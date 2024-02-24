Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3085
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe versucht, EAs aus diesem Zyklus mit genetischen und evolutionären Methoden zu trainieren (Artikel 30 und 31). Der Autor hat 1000 Epochen in den Parametern. Die Population ist 50 Individuen pro Epoche, wie ich verstehe. Das beste Ergebnis wird beim Training im Protokoll angezeigt. Bei 200 Epochen hat sich dieses beste Ergebnis im Vergleich zum ursprünglichen Ergebnis nicht verändert. Ich habe auch eine Population von 100 Individuen verwendet und 150 Epochen trainiert. Der Effekt ist derselbe. Also habe ich diese Methode aufgegeben und bin zu neueren Methoden übergegangen.
Und die neueren sind nicht richtig trainiert? ) Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, 30+ Artikel ohne normale Backtests zu lesen.
Was ist das? aus dem letzten Artikel :)
Sind die neueren nicht richtig ausgebildet? ) Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, 30+ Artikel zu lesen, in denen es keine normalen Backtests gibt.
Was ist das? aus dem letzten Artikel :)
In diesem Artikel (und im vorherigen) hat der Autor einen Algorithmus für ein Ensemble von Modellen (10 Agenten + 1 Kritiker + 1 Scheduler) implementiert. Er sammelt zunächst eine Datenbank von Beispielen (zunächst durch zufällige Neuronen, dann werden die trainierten verwendet) und dann trainiert ein anderer Berater das Modell auf dieser Datenbank. Nach Angaben des Autors sollte der "Scheduler" alle Agenten gleichmäßig einsetzen. Aber in meinem Fall verwendet er entweder einen Agenten (und macht nichts mit ihm) oder zwei (eröffnet nur einen Handel und wartet, bis die Testzeit abgelaufen ist oder das Gleichgewicht erreicht ist).
Ich verstehe nicht, wie man es dazu bringt, alle Agenten zu verwenden. Im Allgemeinen schreibt der Autor im Artikel (42), dass er auch ein solches Problem mit der Variante aus (41) hatte, aber in (42) hat er es korrigiert und verwendet jetzt alle Agenten. .... Nun, ich kann das Modell nicht dazu zwingen, alle Agenten zu verwenden. Allerdings hat das Modell während aller Experimente ein paar Mal versehentlich 3 oder 4 Agenten verwendet und war tatsächlich in der Lage, Geschäfte abzuschließen und eine Art Handel zu betreiben.
PS: Ich habe den Autor unter dem Artikel im Kommentar gebeten, detailliert zu erklären und in Zahlen zu schreiben, wie er das Modell trainiert hat. Wie viele Beispiele hat er in der Datenbank gesammelt? Wie viele Trainingsdurchläufe hat er gemacht? Zumindest einige spezifische Daten, worauf er sich konzentriert hat..... Aber aus irgendeinem Grund ignoriert der Autor diese Frage. Aber was nützt es, eine ganze Reihe von Artikeln zu schreiben, wenn man nichts davon nutzen kann? Wenn Sie das für Eigenwerbung halten? Aber der Autor verkauft doch nichts, warum braucht er dann Werbung....
In diesem Artikel (und im vorhergehenden) hat der Autor einen Algorithmus für eine Art Modell-Ensemble (10 Agenten + 1 Kritiker + 1 Scheduler) implementiert. Er sammelt zunächst eine Datenbank von Beispielen (zunächst durch zufällige Neuronen, dann werden die trainierten verwendet) und dann trainiert ein anderer Berater das Modell auf dieser Datenbank. Nach Angaben des Autors sollte der "Scheduler" alle Agenten gleichmäßig einsetzen. Tatsächlich verwendet er aber entweder nur einen Agenten (und macht nichts mit ihm) oder zwei (eröffnet nur einen Handel und wartet, bis die Testzeit abgelaufen ist oder das Gleichgewicht erreicht ist).
Ich verstehe nicht, wie man es dazu bringt, alle Agenten zu verwenden. Im Allgemeinen schreibt der Autor in Artikel (42), dass er auch ein solches Problem mit der Variante aus (41) hatte, aber in (42) hat er es behoben und verwendet jetzt alle Agenten. .... Nun, ich kann das Modell nicht dazu zwingen, alle Agenten zu verwenden. Während aller Experimente hat das Modell jedoch ein paar Mal versehentlich 3 oder 4 Agenten verwendet und war tatsächlich in der Lage, Geschäfte abzuschließen und eine Art Handel zu betreiben.
PS: Ich habe den Autor unter dem Artikel im Kommentar gebeten, detailliert zu erklären und in Zahlen zu schreiben, wie er das Modell trainiert hat. Wie viele Beispiele hat er in der Datenbank gesammelt? Wie viele Trainingsdurchläufe hat er gemacht? Zumindest einige spezifische Daten, worauf er sich konzentriert hat..... Aber aus irgendeinem Grund ignoriert der Autor diese Frage. Aber was nützt es, eine ganze Reihe von Artikeln zu schreiben, wenn man nichts davon nutzen kann? Wenn Sie das für Eigenwerbung halten? Aber der Autor verkauft doch nichts, warum braucht er dann Werbung....
Vielleicht ist der Autor so von sich eingenommen (da die geleistete Arbeit wirklich kolossal ist), dass er keine Fragen von Normalsterblichen mehr beantwortet :).
Leider habe ich keine Gelegenheit, all dies zu überprüfen, da ich an anderen Dingen interessiert bin.
Ich habe nur meine Erfahrung mit RL zum Ausdruck gebracht: die Ergebnisse bei neuen Daten waren mittelmäßig, weil diese Algorithmen nicht alle Arten von Verschiebungen und Drifts berücksichtigen und es nicht ganz klar ist, wie man solche Informationen dort einbeziehen kann.
Vielleicht gibt es in den Artikeln einige Lösungen, ich habe mich damit nicht beschäftigt.
Freunde, hallo!
Es gibt eine Schlacht, willkommen, macht mal Lärm!!!
...
Hallo JeeCi! Schönen guten Tag an dich!
Ich lade dich zur Meisterschaft ein, mach mit und hab Spaß).