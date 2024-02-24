Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1959
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wie auch immer, ich habe eine Technologie gefunden, die das Gralsproblem lösen wird. Wir nehmen GPT-3, schreiben "make a button to mow money" und es spuckt funktionierenden Code aus.
F: Wie buchstabiert man Morgl?
A: Morgla muss mit einem Göffel aufgespießt werden.
F: Wie viele Nüsse sind in einem Knödel?
A: Es sind drei Zecken im Knödel.
F: Wie viele Regenbögen braucht man, um von Hawaii auf siebzehn zu springen?
A: Es braucht zwei Regenbögen, um von Hawaii auf siebzehn zu springen.
F: Welche farblosen grünen Ideen schlafen heftig?
A: Farblose grüne Ideen schlafen heftig.
F: Haben Sie diese Fragen verstanden?
A: Ich verstehe diese Fragen.
es anstelle des Morgengebets wiederholen
Wie stark die KI auch sein mag, aber Zurückgebliebenheit und mangelndes Verständnis dafür, "was zu tun ist", kann nur durch Pauken geheilt werden ))
Ich war gestern betrunken, ich weiß nicht, was ich heute denke, aber ich habe 3:0 beim Billard gewonnen).
============================================================
Ich habe gerade begonnen, den Zeitfilter auf meine Muster anzuwenden, man reagiert auf das Muster nur in einem bestimmten Zeitbereich ...
instrument - eur 5 min.
30 Pips mitnehmen. 10 Pips Stopp.3 zu 1
+ Provision von 1p.
Wir müssen jedes Muster einzeln suchen und untersuchen, aber es ist, was es ist.
Schnitte :
jede Zeile ist ein anderes Merkmal eines anderen Musters
Dies sind nur die Muster für einen Gewinn, es gibt etwa 100 davon...
Die Abbildung zeigt eines der Muster
Jedes einzelne Muster wird in einem streng getrennten Zeitrahmen gehandelt...
Hier sind Angebote für eines der Muster
Eigenkapital eines der Muster
eine andere
den anderen
und so weiter...
Ich war gestern betrunken, aber heute weiß ich nicht viel, aber ich habe 3:0 beim Billard gewonnen ;-).
============================================================
Ich habe gerade damit begonnen, den Zeitfilter auf meine Muster anzuwenden, man reagiert auf das Muster nur in einem bestimmten Zeitbereich...
instrument - eur 5 min.
30 Pips mitnehmen. 10 Pips Stopp.3 zu 1
+ Provision von 1p.
Wir müssen jedes Muster einzeln suchen und untersuchen, aber es ist, was es ist.
Schnitte :
jede Zeile ist ein anderes Merkmal eines anderen Musters
Die Muster sind nur für den Profit gedacht, es gibt etwa 100 davon...
Jedes einzelne Muster wird in einem streng getrennten Zeitrahmen gehandelt...
Hier sind die Trades eines der Muster
+- wir reden über dieselbe Sache
Ich will dich nicht austricksen, ich sage nur, dass man sich die richtigen Informationen nur schwer merken kann, wenn man sie nicht jeden Tag wiederholt ))
+- Wir reden über dieselbe Sache.
Ich scherze nicht, ich sage nur, dass die richtigen Informationen nicht verinnerlicht werden, wenn sie nicht jeden Tag wiederholt werden).
Ja, ja, ja, ja.)
Vielleicht ist es nicht einmal die Information, die einem direkt in den Kopf geht, sondern die Person ist moralisch oder informationell nicht bereit für diese Information, weil sie es jahrelang getan hat, aber es gab kein Ergebnis, und dann ist man reifer geworden, hat angefangen, mehr zu verstehen usw. und jetzt fängt er an, dieselbe Information anders zu betrachten, nimmt das neue Wissen und das Ergebnis ist auch anders, obwohl die Daten dieselben sind ...
=================================
Muster mit einem Verlustgeschäft
Beobachtung
Ich glaube, ich könnte es als eine schlechte Vorhersage betrachten.)
