Können Sie mir sagen, warum der Compiler in diesem Fall zu fluchen begann (Screenshots im Anhang)?
vor einem Jahr war alles in Ordnung, aber jetzt habe ich die neueste Terminal, kompilieren und diese
Wo kann ich Antworten auf diese Meldungen finden?
und wie lässt sich diese Warnung korrekt beheben?
Aktualisierung: 3. Screenshot hinzugefügt - gleiche Meldung bei harmlosem Code
und 4. Bildschirmfoto
Wie streng ist der Compiler und wie kann man das Problem lösen?
Ich bin auf eine solche Besonderheit gestoßen.
Wenn bei der Definition einer Klasse mit statischen Feldern ihr Objekt sofort erstellt wird, kommt es zu einem Kompilierungsfehler.
In der letzten Version hat sich der Compiler nicht über die Variable ohne Typ in der Klasse beschwert. Aber der EA stürzt beim Starten ab
Ich bin über ein "Feature" gestolpert... Ich habe über eine Stunde damit verbracht, den Indikator von 4 nach 5 zu übersetzen. Ich konnte nicht herausfinden, wo der Fehler lag, da der Code plattformübergreifend zu sein schien. am Ende ist er hier, an einer unauffälligen Stelle:
Verbesserung?
Gibt es noch mehr davon?
StringConcatenate
es gibt wahrscheinlich noch mehr, ich bin auch an einer vollständigen Liste solcher Funktionen interessiert
---
es könnte sich lohnen, in der Standardbibliothek nach #endif zu suchen
Doch der Schlachtrat geriet in eine Situation, in der das Ratsmitglied nicht mehr arbeitete. Es ist gelungen, der Ursache auf den Grund zu gehen. Eine kühle Nuance, die fast nicht zu bemerken ist.
Sie können ein Gefühl dafür bekommen, wenn Sie versuchen, das Problem in diesem Code zu erkennen.
Eine der wichtigsten Regeln ist, dass man ein Objekt auf der Ebene, auf der man es konstruiert, auch auf der gleichen Ebene zerstören muss. Nicht höher oder niedriger.
Danke, gute Regel. Ich wurde ein Opfer meiner eigenen Inkompetenz. Für einen so offensichtlichen Fall braucht man wirklich mehr Regeln.
Vielleicht für beide Fälle Warnung klug zu tun?
