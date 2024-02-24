Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2398
Wie wäre es, wenn wir MO auf den Rohstoffmärkten ausprobieren, wo es saisonale Schwankungen und viele Indikatoren gibt, die den Preis eines Rohstoffs beeinflussen, wie z. B. Wetter, Angebot und Nachfrage, Verkehrsstaus und Krankheiten? Würden die Ergebnisse dort besser ausfallen?
Kürzlich beschrieb jemand hier im Forum, dass Satellitenbilder bereits genutzt werden, um z. B. Ernten in Echtzeit zu verfolgen. Es wurde behauptet, dass solche Informationen sehr teuer sind und innerhalb einer halben Stunde veraltet sind).
Oder solche Informationen
Dauert es etwa eine halbe Stunde, bis die Ernte reif ist? :)
In jedem Fall handelt es sich hier um Faktoren, deren Einfluss auf den Preis sinnvoller ist als die rein technische Analyse.
Ich habe den Autor und einen seiner Beiträge gefunden, es ist besser, ihn zu fragen - ich muss etwas falsch dargestellt haben)
Ah, diese ukrainischen Quanten
Nein. Sie werden der breiten Öffentlichkeit bekannt. Und der Algorithmus funktioniert nicht mehr.
Es geht also nicht darum, bekannt oder verborgen zu sein, sondern darum, ein Modell zu erstellen, das das Angebot auf dem Markt bestimmt, und ein Modell, das die Nachfrage mit Hilfe von MO bestimmt. Es ist das zuverlässigere Modell, das einen Vorteil gegenüber z. B. einem Lehrbuchmodell bieten sollte.
Ich kann eine Broschüre (gar nicht klein) von JP Morgan in Englisch (und maschineller Übersetzung) herunterladen)) Es gibt eine gute Klassifizierung der Daten und verschiedene Ansätze, um mit ihnen zu arbeiten.