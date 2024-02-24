Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2265
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Derselbe Mist mit dem gepaarten Handel, Sie suchen nach einem schönen Spread, aber auf den Oos läuft es sofort aus Dampf.
Was ist zu tun?
Dasselbe gilt für den gepaarten Handel, bei dem man nach einem schönen Spread Ausschau hält und bei dem er sofort ausläuft.
eva und chif, 10 Tage
sie haben bereits oben erklärt
MO ist die coolste Passform, ein Tester kann das nicht tun
Jungs, erklärt den Neulingen, was MoD und Forex damit zu tun haben, wo ist die Verbindung?
Das haben sie bereits oben erklärt.
Der Expert Advisor ist die beste Lösung, ein Tester kann das nicht.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Praxis, Handel und mehr
mytarmailS, 2020.12.24 11:08
Ich weiß nicht, wie man die automatische Auswahl von Parametern im Strategy Tester nutzen kann, es ist ein primitives maschinelles Lernen.
eva und chif, 10 Tage alt
Und davor hat sie sich ausgebreitet. Wenn Sie einen Spread auf die Geschichte von 7 bis 16 aufbauen, wird sich der Spread nach 16 ausdehnen.
Davor hat sie sich ausgebreitet. Wenn Sie einen Spread auf die Geschichte von 7 bis 16 aufbauen, wird sich der Spread nach 16 ausdehnen.
ok
mal sehen
Ich setze langsam meine Experimente mit dem Training neuronaler Netze mit der Fitnessfunktion .... fort.
Ich habe mir diese Art der Beschreibung der Fitnessfunktion ausgedacht: Anstatt dem Netz beizubringen, den Gewinn zu maximieren, habe ich versucht, dem Netz beizubringen, "ein schönes Einkommensdiagramm zu maximieren".
Was ist "die bestaussehende Gewinnkurve"? Sie ist definiert als der Korrelationskoeffizient der linear ansteigenden Linie und der Gewinnkurve
Spur 20k
Test 20k
das Kriterium - "die schönste Einkommensgrafik " (siehe oben) + doppelte Provision
das neuronale Netz ist schlecht trainiert, zu wenige Neuronen für eine so große Stichprobe
aber das Kriterium beschreibt das Modell eindeutig besser durch das Eigenkapital als durch das maximale Einkommen.
Davor hat sie sich ausgebreitet. Wenn Sie einen Spread auf die Geschichte von 7 bis 16 aufbauen, wird sich der Spread nach 16 ausdehnen.
Ich danke Ihnen! Sie haben drei Beiträge sehr lustig gemacht, aus tiefstem Herzen!
Das hat meine Seele besonders berührt.
"Und dann das Fantasiekonzil...
"Dunkelheit. Die Dunkelheit. Die Fabrik".
Zug 20k
Test 20k
Kriterium - "die schönste Einkommensgrafik" (siehe oben) + doppelte Provision
neuronics ist schlecht ausgebildet, zu wenige Neuronen für eine so große Stichprobe
aber das Kriterium beschreibt das Modell eindeutig besser durch Eigenkapital als durch maximalen Gewinn
Vorschlag - Aufteilung der 20 km langen Strecke in drei weitere Abschnitte und
Kriterium -"maximal schöne Einkommenskurve" (oben beschrieben) + doppelte Provision - zur Ergänzung + maximal ähnlich in allen drei Segmenten
D.h. nicht nur die durchschnittliche "Schönheit" der drei Parzellen sollte besser sein, sondern auch der Unterschied zwischen der minimalen und maximalen "Schönheit" der drei Parzellen sollte minimiert werden.
Zug 20k
Test 20k
Kriterium - "die schönste Einkommensgrafik" (siehe oben) + doppelte Provision
neuronics ist schlecht ausgebildet, zu wenige Neuronen für eine so große Stichprobe
aber das Kriterium beschreibt das Modell eindeutig besser durch Eigenkapital als durch maximalen Gewinn
es ist in Ordnung, gehen Sie auf den Markt mit einem monatlichen Umsatz von einer Billion