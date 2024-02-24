Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2327

Neuer Kommentar
 
Wenn eine Position eröffnet wird, werden 2 schwebende Aufträge (Buy Stop und Sell Stop) erteilt, wenn
einer der schwebenden Aufträge ausgelöst und eine Position eröffnet wurde, wird der zweite schwebende Auftrag geschlossen,
und von einer offenen Position werden 2 schwebende Aufträge (Buy Stop und Sell Stop) eröffnet.
Die erste Position wird manuell geöffnet.
Variablen: Abstand in Pips zu (Buy Stop und Sell Stop), Größe des Lots.
 
Maxim Dmitrievsky:

Ich sehe keine Hindernisse

Ich habe Whelan Charles' Naked Stats gelesen (gelesen). Ich mag es, es ist nicht zu langweilig. Gefiel: Man kann nicht kontrollieren, was man nicht messen kann. Sie müssen jedoch fest davon überzeugt sein, dass das, was Sie messen, auch wirklich das ist, was Sie zu kontrollieren versuchen))))

Hinzugefügt. Das hat fast nichts mit IR zu tun.)

[Gelöscht]  
Valeriy Yastremskiy:

Lektüre (Lesen) von Whelan Charles' Naked Stats. Ich mag es, es ist nicht zu langweilig. Gefällt mir: Man kann nicht kontrollieren, was man nicht messen kann. Sie müssen jedoch fest davon überzeugt sein, dass das, was Sie messen, auch wirklich das ist, was Sie zu kontrollieren versuchen))))

Hinzugefügt. Das hat alles mit MO zu tun.)

für MO müssen Sie Ihren Suchraum einstellen, sonst funktioniert es nicht )

 
Maxim Dmitrievsky:

für MO müssen Sie einen Suchraum definieren, sonst funktioniert es nicht )

Nun, genau das ist das Problem hier, mit dem Verständnis des Suchraums. Die an der Saisonalität des Verständnisses geschraubten Preiserhöhungen geben nicht viel her, sondern finden nur Regelmäßigkeiten auf einem endlichen Segment.

Mit Sprache und Bildern ist das Verständnis des Suchraums einfacher).

 
mytarmailS:

Nein, ich stimme nicht zu, Sie missverstehen wieder einmal ...

Ich sehe den Wandler als eine komplexe nichtlineare Struktur, höchstwahrscheinlich eine neuronale Netzkaskade.

Eingangspreis --- Konverter --- Sinuswelle.

Der Übersichtlichkeit halber habe ich ein Beispiel mit einer Sinuskurve gezeigt, aber es sind auch mehr möglich. Am Eingang steht ein Preis, am Ausgang eine Sinuskurve mit denselben Parametern außer der Phase.

Wenn das Netz lernt, dies zu tun, ist nichts weiter erforderlich....

Die Idee des Modells ist bekannt, komplex, mit unklaren Modellierungszwecken...

Nun, niemand verbietet den Glauben, aber es ist besser, die Theorie mit der Praxis zu verdünnen.

Widerstand und zwei Dioden = Gewinn

)


 
Vladimir Suslov:

Widerstand und zwei Dioden = Gewinn

)


Die Batterien werden durchbrennen, und wo sind die 0,6 Volt der Dioden geblieben?

 
Valeriy Yastremskiy:

Die Batterien werden durchbrennen, und wo sind die 0,6 Volt an den Dioden geblieben?

dies ist das Modell, die Diode ist perfekt, aber die Batterien sind sowjetisch

ps ps für Schaltungen)
 
Vladimir Suslov:

dies ist das Modell, die Diode ist perfekt und die Batterien sind sowjetisch

ps: Kredit für Schaltungen)

besser hier über MOs, Netze, auf R, Python oder was auch immer. Die MO-Leute lieben, wie ich festgestellt habe, die Funkamateure, aber die Funkamateure nicht so sehr)

 
Valeriy Yastremskiy:

besser hier über MO, Netze, über R, Python oder was auch immer. MOs, wie ich festgestellt habe, mögen Funkamateure, aber Funkamateure nicht so sehr)

was ich hier gehört habe

und mein Beitrag bezog sich überhaupt nicht auf Sie

[Gelöscht]  
Valeriy Yastremskiy:

Nun, genau darin liegt das Problem: im Verständnis des Suchraums. Die Preisschritte, die auf die Saisonalität angewandt werden, sind nicht sehr aufschlussreich, da sie nur in einem begrenzten Segment Regelmäßigkeiten aufzeigen.

Mit Sprache ist es einfacher, den Suchraum in Bildern zu verstehen).

Wenn Sie 10 Seiten lang über etwas diskutieren, das Sie nicht verstehen, und sich dann über Missverständnisse beschweren, wird das Verständnis nicht wachsen.

Ich gebe dir bessere Weisheiten als in Statistikbüchern).
1...232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334...3399
Neuer Kommentar