Es gibt nur 24% Einheiten, und die Strategie hat sich seit 7 Jahren auf Minuten profitabel!
Ich kann CatBoost nicht zum Lernen verwenden, es hat alle Nullen, nur der genetische Algorithmus auf R fängt die Logik irgendwie ein, aber er ist schlecht.
Was ist das für eine Strategie?)
Nach dem Auftreten eines neuen WP-Segmentes warten wir auf den Pullback und stehen in Richtung des WP-Vektors, halten am Punkt des Auftretens eines neuen WP-Vektors an.
Warum Nullen? Es scheint Wahrscheinlichkeiten nach Klassen zu geben. Handeln Sie, wenn die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses 30 % oder 40 % beträgt, und betrachten Sie die Bilanz.
Ich habe mir überlegt, es auf diese Weise zu versuchen, sobald ich den Artikel sortiert habe, aber ich denke, es wird eine Menge Lärm machen - selten geben solche Versätze Stabilität.
Also, wer diese Strategie lehren wird, kann er verdienen, ich denke schon :) Ich kann eine Probe gießen - meine Kräfte zu versuchen, wenn Sie lehren können und teilen das Geheimnis - ich werde die Strategie in den Code zu teilen!
Im Wesentlichen auf 1 Indikator.
Wie kann man unterrichten, ohne die Strategie im Code zu kennen?)
Durch Stichproben, wie jeder hier lehrt...
Ich mache Netze in mt, es ist ein bisschen anders) kann ich nicht setzen Probenahme dort, es dauert länger zu trainieren, aber es hat seine Vorteile)))
Wird ein Jahr in der Wohnung sein)
Das ist nicht die schlechteste Option :)))