine Destruktoren aufgerufen. Dementsprechend wird der Pufferzeiger in string gelöscht, während der Puffer selbst durchlässig wird. Die direkte Arbeit mit dem Gedächtnis ist wie ein Minenfeld - wenn man die Wachsamkeit verliert, war's das)))
Hier ist ein Beispiel für eine Leckage in Ihrem Fall:
Das Objekt verfügt nicht mehr über einen Zeiger auf den Puffer, sondern der Puffer selbst ist "ausgelaufen".
PS. Fuck it nicht POD-Typen auf Null durch memset und ZeroMemory
Ich habe es nicht getestet, aber ich denke, der String-Puffer wird auf Null gesetzt.
Warum sollte sie zurückgesetzt werden?)))
Es ist so erwachsen, wie es sein sollte)))
UPD: t1, t2 mit ihrer Ausgabe, damit der Compiler das Ganze nicht überoptimiert)
UPD2: Sie können delete für den Puffer aufrufen, aber ich kann nicht herausfinden, wie man es in einem Fall tun, wo String innerhalb der Struktur ist
UPD3: obwohl es in der Hilfe geschrieben ist, ist es für sie persönlich aufgerufen, so sollte es Puffer frei, ich hoffe, dass durch Zeiger auf freigegebenen Speicher bereits Daten gelesen.
Es wäre gut zu sehen
Print(GetAddress(a.a));
Vorher und nachher.
So sollte es auch sein. Im ersten Fall die Speicheradresse, im zweiten Fall 0
Im Prinzip sollte alles dort recht trivial in der Umsetzung sein)