Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2331
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Mit diesem Wissen kann nur der DSP
.
.
Ich auch. Wie kann man von wissentlich korrelierten Instrumenten 0,5 erwarten?
Das ist nicht einmal Anfängerniveau.
DSP überformt wahrscheinlich irgendwie den Geist
Das tue ich auch. Wie kann man von wissentlich korrelierten Instrumenten 0,5 erwarten?
das ist nicht einmal Anfängerniveau.
Der DSP überformt wahrscheinlich irgendwie seinen Geist.
Es ist ja nicht so, dass er korrelierte Instrumente vergleicht, "Kenner".
Er definiert die Korrelation zwischen Logarithmen von Inkrementen
Er vergleicht keine korrelierten Instrumente, "Experte".
Er bestimmt die Korrelation zwischen Logarithmen von Inkrementen
Hat er sich nicht gerade den Kopf gestoßen?
haben Sie sich den Kopf gestoßen?
Woher soll ich das wissen - wenn Sie sich nicht erinnern können, kann Ihnen das nur ein Arzt sagen.
Wurde Ihnen der Kopf eingeschlagen?
Oder ist es für Sie eine große Offenbarung, dass Währungspaare hoch korreliert sein können und ihre Zuwächse gering sind?
Nun, Sie haben nicht umsonst so viel Zeit in die Forschung investiert...
Oder ist es für Sie eine große Offenbarung, dass Währungspaare hoch korreliert sein können und ihre Schrittweite gering ist?
Nun, Sie haben nicht umsonst so viel Zeit mit der Recherche verbracht...
Der DSP ist dort drüben.
sehen, aus welchem Zeitrahmen Sie die Inkremente nehmen und was sie überhaupt bedeuten, ob sie in Volatilitätscluster fallen usw.
"Kenner"
Kümmern Sie sich nicht um ihn, der Mann hat eine Exazerbation.ps. Ich hatte einen Fehler, die Paare waren nicht synchronisiert.
Kümmern Sie sich nicht um ihn, der Mann hat eine Exazerbation.ps. Ich hatte einen Fehler, ich habe die Paare nicht synchronisiert.
diejenigen, die versuchen, Python im C-Stil zu schreiben und es dafür hassen, werden verärgert)
diejenigen, die versuchen, Python im C-Stil zu schreiben und es dafür hassen, sind verärgert)
da ist etwas drin)))