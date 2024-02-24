Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3292
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es kann nicht umgekehrt sein, genau wie geschrieben, basierend auf Experimenten
Auf der Grundlage welcher Experimente? - Sie können "persönlich" antworten, aber das ist keine sehr gute Antwort.
bei welchem Experiment? - Sie könnten "persönlich" sagen, aber das ist keine gute Antwort.
Sie und Alexej werden in diesem Stadium mit keiner Antwort zufrieden sein. Weil Sie mit den Techniken nicht vertraut sind.
Keine Antwort wird Sie und Alexej in diesem Stadium zufrieden stellen. Denn Sie sind mit den Techniken nicht vertraut.
Du stellst nur eine Hypothese auf, ich stelle meine Hypothese auf.
Meine Hypothese besagt, dass es eine bestimmte Schwelle gibt, ab der Quantität in Qualität übergeht. Ihre Hypothese ist das Gegenteil (oder meine Hypothese ist das Gegenteil, falls Sie das Wort "Gegenteil" beleidigend finden).
Nach meiner Hypothese haben Sie diese Schwelle noch nicht erreicht.
Sie haben eine Hypothese aufgestellt, ich habe meine Hypothese aufgestellt.
Meine Hypothese ist, dass es eine bestimmte Schwelle gibt, ab der Quantität in Qualität übergeht. Sie haben die gegenteilige Hypothese (oder ich habe die gegenteilige Hypothese, falls Sie das Wort "gegenteilig" beleidigend finden).
Nach meiner Hypothese haben Sie diese Schwelle noch nicht erreicht.
Sie haben eine Hypothese aufgestellt, ich habe meine Hypothese aufgestellt.
Meine Hypothese ist, dass es eine bestimmte Schwelle gibt, ab der Quantität in Qualität übergeht. Sie haben die gegenteilige Hypothese (oder ich habe die gegenteilige Hypothese, falls Sie das Wort "gegenteilig" beleidigend finden).
Nach meiner Hypothese haben Sie diese Schwelle nicht erreicht.
Nach Ihrer Hypothese muss man, wenn die Qualität rapide sinkt, einfach mehr Mist machen...
Wenn es in der Fabrik krumme Nüsse gibt, muss man einfach mehr davon produzieren - dann wird aus der Quantität der Nüsse Qualität und der Kommunismus mit allgemeinem Wohlstand wird kommen.
Ihre Hypothese lautet: Wenn die Qualität rapide sinkt, muss man einfach mehr Mist machen.
Wenn die Fabrik krumme Nüsse hat, muss man mehr solche Nüsse produzieren, egal was passiert - dann wird sich die Quantität der Nüsse in Qualität verwandeln und der Kommunismus mit allgemeinem Wohlstand wird kommen.
In MO wird ein anderes Diagramm verwendet
Bei der Kozol-Inferenz ist es einfacher, mit Bias als mit Varianz zu arbeiten. Daraus ergibt sich die nicht hypothetische Schlussfolgerung, dass die Modellkomplexität oder die zunehmende Anzahl von Merkmalen eher hinderlich als hilfreich ist.
Nun, das ist überall im Forum so.
"Mein Programm/Methode/Berechnung/Modell macht schneller/größer/schöner/tiefer als alle anderen!...aber mit Verlust" und die Häufigkeit dieser Kreationen nimmt zu.
es wird einfacher, Mist zu machen, sie machen es öfter und die Messlatte für die Bewertung sinkt...
Nun, es ist überall im Forum zu lesen.
"Mein Programm/Methode/Berechnung/Modell arbeitet schneller/größer/schöner/tiefer als alle anderen!...aber mit Verlust" und die Häufigkeit des Auftretens dieser Kreationen nimmt zu.
Es wird einfacher, Mist zu machen, sie machen es öfter, und die Messlatte für die Bewertung sinkt...
Das ist nicht das, was ich meine. Du vergleichst nicht Finger mit Finger.