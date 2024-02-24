Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3292

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky #:

Es kann nicht umgekehrt sein, genau wie geschrieben, basierend auf Experimenten

Auf der Grundlage welcher Experimente? - Sie können "persönlich" antworten, aber das ist keine sehr gute Antwort.

[Gelöscht]  
Andrey Dik #:

bei welchem Experiment? - Sie könnten "persönlich" sagen, aber das ist keine gute Antwort.

Sie und Alexej werden in diesem Stadium mit keiner Antwort zufrieden sein. Weil Sie mit den Techniken nicht vertraut sind.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Keine Antwort wird Sie und Alexej in diesem Stadium zufrieden stellen. Denn Sie sind mit den Techniken nicht vertraut.

Du stellst nur eine Hypothese auf, ich stelle meine Hypothese auf.

Meine Hypothese besagt, dass es eine bestimmte Schwelle gibt, ab der Quantität in Qualität übergeht. Ihre Hypothese ist das Gegenteil (oder meine Hypothese ist das Gegenteil, falls Sie das Wort "Gegenteil" beleidigend finden).

Nach meiner Hypothese haben Sie diese Schwelle noch nicht erreicht.


[Gelöscht]  
Andrey Dik #:

Sie haben eine Hypothese aufgestellt, ich habe meine Hypothese aufgestellt.

Meine Hypothese ist, dass es eine bestimmte Schwelle gibt, ab der Quantität in Qualität übergeht. Sie haben die gegenteilige Hypothese (oder ich habe die gegenteilige Hypothese, falls Sie das Wort "gegenteilig" beleidigend finden).

Nach meiner Hypothese haben Sie diese Schwelle noch nicht erreicht.

Quantität lässt sich nicht in Qualität umwandeln, Schätzer funktionieren nicht mehr bei hohen Dimensionen. Bei übertrainierten Modellen kann man den Effekt nicht schätzen. Bei untertrainierten Modellen schon.
 
Andrey Dik #:

Sie haben eine Hypothese aufgestellt, ich habe meine Hypothese aufgestellt.

Meine Hypothese ist, dass es eine bestimmte Schwelle gibt, ab der Quantität in Qualität übergeht. Sie haben die gegenteilige Hypothese (oder ich habe die gegenteilige Hypothese, falls Sie das Wort "gegenteilig" beleidigend finden).

Nach meiner Hypothese haben Sie diese Schwelle nicht erreicht.


Nach Ihrer Hypothese muss man, wenn die Qualität rapide sinkt, einfach mehr Mist machen...

Wenn es in der Fabrik krumme Nüsse gibt, muss man einfach mehr davon produzieren - dann wird aus der Quantität der Nüsse Qualität und der Kommunismus mit allgemeinem Wohlstand wird kommen.

 
Maxim Kuznetsov #:

Ihre Hypothese lautet: Wenn die Qualität rapide sinkt, muss man einfach mehr Mist machen.

Wenn die Fabrik krumme Nüsse hat, muss man mehr solche Nüsse produzieren, egal was passiert - dann wird sich die Quantität der Nüsse in Qualität verwandeln und der Kommunismus mit allgemeinem Wohlstand wird kommen.

Nein, so kann man den Kommunismus nicht erreichen. Versuchen Sie mal, Nüsse herzustellen, wenn Sie das nicht glauben, dann sinkt der Zeitlohn, Sie verdienen weniger und arbeiten mehr (im Kommunismus sollte es umgekehrt sein).
Informationen sind keine Nüsse.
[Gelöscht]  

In MO wird ein anderes Diagramm verwendet

Bei der Kozol-Inferenz ist es einfacher, mit Bias als mit Varianz zu arbeiten. Daraus ergibt sich die nicht hypothetische Schlussfolgerung, dass die Modellkomplexität oder die zunehmende Anzahl von Merkmalen eher hinderlich als hilfreich ist.


 
Andrey Dik #:
Versuchen Sie mal, Nüsse zu machen, wenn Sie mir nicht glauben, dann sinkt der Zeitlohn, Sie verdienen weniger und arbeiten mehr (im Kommunismus sollte es umgekehrt sein).
Informationen sind keine Nüsse.

Nun, das ist überall im Forum so.

"Mein Programm/Methode/Berechnung/Modell macht schneller/größer/schöner/tiefer als alle anderen!...aber mit Verlust" und die Häufigkeit dieser Kreationen nimmt zu.

es wird einfacher, Mist zu machen, sie machen es öfter und die Messlatte für die Bewertung sinkt...

 
Maxim Kuznetsov #:

Nun, es ist überall im Forum zu lesen.

"Mein Programm/Methode/Berechnung/Modell arbeitet schneller/größer/schöner/tiefer als alle anderen!...aber mit Verlust" und die Häufigkeit des Auftretens dieser Kreationen nimmt zu.

Es wird einfacher, Mist zu machen, sie machen es öfter, und die Messlatte für die Bewertung sinkt...

Das ist nicht das, was ich meine. Du vergleichst nicht Finger mit Finger.

[Gelöscht]  
der Status der Ältesten der Weisen wurde nicht bestätigt
1...328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299...3399
Neuer Kommentar