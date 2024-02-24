Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2841
Ich verstehe die Allergie mancher Genossen gegen das Wort "Optimierung" nicht.
Optimierung sollte als ein Prozess der Suche nach der besten Lösung betrachtet werden. die beste Lösung eines robusten Modells.
Das ist keine exakte Definition, und wenn der Suchprozess nicht im Modell liegt, dann ist es keine Optimierung? )
Ich, zum Beispiel, erstelle Code mit Hilfe von Optimierungswerkzeugen...
Optimierung ist die "mathematische Suche nach unbeobachtbaren Parametern nach einem gewählten Kriterium der Nützlichkeit".
etwas wie dies
Ich beschloss, Eurobucks für eine Minute zu handeln, ohne Indikatoren.
nicht ein einziges Minus, die Einträge sind genau, was bedeutet, dass ich immer noch ein gewisses Verständnis des Marktes haben...
Aber auch mich selbst von außen zu analysieren, wie ich Analysen mache, Entscheidungen treffe, etc... Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so etwas in die Maschine zu setzen, angesichts meiner bereits offensichtlich nicht das Ausgangsniveau in der MO....
Rein formal gesehen ist die Logik lahm - jede Optimierung findet immer innerhalb eines Modells statt, um dessen Parameter zu finden. Das heißt, ein Modell ist immer schon gefunden).
Es ist klar, dass er damit die Tatsache meint, dass kein Optimierungsalgorithmus ein schlechtes Modell korrigieren kann. Es stellt sich die Frage, wie man gute Modelle von schlechten unterscheiden kann. Wenn es kein a priori Wissen gibt (man kann zum Beispiel versuchen herauszufinden, welche Modelle fxsaber verwendet 😆 ), dann muss man auf einige a posteriori Methoden zurückgreifen, was natürlich zu einer Optimierung führt).
Ich kann nicht über die Ansätze anderer Leute sprechen, da ich mich nicht auskenne. Aber basierend auf meiner eigenen Erfahrung wurde das, was funktionierte, entweder im Internet gefunden oder durch meine eigenen Schlussfolgerungen und dann im Internet bestätigt. In der gesamten Geschichte meiner Handelskarriere gab es wahrscheinlich 2 Strategien, die beide auf die Rückkehr zum Durchschnitt optimiert waren, eine davon auf Martin, die etwas einbrachte, aber nicht für lange Zeit :). Und es gab eine ganze Reihe von Optimierungsversuchen, aber nur 2 Strategien am Ende, und die waren nicht so gut.
Im Jahr 14 war es ruhiger, und der Abstieg war länger. Jetzt ist es ähnlich, aber kürzer und unvorhersehbarer.
Das Wort "Optimierung" hat in unserem Forum aus offensichtlichen Gründen einen schlechten Ruf. Es ist also durchaus verständlich, dass man irgendwie davon wegkommen und das Wort selbst nicht verwenden möchte. Nichtsdestotrotz ist jedes Training eines MOE-Modells fast immer eine Optimierung, und man kann die Worte nicht aus einem Lied nehmen.
Ich will niemanden verletzen, belehren oder erklären, wie man Geschäfte macht. Ich schreibe nur in der leisen Hoffnung, dass metaquotes meine Bemerkungen bei der Implementierung von MO in MT5 berücksichtigt.