Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3328

Neuer Kommentar
 
Aleksey Nikolayev #:
VTB hat auch Forex mit einer Lizenz. Vielleicht sind ihre Bedingungen griffiger)

ja.

Das ist überall so ))))

Du gehst arm rein und kommst mit einer Menge Geld wieder raus.

Das ist alles, wofür sie arbeiten.

Das war's, jeder ist reich.


 

Das ist eine lustige Zahl

 
mytarmailS #:

Das ist eine lustige Zahl

warte jetzt auf Rena )

 
lynxntech #:

warte jetzt auf Rena )

Ich habe keine Zeit für so etwas.

Ich schreibe einen Multi-Strategie-Roboter, nur wird er nicht ein Werkzeug für die Analyse auswählen, sondern eine Strategie auf einmal.

Alles ist da, man muss nicht weit gehen:

Strategien für den Einsatz von US-Dollar-Futures und Optionen - Moscow Exchange | Markets (moex.com)

Московская Биржа - Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США
Московская Биржа - Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 
Wow, Chandler ist raus aus der Show.
[Gelöscht]  
Aktuelle Informationen für diejenigen, die gerade begonnen haben, das erste Jahr des Universitätsprogramms zu lernen. Insbesondere die aristotelische oder propositionale Logik. Die formale Logik besagt, dass Ausdrücke konsistent sein müssen, was von Sophisten wie Katschik, die sogar von Platon verurteilt wurden, sehr gut gelernt wurde. Logische Zusammenhänge können assoziativ oder kausal sein. Das heißt, eine formal logische Aussage ist nicht immer wahr.

Ich wurde durch einen neuen Videoclip von ihm inspiriert, in dem er einen anderen Ptuschnik "entlarvt", der nicht einmal zwei Wörter miteinander verbinden kann.

Ebenso erinnere ich mich, dass es in der Uni ein Fach "Kategorien" oder Kategorien des Bewusstseins gab. Zum Beispiel, was ist ein Subjekt, Objekt, Materie, Raum und so weiter. Sie haben ungefähr die gleiche Beziehung zur realen Welt wie die formale Logik. Das heißt, sie existieren nicht in der realen Welt :)

Das heißt, wenn Sie von Sawwatejews schmutzigen Fingernägeln abstrahieren, werden Sie erkennen, dass er sich mit der Mathematik beschäftigt, wie sie ursprünglich war. Sie ist nicht an die reale Welt gebunden, sondern an Kategorien des Bewusstseins.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Aktuelle Informationen für diejenigen, die gerade begonnen haben, das erste Jahr des Universitätsprogramms zu lernen. Insbesondere die aristotelische oder propositionale Logik. Die formale Logik besagt, dass Ausdrücke konsistent sein müssen, was von Sophisten wie Katschik, die sogar von Platon verurteilt wurden, sehr gut gelernt wurde. Logische Zusammenhänge können assoziativ oder kausal sein. Das heißt, eine formal logische Aussage ist nicht immer wahr.

Inspiriert durch einen neuen Videoclip von ihm, in dem er einen anderen Ptuschnik "entlarvt", der nicht einmal zwei Wörter miteinander verbinden kann.

Genauso erinnere ich mich, dass es in der Uni ein Fach "Kategorien" oder Kategorien des Bewusstseins gab. Zum Beispiel, was ist ein Subjekt, Objekt, Materie, Raum und so weiter. Sie haben ungefähr die gleiche Beziehung zur realen Welt wie die formale Logik. Das heißt, sie existieren nicht in der realen Welt :)

Das heißt, wenn Sie von Sawwatejews schmutzigen Fingernägeln abstrahieren, werden Sie erkennen, dass er sich mit der Mathematik beschäftigt, wie sie ursprünglich war. Sie ist nicht an die reale Welt gebunden, sondern an Kategorien des Bewusstseins.

[Gelöscht]  
Ivan Butko #:
Es ist interessant, die Argumente der Zombo-Wissenschaftler zu hören. Ihre eigenen, nicht die aufgezwungenen. Denn ihre eigenen haben sich nicht gebildet :)

Und ja, der Beitrag ist provokant.
Aber es hat in der Geschichte viele solcher pseudowissenschaftlichen Sekten gegeben. Und die Menschen sind ihrem Guru auch blind gefolgt, weil es aufgrund der intellektuellen Fähigkeiten unmöglich war, etwas zu beweisen oder zu widerlegen.
[Gelöscht]  
Der einzige Beweis ist die Simulation der Abstoßung in Programmen, die von Benutzern erstellt wurden. Aber wenn man Einsteins Kontinuum programmiert, klappt das auch :)

Und so wie seine Theorie nirgendwo angewendet wird, so auch die Relativitätstheorie nicht. Sie sind also mindestens gleichwertig, was ihre Unbrauchbarkeit angeht :)

Und was bringt es, Lehrbücher umzuschreiben, um den einen Mist durch einen anderen zu ersetzen?
[Gelöscht]  
Wer Philosophie studiert hat, weiß, dass die Kategorien warm-kalt, vorwärts-rückwärts, kontinuierlich-diskret, Raum-Materie, Seele-Körper, Gott-Teufel Kategorien des Bewusstseins sind, nicht der "realen Welt". Mehr noch, sie sind Denkweisen, denn ohne Trennung gibt es nichts, worüber man denken könnte.

Neuronale Netze funktionieren nach demselben Prinzip wie Comps.

Ohne echte experimentelle Daten kann man mit einem Sophisten nicht argumentieren, weil "alles logisch ist". In Wirklichkeit gibt es keine Ursache-Wirkungs-Beziehung, alles ist auf der Ebene von Assoziationen, wie hier Magneten, die sich abstoßen, oder bei Anziehung wird alles zusammenbrechen. "Der Raum ist unendlich" - niemand wird das überprüfen, nicht wahr? Genauso wie "es gibt einen Gott" - beweisen, dass es ihn nicht gibt, man kann ihn nur nicht sehen. Eine einfache assoziative Reihe.

Das ist kein wissenschaftlicher Ansatz, das ist Sophisterei. Ziemlich primitiv.
1...332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335...3399
Neuer Kommentar