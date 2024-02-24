Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2548
Ich habe die Bücher bereits gelesen.
Eine spezifischere Frage, was Kernel Länge h und g aus dem Bildschirm, da Sie ein Beispiel über Filter geben?
Dort heißt es.
Dies ist anders, ich interessiere mich für den Filterkern
Höchstwahrscheinlich spielt die Länge des Hauptfensters keine Rolle.
Verarbeitet wird, welcher Signalbereich benötigt wird.
Sie schreiben nämlich, dass sie nur das Signal nehmen, ohne die Länge anzugeben.
Das Ergebnis ist eine N+1-Zerlegung.
Lassen Sie mich meine eigene Argumentation hinzufügen.
Da wir wissen, dass jeder Satz von Detailkoeffizienten doppelt so kurz ist wie der vorherige Satz,
können wir davon ausgehen, dass die Fensterlänge gerade sein sollte.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Länge gleich einer Zweierpotenz sein sollte.
Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
Ich habe ein anschauliches Beispiel gefunden. Es scheint, dass sie ein Wavelet für die gesamte Länge des Signals nehmen und sich nicht die Mühe machen, es zu zählen, weil es sehr lange dauert.
Anmerkung: N=256
d.h. Grad von zwei
Und wenn es eine ungerade Zahl ist, gibt es parasitäre Detailkoeffizienten.
Das Abrufen von Shapelets ist wie das Clustern von Zeilensegmenten. Wahrscheinlich nützlich für Signale wie Kardiogramme, aber nicht sicher über die Nützlichkeit für Preisstudien.
Konnten Sie übrigens die Anwendung des LGBM-Modells ausarbeiten? Wenn Sie in R geschult sind, können Sie versuchen, die Bibliothek von San Sanych zu verwenden)
Und was ist das Problem mit lightgbm?
Die Frage bezog sich auf die Verwendung eines in Python trainierten lgbm-Modells in mql.
Warum brauchen Sie diese ganze Mühe? Trainieren Sie es in R und verwenden Sie es in mql expert über die mt-R-Bibliothek. Versuchen Sie es in der Förster-Bibliothek. Dies ist AutoML mit 4 Holzmodellen. Sie können aber auch jede für sich verwenden.
Viel Glück!
Das ist genau das, was ich Maxim geraten habe. Aber nur als Witz, weil er R aus irgendeinem Grund nicht leiden kann).
Wahrscheinlich, weil er Python kennt.
Jeder passt sich der Sprache an, die er kennt.
Ich für meinen Teil bin ein Fan von C. Und es ist verdammt schwer, alles aus einer anderen Sprache zu übertragen.
Vor allem in einer Sprache, die Sie nicht optimal beherrschen.
Ich habe proprietäre Probleme in Matlab, die ich gerne nach C portieren möchte, auch bekannt als mql.
Aber wenn man Matlab nicht beherrscht, wird die Aufgabe schwieriger.