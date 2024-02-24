Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2330
Musk hat vor vier Tagen Bitcoin gekauft, eine große Neuigkeit.
Sie können in den Google-Trends sehen, wie die Leute die Informationen googeln.
Und wenn man den Graphen des "Interesses an Bitcoin" und des Bitcoinpreises vergleicht, kann man den Zusammenhang mit bloßem Auge sehen, und die quantitative Korrelation ist > 0,6
Blau bitcoin Preis, krvsny r.trend
Ich bin sicher, die Twitter-Analyse sieht genauso aus...Das ist kein schlechtes Zeichen...
Ohne ein konkretes Beispiel ist es nicht klar - zeigen Sie es an Paaren
In Analogie zu den Randoms sollte die Korrelation zwischen den Dollarkreuzungen 0,5 betragen. Zum Beispiel zwischen den Logarithmus-Inkrementen von eurusd und gbpusd
Musk kaufte im Januar die Säure Kiffer erzählte dies
Voraussichtlich
darüber hinaus
Finden Sie sozusagen 10 Unterschiede).
es stellt sich heraus, dass der Bitcoin völlig frei ist, auf reinen Marktprinzipien, ohne einen Market Maker
die Korrelation beträgt 0,7222562
Und wenn wir die Serie nach der Volatilität normalisieren, scheint es, dass der Bitcoin nie gefallen ist. Es ist recht interessant, nicht den absoluten Preis zu betrachten, sondern den relativen
... Es stellt sich heraus, dass das Gebiss nie wirklich gefallen ist.
Volltreffer!
Übrigens besteht der starke Verdacht, dass volatilitätsnormierte Reihen bessere Prädiktoren sind
Interessiert es denn niemanden, dass mehr Geld im System den Bitcoin teurer macht?
Die Pyramidenmathematik ist interessant - interessant.
Bald werden alle Menschen auf der Welt dem System beitreten, das gesamte Geld einzahlen und das Paradies wird entstehen). Bitcoin wird Billionen von Pfund wert sein. Und jeder wird seine eigene Fabrik mit Robotern kaufen können, Autos mit Autopilot werden Produkte ausliefern, und die Leute werden wieder am Strand liegen und Bitcoins kaufen. Der Preis eines investierten Dollars wird in Bitcoin um ein Vielfaches steigen.
Ist das nicht cool? Aber ich fühle mich an Tulpen erinnert ;)
Bitcoin wird Billionen von Dollar wert sein. Und jeder wird in der Lage sein, seine eigene Fabrik mit Robotern zu kaufen, Autos mit Autopilot, die Produkte ausliefern, und die Menschen werden wieder am Strand liegen und Bitcoins kaufen. Der Preis eines investierten Dollars wird in Bitcoin um ein Vielfaches steigen.
Bis jetzt sieht es so aus.
Ähnlich wie bei den Randoms sollte die Korrelation zwischen Dollar-Kreuzungen 0,5 betragen. Zum Beispiel zwischen den Logarithmus-Inkrementen von eurusd und gbpusd
mit solchen Kenntnissen nur bei der COC