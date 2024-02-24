Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2326
Meiner Meinung nach liegt das Hauptproblem in der Wahl des Ansatzes zur Beschreibung des Verhaltens der größten Marktteilnehmer - der Staaten. Sie sind (1) sehr einflussreich auf dem Markt, (2) ihr Verhalten ändert sich im Laufe der Zeit erheblich, (3) ihre Ziele für das Handeln auf dem Markt liegen oft außerhalb des Marktes selbst und sind uns nicht gut bekannt, (4) es gibt viele Staaten und sie können miteinander auf sehr unterschiedliche (für den Markt) Weise interagieren. Mathematisch gesehen ist das Ergebnis ein komplexes, unbeständiges System mit offenem Ausgang.
Das Problem ist nicht, dass man kein Modell für ein solches System finden kann, sondern dass man zu viele verschiedene Modelle finden kann, die sich in ihren Schlussfolgerungen wahrscheinlich sogar widersprechen.)
Fraktales Verhalten von Akteuren auf verschiedenen Skalen) könnte helfen.)
ist die andere Seite des Ansatzes von Anfang an. RCTs in der Medizin für alles und jedes haben übrigens medizinische Techniken getötet, nicht reproduzierbare Placebos)))
Die Aufgabe des Verhaltens oder der Bedingung ist es, einen kausalen Zusammenhang zu finden)
auf welcher Seite der ursprüngliche Ansatz steht
Nun, das Offensichtliche ist, dass zwei oder drei Sinuswellen den Preis über einen langen Zeitraum nicht einmal annähernd richtig wiedergeben können. OK, finden Sie nicht auch?
Nein, da stimme ich nicht zu, und wieder verstehst du nicht, worum es geht...
Ich sehe den Konverter als eine komplexe nichtlineare Struktur, höchstwahrscheinlich eine Kaskade von neuronalen Netzen
Preiseingang --- Konverter --- Sinuswelle.
Der Übersichtlichkeit halber habe ich ein Beispiel mit einer Sinuskurve gezeigt, aber es sind auch mehr möglich. Am Eingang Preis , am Ausgang Sinuskurve mit den gleichen Parametern außer Phase
Wenn das Netz lernt, dies zu tun, ist es nicht nötig, etwas anderes zu tun....
Ich habe eine Idee - ein Marktmodell mit einem Netzwerk von Akteuren.
Es sieht ungefähr so aus (ich werde versuchen, es in Bezug auf das MoD zu machen):
.......
....
Die Idee des Modells ist bekannt, komplex und mit unverständlichen Zielen für die Modellierung.
Enthusiasten haben noch nicht erreicht, verdauen alle Arten von GPT-3 und andere bahnbrechende Dinge, und vielleicht wird jemand für sie zu erreichen und markieren einige Linien der Entwicklung in diesem.
Nun, niemand verbietet den Glauben, aber es ist besser, die Theorie mit der Praxis zu verwässern.
welche Seite des Ansatzes zunächst
Die Ursachen (gemäß dem Artikel über die Behandlung) sind bekannt, aber die Auswirkungen bzw. die Wirkungen der verschiedenen Behandlungen sind nicht bekannt, und die Herausforderung besteht darin, die beste Behandlung zu finden und die Wirksamkeit zu bestätigen.
Wir kennen die Ursachen nicht, weil es zu viele davon gibt....
Die Modellierung soll eine Art Korrelation zwischen den Ursachen und ihren Auswirkungen auf den Preis ergeben. Umgekehrt könnte man anhand des Preisverhaltens die Ursachen ermitteln, die sich auf die Akteure auswirken, und dann ihre Aktionen auf den Preis.
4) Zählen Sie die Gewinne
mein Lieblingsoszilloskop))) Und was für schöne Bilder könnte man zeichnen)
Na ja, vielleicht. Ich werde das später in aller Ruhe nachholen.
Nun, ich denke schon. Ich werde mich später in aller Ruhe damit befassen.
Nicht die heutige Aufgabe. Es wird ein bisschen früh sein.)
keine Hindernisse sehen