Das ist nicht ganz richtig, denn Digitalcomputer arbeiten mit Informationen in Form von 0 und 1. Unabhängig davon, ob Strom in dem Leiter fließt, der übergeordnete Felder bildet. Ein analoges Signal kann durch Deskription in ein digitales umgewandelt werden. Aber ich denke, hier geht es nicht um Addition und mathematische Operationen mit dem Vorhandensein von Strom im Leiter oder nicht, sondern mit dem Spannungspegel in einem bestimmten Leiter, der das analoge Signal ist, das sie irgendwie gelernt haben zu addieren. Nun, wenn Sie fünf wollen, sind es 5 Volt am Prozessor-Pin, und wenn Sie 8,345354346346 wollen, ist es die gleiche Menge an Volt.
Wie ich in meinem Video sagte, gibt es zwei Achillesfersen, die derzeit in Bezug auf das biologische Neuron nicht implementiert sind. Die erste ist die Möglichkeit, Verbindungen zwischen Neuronen zu schneiden und herzustellen, und die zweite ist das digitale Arbeiten, bei dem es eine Beschreibung in Form einer dezimalen Größenordnung gibt. In der analogen Welt sind diese Dimensionen viel größer und ich denke, dass sie für jedes Neuron individuell sind, d. h. das analoge Signal hat eine unendliche Dimension, in der wir die Zahl um eine unendliche Anzahl von Nachkommastellen verfeinern können. So ist die Welt der realen Zahlen :-)
Wenn ich es richtig verstehe und der Prozessor mit analogen Signalen arbeitet, ist dies ein echter Durchbruch, bei dem eine Achillesferse bereits reduziert ist.... Tatsächlich gibt es in unserem Kopf Nervenzellen, die analoge Signale untereinander übertragen.
Ich glaube, in dem Artikel war es analog - sie stellten die Ergebnisse der "Neuronengewichte", die direkt in die CPU geschrieben wurden. (es wird nicht gesagt, dass sie einen Ersatz für den Transistor gefunden haben), was bedeutet, dass der Strom 0 und 1 war, und so bleibt er. Bei analogem Strom haben wir keine Möglichkeit, ihn zu verändern, Schutz vor äußeren Fehlern, die ihn verändern können, Möglichkeit zur Aufzeichnung und Speicherung verschiedener Spannungsströme und zur Verarbeitung
Ich verstehe, dass die Ausbildung Plot, aber dieses Mal habe ich auf die schlechteste Basis-Strategie Ergebnis für den Zeitraum (vor, dass ich die beste) und beschlossen, es zu verbessern. So funktionierte die Basisversion
Und das Netz selbst. Leider habe ich noch nie erlebt, dass ein trainiertes Modell bei der Optimierung ein Minus gemacht hätte. Daher ist es unmöglich, eine Reihe von Parametern zu berechnen.
Neben einer vorgefertigten Metrik, die heute gebaut wird und in den Ausbildungsprozess eingebunden ist. Es wäre wünschenswert, ein solches Werkzeug in P zu haben, dass es möglich wäre, zusätzlich Polynome zu schätzen, nicht nur durch ihre Arbeit, sondern visuell....... Es gibt einen Wert der Arbeit von Polynomen in realen Einheiten, und hier, wie sie in Bezug auf das Ziel zu analysieren?
Und die Pfeile selbst, so wie sie im wirklichen Leben funktionieren.... Aber Mann, ich hatte heute schon hundert davon......
analoges Raster
Ich verstehe, dass die Ausbildung Plot, aber dieses Mal habe ich auf die schlechteste Basis-Strategie Ergebnis für den Zeitraum (vor, dass ich die beste) und beschlossen, es zu verbessern. So funktionierte die Basisversion
Und das Netz selbst. Leider habe ich noch nie erlebt, dass ein trainiertes Modell bei der Optimierung ein Minus gemacht hätte. Daher ist es unmöglich, eine Reihe von Parametern zu berechnen.
Neben einer vorgefertigten Metrik, die heute gebaut wird und in den Ausbildungsprozess eingebunden ist. Es wäre wünschenswert, ein solches Werkzeug in P zu haben, dass es möglich wäre, zusätzlich Polynome zu schätzen, nicht nur durch ihre Arbeit, sondern visuell....... Es gibt einen Wert der Arbeit von Polynomen in realen Einheiten, und hier, wie man sie in Bezug auf das Ziel zu analysieren?
das ist er, der Gral
wird es ein Signal geben?