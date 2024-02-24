Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2265

Rorschach:

Derselbe Mist mit dem gepaarten Handel, Sie suchen nach einem schönen Spread, aber auf den Oos läuft es sofort aus Dampf.

Was ist zu tun?

 
Rorschach:

Dasselbe gilt für den gepaarten Handel, bei dem man nach einem schönen Spread Ausschau hält und bei dem er sofort ausläuft.

eva und chif, 10 Tage


Renat Akhtyamov:

sie haben bereits oben erklärt

MO ist die coolste Passform, ein Tester kann das nicht tun

bisher keine andere Erklärung
Verständlich und 2600 Seiten wurden für die Passform geschrieben
 
Vladimir Baskakov:
Jungs, erklärt den Neulingen, was MoD und Forex damit zu tun haben, wo ist die Verbindung?

Das haben sie bereits oben erklärt.

Der Expert Advisor ist die beste Lösung, ein Tester kann das nicht.

Renat Akhtyamov:

eva und chif, 10 Tage alt

Und davor hat sie sich ausgebreitet. Wenn Sie einen Spread auf die Geschichte von 7 bis 16 aufbauen, wird sich der Spread nach 16 ausdehnen.


 
Rorschach:

Davor hat sie sich ausgebreitet. Wenn Sie einen Spread auf die Geschichte von 7 bis 16 aufbauen, wird sich der Spread nach 16 ausdehnen.


ok

mal sehen

 
mytarmailS:

Ich setze langsam meine Experimente mit dem Training neuronaler Netze mit der Fitnessfunktion .... fort.

Ich habe mir diese Art der Beschreibung der Fitnessfunktion ausgedacht: Anstatt dem Netz beizubringen, den Gewinn zu maximieren, habe ich versucht, dem Netz beizubringen, "ein schönes Einkommensdiagramm zu maximieren".

Was ist "die bestaussehende Gewinnkurve"? Sie ist definiert als der Korrelationskoeffizient der linear ansteigenden Linie und der Gewinnkurve

Spur 20k

Test 20k

das Kriterium - "die schönste Einkommensgrafik " (siehe oben) + doppelte Provision


das neuronale Netz ist schlecht trainiert, zu wenige Neuronen für eine so große Stichprobe

aber das Kriterium beschreibt das Modell eindeutig besser durch das Eigenkapital als durch das maximale Einkommen.


 
Rorschach:

Davor hat sie sich ausgebreitet. Wenn Sie einen Spread auf die Geschichte von 7 bis 16 aufbauen, wird sich der Spread nach 16 ausdehnen.


Ich danke Ihnen! Sie haben drei Beiträge sehr lustig gemacht, aus tiefstem Herzen!

Das hat meine Seele besonders berührt.

"Und dann das Fantasiekonzil...

"Dunkelheit. Die Dunkelheit. Die Fabrik".

 
mytarmailS:

Zug 20k

Test 20k

Kriterium - "die schönste Einkommensgrafik" (siehe oben) + doppelte Provision


neuronics ist schlecht ausgebildet, zu wenige Neuronen für eine so große Stichprobe

aber das Kriterium beschreibt das Modell eindeutig besser durch Eigenkapital als durch maximalen Gewinn


Vorschlag - Aufteilung der 20 km langen Strecke in drei weitere Abschnitte und

Kriterium -"maximal schöne Einkommenskurve" (oben beschrieben) + doppelte Provision - zur Ergänzung + maximal ähnlich in allen drei Segmenten

D.h. nicht nur die durchschnittliche "Schönheit" der drei Parzellen sollte besser sein, sondern auch der Unterschied zwischen der minimalen und maximalen "Schönheit" der drei Parzellen sollte minimiert werden.

mytarmailS:

Zug 20k

Test 20k

Kriterium - "die schönste Einkommensgrafik" (siehe oben) + doppelte Provision


neuronics ist schlecht ausgebildet, zu wenige Neuronen für eine so große Stichprobe

aber das Kriterium beschreibt das Modell eindeutig besser durch Eigenkapital als durch maximalen Gewinn


es ist in Ordnung, gehen Sie auf den Markt mit einem monatlichen Umsatz von einer Billion

