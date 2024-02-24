Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2980
... ohne Fuhrwerke und Pferde
Das Verteidigungsministerium muss die Beschaffenheit der Straße, die Zick-Zack-Kurven, die Steigungen und Gefälle berücksichtigen.
Aber ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sieht, dass alle nur in den Rückspiegel schauen.
SOT-Berichte sind also keine FA?
FA mit einer Verzögerung. Nicht jeder ist rangiert.
COT-Berichte sind also keine FA?
Meiner Meinung nach sind COT-Berichte Unsinn. Denn der Fluss der Marktaufträge kann nirgendwo im Voraus erlernt werden, und es ist dieser Fluss, der die Reihenfolge und das Ausmaß der Preisbewegungen bestimmt.
Das ist klar.
Dass es dann Ihr Geld ist, das Sie auszahlen müssen.
FA mit Verzögerung. Nicht jeder hat Anspruch auf einen Rang.
Das stimmt.
Das bedeutet also, dass es verschiedene FAs gibt
verzögerte FAs und nicht verzögerte FAs, und vielleicht einen verzögerten FA.
Okay, was ist ein FA ohne Verzögerung, wie Sie es definieren?
Bitte fordern Sie die Moderatoren auf, Uladzimir Izerski wegen Überflutung zu sperren und ihm seine 30 Prozent Boni zu entziehen, der Präzedenzfall mit Rena ist bereits geschehen.
Bitte beruhigen Sie sich.
Wenn möglich, beantworten Sie meine Fragen, wenn Sie die bürgerlichen Fähigkeiten haben.
Wenn Sie die Maischeperioden dynamisch verwalten, erhalten Sie einen guten TS für Maischen.
Außerdem kann man versuchen vorherzusagen, welche Maischeperioden in Zukunft profitabel sein werden.
Ausprobieren verschiedener Varianten von Fitnessfunktionen
Wenn Sie die Zeiten der Maischen in der Dynamik kontrollieren, erhalten Sie eine gute TC auf den Maischen.
Es scheint, dass sehr kleine durchschnittliche Gewinn pro 1 Handel 0,01000 / 400 = 0,00002 - die Strategie nur durch den Spread, die nicht minimal über die Bar wird herausgenommen werden.
Spread wird berücksichtigt